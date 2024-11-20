​​​​​​

「元心燃麻辣堂」是一間專門賣個人麻辣鍋的餐廳，最大的特色就是以平價大份量的食材來填飽顧客的味蕾，除了招牌四川麻辣鍋之外還有紅燒麻辣鍋、番茄麻辣鍋、酸白菜鍋、日式昆布鍋和素食鍋共七種鍋底可以選擇。每一鍋鍋底都有各自的特色，裡面的配料豐富裝滿一整鍋，搭配刀削麵或麻辣滷肉飯等附餐分量十足，內用還有飲料自助吧其中的招牌厚奶茶更是麻辣鍋的絕佳搭配，濃厚香醇清涼又解辣，成為店內的另一大量點。

餐廳資訊

元心燃麻辣堂



名稱 : 元心燃麻辣堂(光復店)

電話 : (02)2771-6689

地址 : 台北市大安區光復南路200巷7號

營業時間 : 週一~週日 11:30-22:00

粉絲專頁 : 元心燃麻辣堂

Instagram : 元心燃麻辣堂(@yxran_hot_pot)

從捷運 國父紀念館站 1號出口只要步行1分鐘就可抵達，捷運站口出來第一個路口左轉就能看到店面位置

餐廳環境

店內的座位多而且空間非常寬敞，使用飲料吧的時候不用擔心會影響到其他顧客

牆上有貼上新品鍋底的圖片，上面豐富的配料跟實際的餐點是一樣的，不會是圖片僅空參考而已

每桌的座位下方都有附上置物籃，避免衣物或是包包被湯噴到

除了鍋物餐點外還有幾樣開胃小菜可以點，不過餐點本身份量就滿大的，如果吃的玩可以再加點小菜

往裡面看可以看到餐點的製作過程，使用的容器比我之前吃過的小火鍋都還大，裡面滿滿都是配料

內用的話有一整排的飲料區可以無限暢飲，讓顧客依照自己的口味做搭配

其中人氣最高的就是左邊的「招牌厚奶茶」，有種像當年厚奶茶剛出來的風潮一樣

旁邊是醬料區，如果喜歡吃辣的人可以試試看「朝天辣椒醬」，想要增添香氣可以加「花椒油」

最左邊是餐具區依照每桌需求自由取用

牆上有放一張各種辣椒的介紹，對於愛吃辣的人來說巴不得每一種都來一點

菜單

餐點的選擇是先看最上面的「鍋底」，接著選擇想要的「肉品」，最後是「附餐」擇一，如果食量大的人可以考慮下方加點區，讓整鍋的份量看起來更加足夠

餐點介紹

這次一共點了兩鍋分別是「番茄麻辣鍋+刀削寬麵」和「酸菜白鍋+招牌麻辣滷肉飯」

麵條的部分會直接加到火鍋中一起煮，「招牌麻辣滷肉飯」則是會先端上來，而招牌厚奶茶點完餐後也先倒一杯來喝喝看，口感濃厚香氣濃郁搭配麻辣口味非常搭

「招牌麻辣滷肉飯」上面淋上花椒醬，吃起來不太會辣伴隨而來的是花椒粒的麻香味，跟滷肉飯搭配起來吃意外的合我胃口，加上滷肉是肥肉瘦肉各一半吃起來有口感外還有滿滿的油脂香

第一鍋是「番茄麻辣鍋」，附餐選的是「刀削寬麵」

湯頭除了有麻辣的香氣外喝起來還有番茄的香甜味，如果想吃辣又不敢吃太辣的人可以試試看，是滿溫和的口味，這個湯頭也是店內非常高人氣的一個選擇

一整顆番茄經過熬煮外表看起來十分軟爛裡面的甜味都融入在湯頭之中

「刀削寬麵」吃起來彈牙紮實，大口吸麵把番茄麻辣湯頭一起帶上來非常過癮

配料的部分大部分的食材兩鍋都是差不多，不過麻辣鍋還有鴨血可以吃，口感滑順綿密不會有過多的空氣在裡面

肉品選的是「板腱牛肉」，應該是快起鍋時才將肉片放入，剛端上來還呈現淡淡的粉色，經過熱湯加溫後逐漸熟透，也可以依照個人喜歡的熟度來吃，肉質紮實鮮甜咀嚼的過程中湯底的味道會慢慢散發出來

沾一點店內提供的「花椒醬」可以讓整體的香氣更加足夠，會讓人一口接一口吃不停

貢丸是香菇丸，吃起來除了麻辣湯底的麻香味還有香菇本身的甜味

還有加入不少火鍋料，每種食材搭配湯頭吃起來的風味都不同，整鍋就像是讓顧客挖寶一樣，湯匙不斷撈都會有不同的食材出現

第二鍋是「酸白菜鍋」，附餐是前面介紹的「招牌麻辣滷肉飯」，湯頭跟以往看到的酸白菜不同之處在於上面有撒上柴魚片讓味道更有層次

湯頭喝起來一開始是酸菜的酸香味，尾韻出來的是柴魚香純的味道

火鍋中本來就有加入大量的高麗菜，加上酸菜撈起來滿滿都是蔬菜，纖維質非常足夠啊~

肉品一樣是選擇「板腱牛肉」，在酸白菜鍋中吃起來味道相對清爽許多

火鍋中的配料大多是相同的，不過味道是換成酸白菜的酸甜味，有種讓人越吃越開胃的感覺，如果ˋ多人用餐可以分享看看湯頭，這樣整個吃下來的味蕾體驗會更豐富

結語

天氣開始轉涼就會想吃鍋，一開始是在地圖上看到「個人麻辣鍋」就來品嚐看看，雖然是標榜個人但裡面的食材份量應該超出一般人的食量，而價格在競爭激烈的地段卻不會太過昂貴，從200多到300多的價位就能吃到，鍋底還能自由選擇再搭配肉品和附餐，整體吃下來真的有感覺到撐，主要是湯頭調配十分到位，讓食材與湯頭結合後吃起來十分夠味，麻辣湯頭不同的口味也能符合不同的客群，可以感受到店家對於食材還有餐點的用心。