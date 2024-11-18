前言

上回在濃濃的大霧裡探索了「五分山氣象雷達站」，可以想像在「艷陽天」的情況下，「五分山」肯定是個觀賞「芒草」的「絕佳秘境」👍

一個禮拜後，天公作美讓大漠等上了好天氣，終於可以欣賞到「黃澄澄」的「芒草波浪」~

廢話不多說，一起來欣賞吧 ~

一、半山腰

一樣的半山腰，全新的感受 😂

可以輕鬆的飽覽「台北的群山 」😎

左側的風色 ~

再更左側的風景，一望無際阿 😮

今日在半山腰，就可以看見「基隆嶼」和整個「基隆市區」👍

接下的的路程，都有「芒草」的陪伴 💓

回頭一看，也都是滿滿的「芒草」~

該繼續前進了 ~

光是在這裡，就讓大漠停留了十幾分鐘左右 ，實在是太漂亮了 ❗❗

有點不捨得走呢 😆

下一處彎道上，「芒草」數量又更多了 😀

景色美到讓大漠下車，來回的爬坡拍照😖

一下往上爬，一下往下走，來回了好多次，真是有點累阿 😆

海拔越來越高，景色越來越好 😀

白雲罩頂的「五分山氣象雷達站」😆

人煙稀少的道路，加上兩旁山坡上滿滿的「芒草」~

讓路上越來越有「歐洲」的感覺了 😄

二、「五分山步道」終點處

再次把機車停在「五分山步道」終點處 ，又一次「短暫徒步」的攻頂 😂

攻頂的路上，可以俯瞰「基隆嶼」的方向 ~

還有遠眺「陰陽海」的方向 ~

汽車駕駛們，依然都選擇在「五分山步道」終點處停車，可能那裡是最容易迴轉吧 😏

「飄逸的芒草」配上「氣象雷達」~

但是大背光，照片上好像看不出來有多漂亮 😅

三、攻頂

山頂的景色，有如在高海拔的山地上 ~

一片低矮的山脈，輕鬆的映入眼簾 😎

另一側的山脈，看起來有如平，超酷的 😎

再拍一張 📷

四、五分山氣象雷達站

天氣好到爆炸的「五分山氣象雷達站」，看起來終於沒有像「軍事重地」了 😂

本來就不是「軍事重地」❗❗

高大的「五分山氣象雷達站」，提供了少許的陰影，讓遊客們可以暫時的躲避太陽 ~

這耀眼的太陽光，讓人都快看不到「氣象雷球」了 😎

壯闊的風景，就是讓人看不膩 📷

「基隆嶼」的上空，發生一件有趣的事，讓大漠拉鏡鏡頭來看看 ~

「基隆嶼」頭上的那朵雲，讓「基隆嶼」看起來好像一艘巨大「蒸汽船」，正在冒著大量的蒸氣，緩緩地駛向「陰陽海 」😃

五、返程

準備下山回家囉 ~

下山的景色，可是不輸上山的風光喔 ~

上回發現的「汽車廣告的場景」，今天更棒了 😀

看起來拍「公路自行車的廣告」好像也不錯 😆

宛如電影般的「公路場景」 ~

可以俯瞰「蜿蜒的公路」，真是一種享受 😌

來一張「飄逸的芒草」配上「氣象雷達」的「明信片」 📷

結束旅程前，再來最後一張「明信片」 📷

地圖

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