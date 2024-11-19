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桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-11-19 12:00:00 文字：踢小米
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踢小米

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桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

中壢這家嵩丸屋章魚燒是我們看過中原夜市最大顆的章魚燒了 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

而且價格平實！

老闆娘已經在這裡賣章魚燒超過20年了，而且對客人親切好聊~

像我們想要一次品嚐多種口味，老闆娘還幫我們做綜合口味喔 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

他們的章魚燒外型就像是雞蛋一樣橢圓，料多好吃 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

多種口味還可以符合大家的不同喜好，難怪每次經過都能看到排隊人潮。

到底有多大顆？快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉閱讀很方便

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👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店位置及停車方式

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嵩丸屋章魚燒-桃園中原店位於日新路，假日前來都可以看到排隊人潮~

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開車的朋友可以把車停在中原國小地下停車場，走過來約3分鐘路程。

👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店環境介紹

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老闆娘說她在這裡賣章魚燒已經20多年了，堅持製作料多實在的章魚燒 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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老闆娘毫不手軟一把抓起高麗菜，把烤盤鋪滿滿的！

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小米觀察他們製作章魚燒時，發現他們的章魚燒比較長耶！就像雞蛋一樣橢圓形 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

比同價位的章魚燒還來得大顆 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小米好奇問老闆娘說要製作出長形的章魚燒有什麼技巧嗎 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

老闆娘笑著說只要內餡高麗菜夠多就可以 XD

小米心裡色色地想原來吃高麗菜會變長 (謎之聲:不要歪樓好嗎)

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👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

章魚燒共有15種口味，一般常見的口味小盒60元、大盒80元。

像是明太子、泰式等特殊口味小盒70元、大盒90元。

想要綜合口味的話可以跟老闆娘說，每一盒可以選2-3種同價位的口味混搭 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店用餐心得分享

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我們很喜歡逛中原夜市，小米跟喵喵、哆啦、小結巴這個月已經來兩次了 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

中原夜市的人氣美食將一一分享給大家 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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一盒最多可以混搭三種口味，真的讓我們吃的很滿足 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小米最喜歡芥末嗆辣的口味，一口咬下可以感受直衝腦門的辣勁與嗆味 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

加上外酥內軟Q的章魚燒和甜甜沙拉醬，真的很涮嘴~

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每一顆真的都很大顆喔！

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內餡的高麗菜很脆甜~

特別跟大家說一下現在很多章魚燒內餡是沒有章魚的！因為成本考量，把章魚換成魷魚塊了 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

他們的魷魚塊挺嫩的，不會有腥味。

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原味有甜甜的沙拉醬+柴魚片，是最多人喜歡、也是不會踩雷的口味啦 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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海苔口味會撒上海苔粉，多了海苔香氣。

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哆啦很喜歡泰式口味，酸酸甜甜挺解膩的，不會辣~

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小米很喜歡黃芥末微微嗆辣的口味 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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明太子鹹甜的風味挺不錯的。

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小結巴最喜歡甜甜的肉鬆口味了 桃園市中壢區中原夜市長長的、最大顆章魚燒！同價位章魚燒口味還可以混搭！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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以上就是我們的心得分享，來到中原夜市想吃長長的章魚燒，我們推薦給你們唷！

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👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店營業時間地址

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🌟店家資訊：嵩丸屋章魚燒-桃園中原店
🏠地址：桃園市中壢區日新路94號
☎電話：0973 340 195
⏰營業時間：14:00-01:00
粉絲團：嵩丸屋章魚燒
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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phone0973-340195
place桃園市中壢區日新路94號
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服務品質
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裝潢氣氛
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