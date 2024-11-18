學生餐廳真的是cp值超高的地方，餐點不僅便宜，重點還吃得飽，你知道嗎？！東海大學的男生宿舍餐廳，除了學生可以入內用餐外，也有開放改一般民眾入內用餐，今天萍姐要來跟大家分享這家『 東大粗飯 』，最低＄68元起就可以吃到，不僅份量大外，用料一點也不馬乎，飯量減少還可以換菜，女生光吃一碗就可以飽到天靈蓋，愛吃辣的你，絕對必點又辣又香又麻的麻婆豆腐飯！

東大粗飯 店家資訊

地址：407台灣台中市西屯區台灣大道四段1727號（東海大學男生餐廳）

電話：0917099376

營業時間：週一～週六 11:00-18:00/週日 11:00-14:00

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完整菜單

加飯、麵、蛋、起司、肉鬆，每一樣只需要$13元

三不五時還有新品喔！

線上點餐系統

只要加入官方賴好友，即可線上點餐，就不用再餐期等太久（ID: @504jqohw)

備註：現在只要用線上點餐，即贈送荷包蛋乙顆喔！

如何到達餐廳

停好車過馬路後，沿著綠色路線走，經過樹林後，靠左邊走，看到全家後右轉，男子餐廳就會在你的右手邊（可以直接參考下圖路線）

男生餐廳就位在全家的隔壁

每到餐期，學生餐廳就會滿滿都是人，建議可以先找座位坐下後再點餐，店家就位在左前方的位置（圖中紅色箭頭的位置）

這次跟朋友點了三種不同口味的飯，出餐時真的有嚇到，每一碗的飯量真的很多，醬跟料也給的很足，CP值有夠高！

這樣的份量竟然＄300元有找，真的很便宜！

麻婆豆腐飯＄68

超推薦給愛吃辣的朋友，有別於一般常吃到的麻婆豆腐，是真的會辣的喔！怕辣的朋友請不要點，因為真的會很辣（哈！）

第一口下去，舌尖會先感覺到麻辣，辣過了就是麻，最後的麻會停留在舌根，辣的很持久，有明顯的椒麻香氣，好吃也很過癮，偏重口味，對於不吃辣的人而言，算是大辣，請斟酌享用

番茄燒肉飯＄86

如果天熱吃不下或是沒什麼胃口，推薦你點這道，吃一口立馬開胃！

口味屬於酸酸甜甜的，非常開胃，把醬跟飯伴再一起後，一不小心會一口接一口，我自己非常喜歡

日式咖喱雞飯＋起司＄99+$13

愛吃咖哩的你，請務必要加點起司，搭配起來會多了一股奶香味，好吃！

咖哩裡面的雞肉吃起來很嫩，也很大塊，完全不小氣！

咖哩醬偏鹹，但配飯後跟配菜會中和鹹度，而咖哩配上起司，真的絕配，多了一股奶香味，好吃！

當我跟朋友在用餐的同時，剛好有兩位阿姨走過去，我便推薦他們去買，一位點了韓式泡菜起司麵，另一位點了番茄燒肉飯，當我看到麵的大小時，有嚇到！真的好大一碗，小鳥胃的女生絕對吃不完（哈！）

另一位阿姨的燒肉飯，跟店家點了飯少，所以會多給蔬菜，也是份量多多

現在真的很少吃到，這麼便宜又好吃的餐點了，有機會來東海，可以來這家吃看看喔！

一起看看影片吧！

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