來到沖繩最著名的美食之一就是「阿古豬涮涮鍋」，除了最知名的「百年古家 大家 阿古豬」外還有不少也是專門賣阿古豬火鍋的餐廳，這間「Agu shabu-shabu」是位在中部恩納村的涮涮鍋，地點雖然稍微偏僻不過卻擋不住饕客的胃，油脂豐富的阿古豬香氣濃郁搭配蔬菜清爽，後面還有沖繩蕎麥麵，可以同時吃到兩種沖繩當地的美食，加上只開晚上時段主打晚餐和宵夜，每到用餐時間都是滿滿人潮如果沒有訂位就要碰碰運氣。

Agu shabu-shabu



名稱 : Agu shabu-shabu and Okinawa cuisine Kafuu

日文 : あぐーしゃぶしゃぶ・沖縄料理かふぅ名嘉真本店

電話 : (+81)98-927-2734

地址 : 沖繩縣國頭郡恩納村仲間2217-1 大同公寓2樓 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 17:00-23:00

訂位連結 : Agu Shabu Shabu

我們是當天下午抵達沖繩，先到「DTS大榮租車」租完車後直接開過來車程大約65分鐘左右，不過以日本沖繩的交通來說還滿輕鬆的

餐廳環境

餐廳的位置是在二樓，一樓則是另一間燒肉店，來的時候記得要走到最旁邊的樓梯往上走，不然會找不到餐廳的入口

門口進來櫃台空間不大，把主要空間都留給內用的座位區

整間店的裝潢都是木頭材質為主，在這樣的環境中享用餐點格外美味

我們因為用餐的人數比較多被安排在最裡面的區域，剛好一桌可以坐滿八人

菜單

我們是直接網路訂位時一起預定「阿古豬涮涮鍋套餐」，裡面包含前菜、和牛握壽司、玉石豆腐、阿古豬火鍋、附餐三選一、甜點

除了涮涮鍋之外還有其他單點小菜，因為當時附餐點了沖繩蕎麥麵份量很多就沒有額外點小菜

飲料的部分都是額外加點，餐點中附的甜點一共有四款可以選，每一種看起來都非常好吃

降料的部分有三種可以選，基本上就是一人選一份，建議每一種都可以選因為吃起來的風味都不同

非酒精飲品有提供圖片可以參考，整份菜單的張數還滿多的，加上都是日文菜單一開始點餐花了比較多時間，不過店員都非常有耐心會慢慢跟我們解釋所有的內容

餐點介紹

飲料點了三種分別是「沖繩香檸汁」、「芒果汁」和「薑汁汽水」，

「沖繩香檸汁」喝起來不會有預想中的檸檬酸味，反倒是相當清爽帶點微甜，

「芒果汁」是沖繩當地盛產的水果飲料之一，喝起來芒果香非常濃郁，

「薑汁汽水」味道稍微淡一點，如果害怕薑味太濃但又想喝的人可以嚐試看看

一開始會先送上三樣開胃小菜，看到中間的沖繩苦瓜眼睛頓時亮了起來，因為上一次來沖繩吃炒苦瓜印象滿深刻的，這次是品嚐涼拌的方式吃起來口感清爽許多

第一個有點像是台灣小菜常見的「豬耳朵」口感，不過吃起來比豬耳朵更脆一點，是三樣小菜中最開胃的一道菜

最右邊的是牛肉片，將外表煮熟裡面還保有淡淡粉嫩的色澤，吃起來非常軟嫩咀嚼的過程中不斷有肉汁流出來

接著是生菜沙拉和和牛握壽司，生菜主要是以「海葡萄」為主，直接吃可以感受到淡淡的海水鹹味，搭配不同的醬汁吃口味更豐富

「黑毛和牛握壽司」也就是本部牛握壽司，是沖繩當地最知名的牛肉，吃起來鮮嫩多汁上面沾點芥末吃不只解油膩還多一份爽口的感覺

「玉石豆腐」吃起來的感覺有點像湯豆腐，豆腐本身的豆香味也融入在湯頭中，除了豆腐本身軟綿的口感外，喝湯就像是在喝液體狀的豆腐，嘴中充斥滿滿的豆香味

醬汁分成三種「高湯醬」、「醬油」和「胡麻醬」，三種醬汁搭配阿古豬肉的風味都不同，個人最喜歡的是高湯醬可以讓豬肉的甜味更加明顯，胡麻醬可以提高口味的層次，醬油則是比較清爽

吃完前菜沒多久涮涮鍋的湯底就會端上來開始加熱，湯頭不會有過多的調味，主要是將蔬菜還有豬肉的味道經過高溫加熱熬煮在湯中

接著輪到重頭戲阿古豬涮涮鍋的配料，一大盤蔬菜和阿古豬肉，圖片中這樣是兩人份所以點餐的時候要以偶數人點，如果選三個人一樣會送上兩份共四人份的份量

阿古豬和和牛相似的地方就是豐富的油花，讓肉吃口感滑順油脂香濃郁

首先先將蔬菜還有蔥都放到火鍋中，上面再接著鋪上阿古豬肉片

煮一陣子看到肉變色後就能開始享用美食囉~

從下方撈出來的蔬菜吃起來會有豬肉的香氣，代表阿古豬的油脂有融入到湯頭中

阿古豬肉片吃起來彈牙肉香濃郁，直接吃可以感受到最豐富的油脂香

搭配三種不同醬汁吃可以感受到不同的風味，也比較不會因為吃多會覺得有油膩感

吃飽後會上附餐我們選的是「沖繩蕎麥麵」，應該端上來就是煮熟的只是我們想要讓湯汁吸附在麵條上就把所有的麵條都放到鍋中煮，等蕎麥麵條將湯汁全部吸收完後就能品嚐

「沖繩蕎麥麵」吃起來比想像中還有彈牙，除了有本條本身的麵香外還有阿古豬的肉香味，讓每一口吃起來更加美味

最後是甜點大軍因為人數多所以把四種口味都點一輪

第一款是「紅豆冰淇淋」，下方的紅豆熬煮到非常軟爛搭配冰淇淋一起吃甜而不膩，上面的花生粉有畫龍點睛的效果

第二款是「芒果布丁」，裡面還有加入芒果果肉吃起來芒果的香氣更加足夠

第三款是「芝麻布丁+芝麻冰淇淋」，將兩種芝麻甜點一同放入口中散發出來的芝麻濃郁感難以形容，因為香濃又不會太過甜膩

第四款是「椰子冰淇淋」，周圍擺滿水果凍乾含在口中融化後水果的甜味會慢慢散發出來，椰子冰淇淋本身綿密多了一絲椰子獨有口感

結語

這間「Agu shabu-shabu and Okinawa cuisine Kafuu」當初會注意到是因為離飯店很近，只需要走路10分鐘就抵達，開車更是2分鐘不到，雖然店面的位置是隱身在二樓但晚上用餐的人潮依舊絡繹不絕，雖然一開始比較困難的是點餐因為沒有英文菜單，店員也較難用英文溝通，不過店員非常有耐心加上比手劃腳依然能完成點餐的過程，用餐中不時會過來詢問餐點狀況，深怕有我們吃不習慣的口味，在店員熱情的服務氛圍下阿古豬涮涮鍋吃起來格外好吃。