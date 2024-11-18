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高雄必吃日式鰻魚飯！龍華市場隱藏版鰻魚飯，好吃又奢華。

2024-11-18 15:40:04 文字：高雄旅遊王
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高雄旅遊王

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位於高雄龍華市場的「自然鋒味」是一間以鰻魚飯為主打的日式料理店，絕對是高雄美食愛好者不能錯過的好地方！店內主打職人手作、正宗炭火烤鰻魚，搭配濃郁自製醬汁，每一口都讓人彷彿置身於日本。在這裡，不只吃得到高品質的鰻魚飯，還能享受到溫馨日式風格的用餐氛圍。店家更推出了多款精緻套餐，讓你一次滿足味蕾與視覺的雙重享受！

高雄必吃日式鰻魚飯！龍華市場隱藏版鰻魚飯，好吃又奢華。

▲高雄職人手作鰻魚飯，自然鋒味

自然鋒味短影片

高雄必吃日式鰻魚飯！龍華市場隱藏版鰻魚飯，好吃又奢華。

▲高雄職人手作鰻魚飯，自然鋒味

「自然鋒味」的裝潢走的是簡約日式風格，木色主調搭配白色牆面，讓整個空間看起來乾淨又舒適。開放式廚房設計是店內一大亮點，你可以直接看到職人們精心烤製鰻魚的過程，體驗滿滿的手作溫度。店內設有吧台座位，適合獨自一人來品嘗美食，也能與師傅交流，感受料理的魅力。

高雄必吃日式鰻魚飯！龍華市場隱藏版鰻魚飯，好吃又奢華。
▲高雄職人手作鰻魚飯，自然鋒味

 

自然鋒味必吃菜單

1. 太極鰻魚飯（大650元 / 小350元）
這道招牌菜能一次品嘗到兩種不同風味的鰻魚：

  • 白燒鰻魚：保留了鰻魚的鮮甜原味，清淡不膩。

  • 蒲燒鰻魚：經過濃郁醬汁醃燒，香氣撲鼻，鹹甜適中。

2. 低調的奢華（400元）
一次享受比目魚、無骨牛與鮭魚卵的豐富搭配，每一口都是奢華的體驗！

3. 珍味雙饗（320元）
如果你愛牛肉和海鮮，那就選這款吧！無骨牛搭配鮭魚卵，鮮嫩又多汁。

4. 委屈（300元）
這款平價又精緻的選擇，讓你能一次吃到比目魚與鮭魚卵，CP值滿分！

5. 單點鰻魚雙燒（小300元 / 大600元）
如果想純粹品嘗鰻魚的極致美味，這款單點選項絕對不容錯過！

 

真空包部分：

頂鮮白燒鰻： 真空包裝的鰻魚，方便攜帶和保存。
香魚甘露煮： 日式傳統甘露煮香魚，口感軟嫩入味。
精煉鰻魚醬： 用來搭配鰻魚的醬料，提升風味。
鋒味香辣粉： 店家自製香辣粉，根據喜好加入料理中。

高雄必吃日式鰻魚飯！龍華市場隱藏版鰻魚飯，好吃又奢華。

▲高雄職人手作鰻魚飯，自然鋒味


太極鰻魚飯 大650元 / 小350元

高雄必吃日式鰻魚飯！龍華市場隱藏版鰻魚飯，好吃又奢華。

▲▼高雄 職人手作鰻魚飯，自然鋒味高雄必吃日式鰻魚飯！龍華市場隱藏版鰻魚飯，好吃又奢華。

▲高雄職人手作鰻魚飯，自然鋒味
 

自然鋒味營業資訊

 

 

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自然鋒味(鰻)

phone0911-326353
place高雄市左營區富國路60號之45號
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