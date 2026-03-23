孫燕姿睽違12年台北開唱！大巨蛋《就在日落以後》巡演搶票攻略，易遊網獨家飯店門票套票3月24日開賣。

華語天后孫燕姿睽違12年重返台北開唱，並首度挑戰大巨蛋舞台，引發樂迷高度關注 。資深編輯李維唐表示：「演唱會經濟已轉向跨域體驗，易遊網此次整合高階票區與特色飯店禮遇，不僅解決門票稀缺問題，更精準切中消費者對高品質追星行程的渴望，是極具競爭力的一站式旅遊方案。」

睽違12年，華語流行樂壇最具辨識度的溫暖嗓音即將再度響徹台北。天后孫燕姿帶著全新巡迴演唱會【孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-台北】震撼回歸，並寫下職業生涯新篇章，宣布首度登上台北大巨蛋開唱。 自2000年出道以來，孫燕姿以《天黑黑》、《遇見》、《綠光》等無數金曲療癒了整個世代，其極具爆發力卻又不失細膩的聲線，始終是樂迷心中無可取代的情感寄託。 2026年的全新巡演以動人心弦的單曲《飛瀑而下》拉開序幕，其情感豐沛的舞台演繹被樂迷譽為「必朝聖的神級現場」。 隨著台北場消息釋出，演唱會門票早已成為全台樂迷的首要目標，掀起一場久違的追星狂熱。

▲天后孫燕姿睽違12年重返台北大巨蛋，以全新巡演《就在日落以後》展現極具爆發力與情感深度的神級現場魅力。 圖／Make Music提供；窩客島編輯李維唐整理



易遊網打造一站式追星體驗！獨家演唱會套票3月24日限量開搶

看準現代人追求效率與精緻旅遊的雙重需求，易遊網作為本次演唱會的「指定旅遊平台」，特別規劃了兼具便利性與舒適度的獨家雙人套票，整合稀缺門票與星級住宿，讓外縣市樂迷能以最從容的方式參與這場音樂盛事。 獨家套票預計於3月24日中午12點在易遊網官網與APP同步啟動限量銷售，每位會員限購一組。 此次套票方案主要鎖定5月15日的場次，價格最低17,999元起。 對於許多搶不到單張門票的歌迷來說，這無疑是最後的門票搶奪戰，同時更能藉此規劃一場沉浸在旋律中的城市微旅行。

▲【優雅啟程雙人套票】安排入住「格拉斯麗台北飯店」，日系簡約客房提供12點提前入住服務，讓歌迷從容梳妝準備演唱會。 圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

尊榮VIP五星饗宴！入住君品酒店行政房享翰林軒VIP權益

針對追求頂級觀演品質的歌迷，易遊網推出「尊榮VIP雙人套票」，雙人價20,999元。 此方案包含兩張演唱會最高票區6,380元的門票，並安排入住坐擁五鐵共構交通優勢的「台北君品酒店」行政特大床房。 入住房客可享有專屬禮遇，前往位於17樓的「翰林軒VIP Lounge」，在充滿法式優雅氣息的空間內盡情享用精緻茶點、各類小食以及高品質紅白葡萄酒。 更具魅力的是，隔日早餐可一路享用到中午12點且不限進場次數，讓看完演唱會後的疲憊在五星級的精緻服務中消散，為追星之旅畫下完美的句點。

▲【尊榮VIP雙人套票】搭配五星級「台北君品酒店」，行政特大床房融合歐式古典與現代美學，提供追星旅程最奢華的休憩空間。 圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



優雅與暖心方案並進！格拉斯麗飯店提前入住與國聯大飯店限定餐點

除了奢華選擇，易遊網也提供兩款搭配5,880元票區的超值套票。 「優雅啟程雙人套票」定價17,999元，特別選中日系質感的「格拉斯麗台北飯店」，其優越的地理位置距離捷運忠孝新生站僅需步行2分鐘。 該方案特別提供中午12點提前入住服務，讓歌迷能在演唱會開演前有充足的時間梳妝打扮，保持最佳狀態。 另一款「暖心饗宴雙人套票」售價18,999元，入住鄰近大巨蛋的「國聯大飯店」豪華客房，並加贈由飯店主廚精心準備的冠軍牛肉麵或BBQ豬肉古巴三明治暖心餐點二選一，讓歌迷在狂歡過後能迅速回到飯店，在信義商圈的璀璨夜色中享受美味消夜。

追星攻略加碼放送！高鐵優惠與APP專屬折扣碼懶人包

為了全面減輕北上追星族的負擔，易遊網額外提供一系列周邊優惠。 旅客在預訂飯店套票時，若同時加購高鐵車票，可享票價79折起的折扣。 善用易遊網APP下單，輸入折扣碼「Spring100」滿3,000元現折100元，若是新註冊的APP用戶，更可領取首購代碼「app8off」，不限金額直接折抵8%費用。 整合門票、住宿、餐飲與交通的全方位方案，不僅免除了分頭搶購的煩惱，更確保了觀演旅程的高品質與順暢度。 喜愛孫燕姿的歌迷朋友務必設好鬧鐘，於3月24日準時登入易遊網官方平台，爭奪這難得的大巨蛋首演門票。

▲【暖心饗宴雙人套票】入住「國聯大飯店」豪華客房，大片窗景直面城市天際線，步行即可抵達大巨蛋會場極具便利性。 圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

孫燕姿巡演大巨蛋站！易遊網獨家演唱會雙人套票3月24日限量開搶

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-台北 活動資訊與優惠懶人包

活動場次：2026年5月15日（五）及5月17日（日）

開賣時間：2026年3月24日（二）中午12點

販售平台：易遊網官網及APP獨家販售

活動內容：

提供3款限量雙人套票，包含演唱會門票2張及精選星級飯店住宿1晚

尊榮VIP套票搭配6,380元票區，入住君品酒店行政房享翰林軒VIP權益

優雅啟程與暖心饗宴套票搭配5,880元票區，分別入住格拉斯麗或國聯大飯店

優惠好康：

訂房加購高鐵票享79折起優惠