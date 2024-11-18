三重新開幕的可愛小店，交通很方便！

門口竟然就是公車站牌，周先生說：這樣我等公車會希望公車晚一點來，這樣才能買一捲吃！

如同肉肉捲餅的店名，販售捲餅為主，

選項不多，但營業時間很長，根本意圖讓人可以從早吃到晚～

十月中開始試營運，店面座位數不多，

但很適合速速吃速速離開～或是買一兩捲就帶走吃，其實邊走邊吃也更適合！

除了捲餅以外，針對早晨時段，肉肉捲餅還推出了限定的肉肉早餐鋪！

每天都有現做隨機的堡類或是吐司，很適合上班族或是學生們唷～

還有不定期更換的期間限定，

當天我們前往的時候吃到的是芋泥肉鬆，是蛋塔超愛的芋泥阿～～～

菜單選項不多，但搭配起來也有不少選擇組合！

另外還有一些小點類的，都是現點現做，但製作過程大約5-10分鐘！

提供多種行動支付，另外還有外送平台

很推薦住附近的人兒，或是在三重工作的你們，

跟同事一起團購，上班壓力大，下午茶吃個捲餅剛剛好！

或是把這篇轉發給你的主管，叫他請客～～～～！！！

肉肉捲餅店裡也有販售飲品～可以自由挑選，

點完餐之後，老闆娘就開始製作囉！

老闆娘非常年輕，值得給予支持～

製作的過程都可以看到，

雖然煎台就在櫃台後方，但是在店裡聊天等待的我們，完全沒有感受到油煙味～

老闆娘製作的過程真的是用料不手軟，現在菜類那麼貴，生菜還給的那麼大方！

搭配的醬料也很值得一提，

辣椒醬很辣！TABASCO是使用墨西哥辣椒製成的，但辣度沒有紅色那款辣，

如果真的吃很辣，可以搭配辣椒醬再撒上墨西哥香辣粉，周先生推薦的吃法～

起司薯條 $60

肉肉捲餅的薯條炸得很清爽不油膩，搭配起司粉～

吃起來很清爽不死鹹！

莎莎醬玉米片 $60

清爽的莎莎醬搭配玉米片，這個是周先生的愛～

肉肉捲餅的玉米片也是走清爽健康路線，我覺得是很耐吃的！

左到右

芋泥肉鬆捲 $80

泡菜起司牛五花 $100

凱薩香料捲嫩雞胸 $100

每個捲餅都頭好壯壯，料真的是給得很實在～

周先生的凱薩香料捲嫩雞胸

店家特製凱薩醬，搭配香料以及肉肉捲餅自己舒肥的雞胸，

舒肥的雞胸肉吃起來有夠嫩！搭配特製清爽凱薩醬，還有滿滿的生菜～

周先生說很適合當下午茶享用！清爽不油膩，當下午茶吃完全不會有罪惡感！

安姐的泡菜起司牛五花

滿到不行的泡菜和生菜，搭配起來也是一個清爽感！

起司的部分是肉肉捲餅老闆娘自行調配的醬料，是不死鹹帶有香氣的那種起司味兒～

安姐表示：都好吃，但肉真的給太多了！吃到最後一口都還有肉！！！！

我本人西班牙蛋塔的芋泥肉鬆捲，

是肉肉捲餅的期間限定！

身為嘉義人的我超喜歡這種鹹甜組合，

使用大甲芋泥製成，真的是老闆娘親自做成的芋泥～很細緻不膩口，

肉鬆也是很棒的口感，結合在一起搭配生菜的水分，真的是超級好滋味！

〖店家資訊〗

店 名：肉肉捲餅

地 址：新北市三重區新北大道一段125號

營業時間：周一~周日 0630-2000

官方facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61566316425110

line訂餐：https://line.me/R/ti/p/@647iedvf?ts=11142326&oat_content=url

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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