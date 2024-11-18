前陣子到台北出差的時候，就想著一定要找一間好吃的韓式料理，跟先生在網路上尋找一段時間後發現這間——梨谷鐵炭！

梨谷鐵炭在網路上的評價非常高，最厲害的就是他們有許多復刻的韓劇料理，像是大家知道的尹食堂、三時三餐這邊都吃得到，今天就一起來看看吧🧡



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梨谷——韓式鐵炭炭火燒肉

台北市信義區忠孝東路五段699號

11:00-00:00

02-87851014

位於忠孝東路五段的梨谷鐵炭外觀很可愛，超級像之前去首爾的燒肉店家，外面的柱子也很用心地有做過設計。

室內座位區也很舒服，位置也算多但不擁擠，色系上的選擇也很舒服，當然如果有比較多人的聚會， 也推薦大家可以提前預約包廂的空間，用餐起來會更舒適唷！

在參觀環境的時候就有發現店家在準備小菜，這邊的小菜除了商業午餐的選擇時，都是可以無限量的加點。

小菜的味道上來說都很好吃，像是辣味金針菇跟韓式泡菜都超讚的，辣度都不會太辣，吃起來也很舒服。

豆芽菜很脆口，下面帶有一點甜甜的海帶芽洋蔥，也很好吃！

三時啤酒豬五花

我超愛看的韓劇三時三餐的啤酒豬五花這邊竟然有，看到的話當然是必點起來啊！

使用啤酒先去燉煮過的豬五花，吃起來的口味上不但不膩口之外，也因為啤酒酵母的關係，讓豬五花整體的風味上來說更為的軟嫩，後續再經過簡單的炙烤後，外酥內軟的風味讓人喜愛不說，搭配上店家醃製的泡菜以及蒜片等，吃起來真的很喜歡！

綜合海鮮煎餅

來自釜山的超厚海鮮煎餅上桌時真的是嚇到，滿滿的海鮮幾乎可以說是每一口都吃得到 ，而且搭配的沾醬帶有一點甜鹹的感覺，可以更好地帶出海鮮的鮮甜。

部隊鍋

梨谷鐵炭的部隊鍋份量很大，幾乎可以說是3-4人享用都沒問題！

裡頭的配料也很多種，像是大家熟知的一些年糕跟火腿腸之外， 店家也有搭配了午餐肉、魷魚、牛肉等配料，如果韓式泡麵不夠、或是湯太少的話，也是可以免費續加。

韓式半半炸雞

各半的口味選擇，是我最喜歡韓式炸雞的地方，不需要擔心單一口味的無聊，半半口味可以更好地讓餐點完食！

原味的部分吃起來脆口多汁，蜂蜜的甜度上來說不會太高，淡淡的吃起來更讓人喜歡。

尹食堂-烤肉冬粉

每次看尹食堂都會覺得——啊！好像很好吃欸！好想要吃吃看！

結果在這邊就看到這道一直想在家裡自己做看看的烤肉冬粉，怎麼可以不點來吃！ 簡單的烤肉調味，搭配上上面的香菜，整體的風味層次上更豐富也更圓潤，如果不討厭香菜的朋友，一定不要拒絕它的出現，因為真的很驚艷！

燒酒蛤兩吃（鮑魚粥）

我自己是一個很愛吃粥的人，尤其是海鮮精華的那種海鮮粥，更是完全沒有招架之力！

看到使用燒酒去煨煮的海鮮就知道好吃程度很高，在使用最後的精華去做粥，心裡就很澎湃，結果開吃的時候完全沒有意外的超鮮美，使用燒酒去煨煮過的海鮮鮮甜無比之外，店家掌握的時間長度恰到好處，海鮮整體也很新鮮。

等到吃完海鮮後，跟店員說後就可以煨煮粥拉！

店家的粥裡面添加了一些紅椒丁，味道上意外的跟海鮮很搭配不說，也可以上口感上的感覺更為豐滿，非常好吃！

整體來說這次的體驗真的很喜歡，尤其是我兒子非常地挑嘴，但在這餐裡面吃了不少東西！

餐點上的設計也很用心，除了實境節目、或是一些韓國節目出現的特色菜單之外，其他的品項也是很用心，用料上也很豐富，推薦給大家 🧡



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梨谷——韓式鐵炭炭火燒肉

台北市信義區忠孝東路五段699號

11:00-00:00

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