為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > Lane mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯｜直飲&倒杯設計，喝水喝茶都超適合

Lane mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯｜直飲&倒杯設計，喝水喝茶都超適合

2024-11-18 15:56:00 文字：饅頭弟
share
饅頭弟

饅頭弟
close

如果你正在尋找一款兼具時尚設計和實用功能的保溫杯

那麼Lane mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯絕對是你的最佳選擇

這款手繪保溫杯以不鏽鋼材質打造，採用獨特的雙層設計，讓飲品保溫、保冷效果更加出色

不論是夏日冰飲還是冬天熱茶，這款杯子都能完美保持飲品的最佳溫度

/tmp/php30IfOA  

 

 

Lane mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯500ml是一款適合7歲以上至成人的實用時尚水壺

集結高品質不鏽鋼材質與精美手繪設計，不僅保溫效果卓越，還具備直飲和倒杯兩種使用方式，讓你隨時隨地輕鬆享受飲品

這款水壺特別推出三種顏色選擇，包含橘色、藍色和粉色，每一款都為日常生活增添個性與色彩

不僅如此Lane mouen不鏽鋼保溫杯還貼心附贈水壺背帶

無論上學、上班還是戶外活動都能輕鬆攜帶，成為你日常水分補充的理想選擇

/tmp/phpGSaG6u

/tmp/phpHmpiqN

/tmp/php8Zd6c7

/tmp/phpNgPOss  

 

還附有一條超有質感的手提繩，讓攜帶更方便Lane mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯｜直飲&倒杯設計，喝水喝茶都超適合

/tmp/phpJRsL7f

 

一鍵即開合設計超級貼心，讓你可以單手操作，無論是開合水壺還是喝水都輕輕鬆鬆

想喝水的時候只要一按就搞定，不用兩隻手忙著掙扎開蓋，真的很方便

/tmp/phpNY33rV

/tmp/phpzfnrXx

/tmp/phpAdaS8u

/tmp/phpy9rmM0

 

可拆卸濾茶片，讓茶水分離變得超簡單

這個高效過濾系統能輕鬆過濾茶葉，不用擔心喝到細碎茶渣

/tmp/phpyZAPIa

 

採用了316L不鏽鋼內膽，不僅提升了杯子的耐用性，還能有效控制溫度

保持你的飲品在最佳溫度，無論是熱茶還是冷飲，都能隨時隨地享受最完美的口感

它的防汙易清洗設計，讓你不再擔心清潔問題，一擦就乾淨，使用起來既方便又省心

而且316L不鏽鋼具有極高的防腐蝕特性，讓這款保溫杯在長時間使用後仍能保持如新

/tmp/phpBqqaVC

 

在設計上也十分注重細節，特別是底部矽膠墊的設計

讓這款水壺防滑UP，無論放在哪裡都能穩穩固定

這不僅提高了穩定性，還能有效靜音，避免碰撞時發出的噪音

讓你完全不用擔心它會滑動或掉下來，使用起來更加放心

/tmp/phpXQDQhA  

 

 

 紫色的絨面杯套超美的，不僅手感柔軟，特製肩帶的設計更是這款保溫杯的加分項

長時間攜帶保溫杯時，肩膀的負擔往往是最大的困擾

特製肩帶設計，能夠將重量均勻分佈，減少肩膀的壓力

即便是長時間外出或通勤，你也能輕鬆擁有舒適感，告別肩膀酸痛的煩惱Lane mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯｜直飲&倒杯設計，喝水喝茶都超適合

/tmp/phpvnIzed

/tmp/phpuAE7LW

/tmp/php3tvugN

 

想入手既美觀又實用的Lane Mouen 手繪系列兩用不鏽鋼保溫杯

現在就在丁丁連鎖藥局及全台各大嬰幼兒藥妝店熱賣中

全台販售通路：北區：卡多摩、安琪兒、寶寶共和國

中區：六甲媽咪、麗兒采家、寶齡婦幼生活廣場

南區：宜兒樂、樂兒屋

全台藥妝通路輕鬆購，輕鬆擁有高顏值保溫好物！ 無論是日常使用還是送禮，都讓你品味升級

IGhttps://www.instagram.com/lane_mouen/

FBhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61561169895

/tmp/phptejwGG

/tmp/phpjGFry3

/tmp/phplUGjIp

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 Lane Mouen Lane Mouen 手繪保溫杯 兩用不鏽鋼保溫杯 高質感手繪保溫杯 直飲＆倒杯設計保溫杯 Lane Mouen 不鏽鋼保溫杯推薦 保溫杯喝水喝茶推薦 手繪風雙用保溫杯 防漏設計保溫杯 便攜式兩用保溫杯 內外雙層不鏽鋼保溫杯 不鏽鋼保溫杯防燙設計 無毒材質手繪保溫杯 Lane Mouen 多功能保溫杯 可愛手繪風保溫杯 精美手繪保溫杯 直飲式不鏽鋼保溫杯 Lane Mouen 保溫杯直飲倒杯 Lane Mouen 獨特手繪保溫杯
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓咪減少糞便氣味好幫手~
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up