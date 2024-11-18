宅配團購花蓮伴手禮【花蓮黎明庇護工場】牛軋餅禮盒，入選2024花蓮百大伴手禮！買公益餅乾做愛心～

買公益餅乾做愛心！這次跟朋友一起訂購花蓮黎明庇護工場的牛軋餅，出乎意外的超好吃耶～~不甜不膩深受我們全家人大大小小的喜愛啊！

以前公司在訂購禮盒的時候我都會選購庇護工場的商品，感謝有這地方可以讓更多身心障礙的朋友有一份工作，給他魚吃，不如教他釣魚，透過輔導與訓練提升專業技能，幫他們生活重建、生活自立、技能發展與經濟自立，感恩可以陪伴並支持身心障礙朋友們！我們也要挺起來～～～

★小乖媽歡迎一起來做愛心購買!!→→→ 點我購買連結

(未滿$2000運費$150，歡迎一起開團)

這次訂購花蓮黎明庇護工場製作的牛軋餅禮盒

牛軋餅禮盒團購禮盒共30入，每種口味5個

口味還非常多種耶，有青蔥、紅藜、海苔、咖啡、原味、抹茶～

一大盒非常適合送禮，禮盒的包裝設計採用深紅色，優雅又氣派，送人自用兩相宜！

盒裝上也有很清楚標示品名、成份及營養標示～

小乖姐弟看到牛軋餅超瘋狂！這兩個人很愛吃牛軋餅系列～哈哈～

真材實料的牛軋餅！好不好吃看小孩的味蕾就知道了～我開箱沒幾天這些牛軋餅就被秒殺了！

麥芽與蛋白完美比例調配出香濃的牛軋餡，加入獨家香料調配出的青蔥牛軋餡料，完全顛覆傳統口味～

恭喜【花蓮黎明庇護工場】這組牛軋餅禮盒也有入選2024花蓮百大伴手禮-創新食品組！！！太厲害了～

我也超愛吃牛軋餅，當我咬下牛軋餅時那種記憶中的滋味馬上湧入腦海，鹹甜的滋味，回味無窮呀～

我吃的這片是抺茶口味，好特別！淡淡的抺茶香內餡柔軟好吃不黏牙！真涮嘴～～～

小乖姐姐吃的這片是滿滿的青蔥牛軋餡心，她一吃就愛上了！吃完一片再來一片～

每片的牛軋餅內含庇護員工的專注與努力，無添加，零負擔，最適合當小孩們的小點心或營養補充品唷～非常適合全家人一起享用。

很會省錢的小乖媽來幫大家比一比～（以22克容量計算）

這一大盒的禮盒原價$523，現在團購優惠價只要$460，一盒30片，一片約15.3元

糖村：34.37元/片

牛軋本部：32.18元/片

聖瑪莉：26.4元/片

海邊走走：19.97元/片

哇～花蓮黎明庇護工場牛軋餅價錢勝出！！！份量多、好吃又便宜～真的超推！

好吃到小乖媽帶來公司分享同事們一起在辦公室吃～準備來開團啦！！！

當辦公室點心也很讚～單片裝很方便，工作下午休息的時候馬上就可以來一片補充能量～

不誇張！！！好吃到我這幾天下午都在吃牛軋餅～哈哈哈！

恭喜花蓮黎明庇護工場這組超好吃的牛軋餅３０入禮盒入選2024花蓮百大伴手禮-創新食品組！

正值訂購年終禮盒或春節禮盒不妨可以參考一下，幫助花蓮黎明庇護工場努力的孩子們！伴手禮盒的最佳選擇喔！

年節送禮人氣首選～小乖媽已經替大家把關過了，絕對讓大家安心選購呀！

花蓮黎明庇護工場 https://www.newdawnone.com

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*本文皆為本人親自體驗心得僅供參考。實際依每人體驗為主。

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