捷運大坪林站附近的「Olí Restaurant & Bar」真的是新北新店約會、聚餐的超棒選擇！這間隱身巷弄裡的餐酒館以老宅改建而成，進門就能感受到濃濃的復古質感。庭院綠意盎然，搭配大面落地窗，白天陽光灑進來，真的超浪漫！這裡主打「私廚創意料理」，用台灣在地食材製作每道菜，無論是餐點還是調酒都很出色，情侶約會、朋友聚餐、慶祝週年紀念都超適合來這裡！（線上訂位連結）



▲▼大坪林站餐酒館推薦，新店約會首選



「Olí Restaurant & Bar」隱藏在靜謐巷弄中的一間老宅餐酒館，門口低調不張揚，但一踏入其中，豁然開朗的大庭院讓人眼前一亮！內部用餐空間有大片落地窗，光線灑進來，增添幾分優雅與質感，整體環境讓人感受到高貴但不昂貴的用餐享受。

▲大坪林站餐酒館推薦，新店約會首選



窗邊座位特別浪漫，邊用餐邊欣賞庭院裡的綠意植栽，充滿沈靜療癒的氛圍。建議假日白天來這裡用餐，陽光灑滿室內，溫暖又迷人。搭配私廚料理與一杯原創調酒，微醺的感覺更添情調，堪稱最近的約會首選餐廳💛

▲大坪林站餐酒館推薦，新店約會首選

▲▼Olí Restaurant & Bar菜單MENU

▲▼Olí Restaurant & Bar必吃美食推薦



誰說餐酒館的食物不好吃！？Olí Restaurant & Bar的餐點每一道都讓人驚艷。每季主廚創新料理，結合台灣在地食材與異國風味，無論是熟悉的食材還是獨特的搭配，總是能帶來驚喜。這間新店絕對是必吃餐酒館推薦！

