中壢這家嵩丸屋章魚燒是我們看過中原夜市最大顆的章魚燒了
而且價格平實！
老闆娘已經在這裡賣章魚燒超過20年了，而且對客人親切好聊~
像我們想要一次品嚐多種口味，老闆娘還幫我們做綜合口味喔
他們的章魚燒外型就像是雞蛋一樣橢圓，料多好吃
多種口味還可以符合大家的不同喜好，難怪每次經過都能看到排隊人潮。
到底有多大顆？快跟著小米一起去看看吧。
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👉閱讀很方便
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👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店位置及停車方式
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嵩丸屋章魚燒-桃園中原店位於日新路，假日前來都可以看到排隊人潮~
開車的朋友可以把車停在中原國小地下停車場，走過來約3分鐘路程。
👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店環境介紹
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老闆娘說她在這裡賣章魚燒已經20多年了，堅持製作料多實在的章魚燒
老闆娘毫不手軟一把抓起高麗菜，把烤盤鋪滿滿的！
小米觀察他們製作章魚燒時，發現他們的章魚燒比較長耶！就像雞蛋一樣橢圓形
比同價位的章魚燒還來得大顆
小米好奇問老闆娘說要製作出長形的章魚燒有什麼技巧嗎
老闆娘笑著說只要內餡高麗菜夠多就可以 XD
小米心裡色色地想原來吃高麗菜會變長 (謎之聲:不要歪樓好嗎)
👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
章魚燒共有15種口味，一般常見的口味小盒60元、大盒80元。
像是明太子、泰式等特殊口味小盒70元、大盒90元。
想要綜合口味的話可以跟老闆娘說，每一盒可以選2-3種同價位的口味混搭
👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店用餐心得分享
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我們很喜歡逛中原夜市，小米跟喵喵、哆啦、小結巴這個月已經來兩次了
中原夜市的人氣美食將一一分享給大家
一盒最多可以混搭三種口味，真的讓我們吃的很滿足
小米最喜歡芥末嗆辣的口味，一口咬下可以感受直衝腦門的辣勁與嗆味
加上外酥內軟Q的章魚燒和甜甜沙拉醬，真的很涮嘴~
每一顆真的都很大顆喔！
內餡的高麗菜很脆甜~
特別跟大家說一下現在很多章魚燒內餡是沒有章魚的！因為成本考量，把章魚換成魷魚塊了
他們的魷魚塊挺嫩的，不會有腥味。
原味有甜甜的沙拉醬+柴魚片，是最多人喜歡、也是不會踩雷的口味啦
海苔口味會撒上海苔粉，多了海苔香氣。
哆啦很喜歡泰式口味，酸酸甜甜挺解膩的，不會辣~
小米很喜歡黃芥末微微嗆辣的口味
明太子鹹甜的風味挺不錯的。
小結巴最喜歡甜甜的肉鬆口味了
以上就是我們的心得分享，來到中原夜市想吃長長的章魚燒，我們推薦給你們唷！
👉嵩丸屋章魚燒-桃園中原店營業時間地址
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🌟店家資訊：嵩丸屋章魚燒-桃園中原店
🏠地址：桃園市中壢區日新路94號
☎電話：0973 340 195
⏰營業時間：14:00-01:00
粉絲團：嵩丸屋章魚燒
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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