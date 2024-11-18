超酷24小時無人拉麵店！新豐新開幕，明新科技大學周邊宵夜再加一！店內近30種日、韓泡麵選擇超豐富，還有 自助吧「多種配料免費加到爽」 。全程智能點餐操控，體驗自己出餐的樂趣。宵夜吃拉麵就是幸福啊～

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環境介紹

▼韓國很夯的 24小時無人拉麵 台灣也有啦！雲林首家「智取麵」也來新竹新豐啦！地點在明新科技大學周邊

▼今天是宵夜時間晚上10點左右到，店裡真的沒有店員，果真是「無人拉麵」XD 雖沒人看顧但環境依舊非常乾淨！只能說台灣人真的很有素質啊

▼店內有兩台智慧型點餐機台，操作簡單易懂

▼還有整面的日韓泡麵，種類有將近30種。超市常看到的泡麵、跟不常看到的這裡都通通有！差點又要選擇障礙啦～

▼除了袋裝泡麵也有杯裝的泡麵

操作流程介紹

▼雖然來的時候剛好沒有店員，不過整體操作流程都非常簡單相當淺顯易懂、清楚明瞭。首先到機台點餐，選你想要的拉麵口味、還有要多加的配料



▼雞蛋、起司絕對是吃宵夜的標配啊，而且還點的到雞胸肉耶～雞胸肉還有四種口味XD

▼跟男友兩個人點這樣$300多，價錢還算挺合理的。可以現金付款也可以用line pay結帳，非常方便智能耶

▼完成付款後會得到一張QRcode

▼到泡麵牆上拿取剛剛點的拉麵

▼接下來就是你最拿手的泡麵過程XD 把該加的粉和醬料包通通加進去

▼不過有些韓國泡麵的辣粉真的有在認真辣～大家要斟酌加XD

▼最棒的就是自助吧台竟然有「 多種配料免費加到爽 」耶！配料會不定時更換喔

▼有空心菜和高麗菜超幸福的～尤其現在颱風剛過菜價好貴啊><

▼還有韓國魚板、豆干、韓式泡菜…..等等（不過怎麼會有三色豆啦！！！哈哈哈哈）

▼建議加到8分滿就好～不然放太多怕會煮不熟喔！

▼若有加購的配料從冰箱裡拿取，雞胸肉要先微波喔！

▼接著就是最開心的煮麵啦～牆上有貼操作注意事項還附圖片XD 簡單明瞭操作方便～就算沒有店員也很OK！

▼先把泡麵放到自動加熱機台上

▼掃描QRcode，按下「啟動鍵」，就會自動跑熱水出來啦～接著底部就會開始加熱

▼不要急！！記得要等「水滾之後」再打蛋～不然會燒焦喔！

▼最重要的是記得 一定要「認真攪拌」 ～整個過程就跟在家煮泡麵一樣

▼男友一人顧兩碗，左右開弓XD

▼600秒後機器會自動停止，這時候麵條軟硬度洽恰好！再把剛剛微波好的雞胸肉放進來就完成啦～

整體用餐心得

▼有時候就覺得宵夜吃泡麵真幸福～可以喝到熱熱的湯和蔬菜超讚！而且沒有店員真的是另類的「誠實商店」耶！只能說台灣人都很有素質

▼這次吃的兩款拉麵「金螃蟹海鮮風味拉麵」他的麵條比較Ｑ帶點嚼勁我很愛～湯頭的海鮮味真的很濃

▼不過我比較愛這碗「芝麻拉麵」的湯頭，尤其加了起司後更加香醇濃郁～趕快收藏起來去體驗「全程自己來的餐廳」吧

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【智取麵24hr無人拉麵店-新豐店】資訊＆其他

IG：@technoodle_24h

地址：新竹縣新豐鄉松柏街152號

營業時間：24小時營業

(嘉義、雲林也有分店)

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