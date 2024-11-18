如果你正在尋找一款兼具時尚設計和實用功能的保溫杯

那麼Lane mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯絕對是你的最佳選擇

這款手繪保溫杯以不鏽鋼材質打造，採用獨特的雙層設計，讓飲品保溫、保冷效果更加出色

不論是夏日冰飲還是冬天熱茶，這款杯子都能完美保持飲品的最佳溫度

Lane mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯500ml是一款適合7歲以上至成人的實用時尚水壺

集結高品質不鏽鋼材質與精美手繪設計，不僅保溫效果卓越，還具備直飲和倒杯兩種使用方式，讓你隨時隨地輕鬆享受飲品

這款水壺特別推出三種顏色選擇，包含橘色、藍色和粉色，每一款都為日常生活增添個性與色彩

不僅如此Lane mouen不鏽鋼保溫杯還貼心附贈水壺背帶

無論上學、上班還是戶外活動都能輕鬆攜帶，成為你日常水分補充的理想選擇

還附有一條超有質感的手提繩，讓攜帶更方便

一鍵即開合設計超級貼心，讓你可以單手操作，無論是開合水壺還是喝水都輕輕鬆鬆

想喝水的時候只要一按就搞定，不用兩隻手忙著掙扎開蓋，真的很方便

可拆卸濾茶片，讓茶水分離變得超簡單

這個高效過濾系統能輕鬆過濾茶葉，不用擔心喝到細碎茶渣

採用了316L不鏽鋼內膽，不僅提升了杯子的耐用性，還能有效控制溫度

保持你的飲品在最佳溫度，無論是熱茶還是冷飲，都能隨時隨地享受最完美的口感

它的防汙易清洗設計，讓你不再擔心清潔問題，一擦就乾淨，使用起來既方便又省心

而且316L不鏽鋼具有極高的防腐蝕特性，讓這款保溫杯在長時間使用後仍能保持如新

在設計上也十分注重細節，特別是底部矽膠墊的設計

讓這款水壺防滑UP，無論放在哪裡都能穩穩固定

這不僅提高了穩定性，還能有效靜音，避免碰撞時發出的噪音

讓你完全不用擔心它會滑動或掉下來，使用起來更加放心

紫色的絨面杯套超美的，不僅手感柔軟，特製肩帶的設計更是這款保溫杯的加分項

長時間攜帶保溫杯時，肩膀的負擔往往是最大的困擾

特製肩帶設計，能夠將重量均勻分佈，減少肩膀的壓力

即便是長時間外出或通勤，你也能輕鬆擁有舒適感，告別肩膀酸痛的煩惱

想入手既美觀又實用的Lane Mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯

現在就在丁丁連鎖藥局及全台各大嬰幼兒藥妝店熱賣中

全台販售通路：北區：卡多摩、安琪兒、寶寶共和國

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