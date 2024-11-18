【鵝川】，滷鵝與川菜的合稱， 意指道地的潮汕滷鵝、以酸菜魚為首的各式川菜——也就是融合了潮汕與川菜的特色，讓顧客一次就能嚐到兩種美味菜系的餐廳。【鵝川】，更是6年前首度將「四川酸菜魚」帶入台灣市場的創始店！

↓本店在復興南路，我們來到的是信義商圈微風南山分店。

櫥窗掛的不是燒雞烤鴨，是滷鵝，比較少見。

很不好意思，人家的招牌菜是潮汕滷鵝和四川老罈子酸菜魚，可是我們兩人對鵝肉和鱸魚都不是那麼感興趣，也無需為趕流行而趕流行，就照著胃和心走，挑喜歡的川菜吃——就衝著「川」字而來的！

菜上得非常快，一下子堆了一桌。

↓先來個「冒菜」三拼($230)：百頁豆腐、鴨血和蓮藕片，都滷得很透，吸附了湯汁，卻保留食材原本該有的彈性。冒菜不是菜，而是一種源自四川的特色小吃，類似於麻辣燙，但主要是將食材放入一鍋湯底中熬煮，然後再搭配特製的調味料。其湯底通常是辛辣的，帶有香料和豆瓣醬的風味，吃起來麻辣鮮香。

↓蓮藕片最棒，咬起來還是爽脆。捨滷味而就冒菜，其實就是想狠狠地辣一下，結果還好，這要在四川，算是小小辣了。

↓成都擔擔麵($168)，一端上來，由花生醬、芝麻醬、醬油、辣椒油等混合而成的醬汁，香氣撲鼻。

↓細麵稍微黏了一點，沒那麼滑。辛辣、香甜和微酸平衡得非常好，辣椒油的辛辣感與花生醬的香醇相互交融，搭配青蔥、醃製的蔬菜和肉末，味覺層次豐富，噢！我時不時會想著這個味。

↓是的，麵條就是用這個奇怪的姿勢拍出來的。我這張照片，很瘦耶！

↓下河幫川菜的辣子系列代表「歌樂山辣子雞」($398)，在菜單上看見超開心，必點。酥炸雞腿肉、花生與大量辣椒一起翻炒，整個辛辣和花生、芝麻的堅果氣息太迷人。

「歌樂山」是位於重慶市西郊的一座山，以此為名可知源於此處。在鵝川這裡，發揮得名不虛傳。

肉其實沒多少，我把整盤辣椒打包回家，加在其他菜裡，香了好兩天。

↓這時候來罐清涼解膩的王老吉(多加寶)($50)，再好不過了。第一次喝，主要還是甜，有一點草藥微苦和涼爽的感覺，配重口味食物還滿怡人。

↓湯品來個「松茸雞燉翅」($388)，這應該不屬於潮汕或川菜，純粹就是想喝個溫醇的雞湯。松茸的氣味比香菇的土壤和菌菇氣息還濃郁些，真的是雞湯好朋友。

↓點的時候搞笑，將「翅」，誤想成雞翅，結果真的是魚翅耶。平常會避免吃這東西，下不為例。這道湯品，如今在鵝川的菜單裡也消失了。

↓廣東傳統料理「臘味合蒸」($248)。潮州市、汕頭市、揭陽市等潮汕地區位於廣東省，勉強算有地緣關係。

↓奇怪，以前不是沒吃過，香腸、臘肉經過慢蒸，油脂滲透到下面的寬粉絲裡，OMG！OMG！那鮮明風乾臘肉蒸過後的濃重風味，極致的肥膩油香，OMG！足以挑動所有的食慾，我覺得好幾天都聞到這味，肚子動不動就餓，這是天味，不能想，想了會得暴食症！

↓不說這是什麼，會以為是炸豆腐之類的，其實是起源於雲南和廣西壯族自治區的傳統糯米甜食，紅糖糍粑($168)。

外酥內糯，沾了像米香的東西增加口感，不會太油太甜，每一口，都充滿了香脆與細膩的對比。

↓終於吃到傳說中的「冰粉」($58)了，類似於洋菜凍的透明果凍，成分是由冰粉樹的果實提煉而成的植物膠。

加了杏仁牛奶，以及花生碎、葡萄乾，冰涼消暑，好吃！

兩個人總共花了1708元，算中價位，菜單上還有其他料理，例如「甜燒白」、「十三香年糕小卷」，會想要嘗試。

喜歡酸菜魚的朋友可以來鵝川品味一下，再跟我們分享。我是一定會為了「臘味合蒸」和「歌樂山辣子雞」再回訪的。不過目前鵝川微風南山二店已經撤點了，想吃，還是得到他們大安本店了。

【鵝川大安店】

地址：台北市大安區復興南路二段130號

營業時間：周二至周日 11:00～14:00、17:00～21:00

訂位專線：(02)2325-5677

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