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麵屋清流-近茄苳腳公車站的拉麵專門店，無預約只能現場排隊，可免費加麵/飯各一次，推松露蕈菇雞白湯d=====(￣▽￣*)b

台中拉麵 台中西區 麵屋清流
2024-11-22 12:00:00 文字：豆豆公爵食樂去
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豆豆公爵食樂去

豆豆公爵食樂去

 

麵屋清流-近茄苳腳公車站的拉麵專門店，無預約只能現場排隊，可免費加麵/飯各一次，推松露蕈菇雞白湯d=====(￣▽￣*)b

位於台中茄苳腳公車站附近的拉麵店，假日要有心理準備......

就是要排隊🥴

麵屋清流-近茄苳腳公車站的拉麵專門店，無預約只能現場排隊，可免費加麵/飯各一次，推松露蕈菇雞白湯d=====(￣▽￣*)b

店門口會有指示牌跟規則說明，總之就是↘️

1.無預約訂位服務，以現場排隊點餐（需全員到齊）

2.以點餐機取券點餐（只收取現金✅）

3.內用僅10人座位，滿座時用餐完畢就請將座位

讓給後面的人（無外帶打包服務）

麵屋清流-近茄苳腳公車站的拉麵專門店，無預約只能現場排隊，可免費加麵/飯各一次，推松露蕈菇雞白湯d=====(￣▽￣*)b

我禮拜六晚餐時段排隊，約20分鐘到點餐機點餐取券（上面有號碼），大概再

等1小時左右入座（等待期間可以至附近晃晃，或是在門口的座椅區等候）

 

*因為排隊人潮很多QAQ 我太緊張...忘記拍點餐機的菜單了(恨🫠

總之以雞湯拉麵為主，分清湯/濃湯系列，然後麵條也可以做選擇

另外拉麵本身沒有附蛋，推薦加點一顆糖心蛋(30元)喔✅

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等了約1小時終於入座啦(感動落淚😭

麵屋清流-近茄苳腳公車站的拉麵專門店，無預約只能現場排隊，可免費加麵/飯各一次，推松露蕈菇雞白湯d=====(￣▽￣*)b

都是吧檯座位，底下有置物籃，檯面上有冰水/面紙/筷子

然後店內有規定，廚房內部是禁止攝影，大家要遵守規定喔🫶🏻

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松露蕈菇雞白湯（260元）

麵屋清流-近茄苳腳公車站的拉麵專門店，無預約只能現場排隊，可免費加麵/飯各一次，推松露蕈菇雞白湯d=====(￣▽￣*)b

雞湯很濃郁（有種滴雞精的精華感😍，喝完嘴唇會有膠質沾附的濃醇）

搭配松露醬，讓湯頭風味層次昇華🤤

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選了適中的粒粉粗麵，麵條很有嚼勁（充分吸附湯汁超爽💯💯💯

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叉燒是豬+雞，豬肉的油脂香氣吃完口齒留香！ 雞肉根本是舒肥雞

的概念，很好入口不乾柴😁

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每人點一碗麵可免費加麵/飯各一次🥰 份量很多有夠讚！💯💯💯 然後吃完記得將餐具放在吧檯上，再用抹布擦拭桌面🙏🏻

 

感想不愧是Google評論好評的拉麵店，假日即便要排隊1小時才能

入座也是熱鬧非凡，光是湯頭我就回味無窮🤤🤤🤤 搭配麵條的嚼勁，

美味的叉燒(真的是值得回訪的拉麵店啊!!!) 但整體我覺得比較不合口味的

是高麗菜？ 希望可以再煮軟一點，有些口感是清脆，但有些吃起來會覺得

可以再煮軟一點🥴 不過瑕不掩瑜🎉 下次想挑平日來吃看看別的口味XD

 

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麵屋清流

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place台中市西區臺灣大道二段48號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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