甜菜根鮭魚塔塔

這道鮭魚塔塔經過甜菜根和柑橘的醃漬，讓鮭魚更加清爽，口感軟嫩又不膩，搭配脆餅一起吃，更是滿足感十足。

▲Olí Restaurant & Bar，甜菜根鮭魚塔塔

生食天使紅蝦

這是我吃過最鮮甜的天使紅蝦！每隻都非常新鮮，搭配麝香葡萄醋、赤梅醬和柚子胡椒，味道酸甜帶點微辣，簡直是生食的極致享受，忍不住一隻接著一隻吃。

▲▼Olí Restaurant & Bar，生食天使紅蝦

布里歐麵包塔

這道前菜必點！選用PureBread的布里歐麵包，搭配冰心地瓜泥、鹽麴雞肝醬與鳟魚卵，奶香十足、鹹甜適口，層次感豐富。

▲Olí Restaurant & Bar，布里歐麵包塔

孢子甘藍溫沙拉

看似不起眼的孢子甘藍溫沙拉，其實驚人美味，搭配特調甜醋和豆腐優格醬，酸甜開胃，松露醬更添香氣。

▲Olí Restaurant & Bar，孢子甘藍溫沙拉

瑤柱西班牙烘蛋

這道瑤柱西班牙烘蛋使用十八養場的雞蛋，搭配瑤柱與馬鈴薯，味道濃郁，蛋香四溢。獨特的米霖甜油膏及大蒜美乃滋，完美提升了層次感。

▲Olí Restaurant & Bar，瑤柱西班牙烘蛋

摩洛哥香料炙烤透抽

使用摩洛哥香料chermoula調味，炙烤後的透抽肉質鮮嫩，搭配香料酸辣風味，讓人忍不住再多吃一口。

▲▼Olí Restaurant & Bar，摩洛哥香料炙烤透抽

冷壓初榨橄欖油泡大蒜蝦

這道經典招牌菜絕對是必點！新鮮脆口的蝦子，配上黑橄欖法棍，沾上橄欖油與蒜香，再放上一隻蝦子一起享用，簡單卻非常美味。

▲▼Olí Restaurant & Bar，冷壓初榨橄欖油泡大蒜蝦​

燻烤市場鮮魚

選用每日新鮮現流魚種，經過日式海鮮處理手法，保留魚肉鮮美，搭配濃郁卻不搶味的奶醬，再加上酥脆的炸蓮藕片，口感層次豐富，絕對讓人回味無窮。

▲▼Olí Restaurant & Bar，燻烤市場鮮魚

油封鴨腿

Olí的油封鴨腿被認為是最強餐點，特別推薦。這道菜使用彰化小農產土番鴨，經過精緻法式烹飪，鴨肉軟嫩多汁，搭配柑橘皮漬香氣，清爽不油膩，堪稱美味。

▲▼Olí Restaurant & Bar，油封鴨腿

嫩煎無骨牛小排

這道牛排肉質嫩滑，入口即化，搭配主廚特製濃郁的肉汁，經過八小時熬煮而成，提升了牛肉的香氣，呈現完美的味道。

▲▼Olí Restaurant & Bar，嫩煎無骨牛小排

瑞可達諾迪

這道手工自製的義大利麵，將瑞可達與帕瑪森乳酪揉進麵團中，口感濃郁，再配上番茄醬與南瓜丁，最後搭配北海道生食級干貝，堪稱一絕。

▲Olí Restaurant & Bar，瑞可達諾迪

番紅花燉飯

使用義大利頂級米，搭配伊比利生火腿、帕瑪森乳酪與芝麻葉，淋上巴薩米克醋，口感清爽，適合與朋友分享。

▲Olí Restaurant & Bar，番紅花燉飯

Olí Restaurant & Bar的甜點真的是無敵好吃，外觀可能看起來普通，但一口咬下去才發現它們真的是甜點店等級！尤其是「青龍青蘋果派」，我甚至願意每週都來這裡用餐，只為了這道甜點。

青龍青蘋果派

這道甜點完全顛覆了傳統蘋果派的做法，將蘋果派的元素分解，直接呈上半顆經過醃漬處理的蘋果，入口後口感軟嫩、清新，搭配焦糖醬、冰淇淋和腰果餅乾碎，讓整體味覺層次感十足，吃上一口完全讓人驚艷，真的是超級推薦！

▲Olí Restaurant & Bar，青龍青蘋果派

巴斯克蛋糕

如果你喜歡乳酪口味的甜點，那一定不能錯過這道「巴斯克蛋糕」。它的乳酪味濃郁又不會過於膩口，帶有一點微酸的味道，再加上上面的酸奶霜，口感滑順且清爽，讓人一口接一口吃不膩，絕對是乳酪蛋糕愛好者的最愛。

▲Olí Restaurant & Bar，巴斯克蛋糕

巴斯克蛋糕乳酪味道濃郁，吃起來帶點酸酸的口感，搭配上面的酸奶霜一起享用，是吃不膩的乳酪蛋糕喔！

來到Olí怎麼可以不來一杯特色調酒呢？他們的原創台灣風味調酒絕對讓人眼前一亮，每一杯都不僅好喝，也非常適合拍照，酒香與口感兼具，保證讓你愛上這裡的調酒。

▲Olí Restaurant & Bar，1號調酒

1號調酒：選用了東方美人茶冷泡白葡萄酒，加入紅葡萄醋，帶有淡淡的茶香和酸甜的葡萄醋味，最後還有一點甘草芭樂的尾韻，喝起來非常獨特。

▲Olí Restaurant & Bar，4號調酒

4號調酒：這杯調酒是女生的最愛，使用泰國手標茶製成的泰奶，再搭配伏特加，泡泡的點綴讓這杯酒看起來可愛又吸睛，口感像奶茶一樣甜美，輕鬆拍照也很上鏡。

▲Olí Restaurant & Bar，4號調酒



▲Olí Restaurant & Bar，8號調酒

8號調酒：這款調酒融合了童年回憶，使用英式牛奶糖醬、奶酒、鮮奶油和白可可酒，濃厚的奶香味讓人想起兒時的味道，再搭配泡過伏特加的爆米香，這杯不僅是調酒，更像是一道甜點。

▲▼Olí Restaurant & Bar，調酒

▲Olí Restaurant & Bar，調酒

Olí Restaurant & Bar不僅餐點精緻、調酒有特色，整體環境也讓人驚豔，是一個隱藏在新店巷弄裡的質感餐酒館。無論是約會、聚餐、週年紀念還是慶生，這裡都是絕佳的選擇，記得提前線上訂位，讓這個用餐經驗更加完美！

Olí Restaurant & Bar｜店家資訊