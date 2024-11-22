如果想住沖繩的海景飯店，還希望價格親民，「沖繩喜璃愈志LCH海灘度假村」真的是超棒選擇！這間位於沖繩名護市的海景飯店，每晚一個人不到1500元，住起來完全不輸高價渡假村。飯店擁有專屬私人海灘、游泳池，還有個小渡船口，讓人隨時切換度假模式！更棒的是，樓下有24小時營業的Lawson，宵夜、零食通通搞定。不開車的話也超方便，飯店門口就有那霸直達巴士，CP值高到想住好幾晚！

喜璃愈志LCH海灘度假村



名稱 : 沖繩喜璃愈志LCH海灘度假村

英文 : Okinawa Kariyushi LCH. Resort on The Beach

電話 : (+81)980-54-9900

地址 : 沖繩縣名護市喜瀨1996 (Google地圖)

官方網站 : Okinawa Kariyushi LCH.

Instagram : KARIYUSHI LCH.RESORTonTheBeach(@kariyushi_lch.r)

訂房連結 : |

停車資訊 : 免費停車場

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

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交通資訊 :

◆ 那霸空港、國際通搭乘「Okinawa Airport Shuttle」到「かりゆしビーチ前」

我們是租完車後直接開過來，車程大約65分鐘左右

大廳空間不算大，在那霸機場和國際通都有直達巴士，因為我們租車，報到後提供車牌號碼就能免費停車，非常方便。

飯店旁邊就是Lawson，每晚回來都會逛一下買零食，走路10分鐘還有一家7-11可以換換口味。

門口進來的小圓桌上有許多導覽簡介，主要都是以附近的餐廳為主

沙發區的設計很貼心，特別是那柔軟的沙發，躺下去真的不想起來！

飯店主張環保，部分用品需要自備或向櫃檯購買，這也難怪它能保持這麼親民的價格。

飯店外提供腳踏車租借服務，想要在附近晃晃的話，可以沿著海岸線的公路慢慢騎行，吹著海風、欣賞無敵海景，超級愜意。如果沒有太多行程安排，這樣的短途旅遊方式特別適合放慢腳步，感受沖繩的悠閒氛圍。

大廳旁有一道門可以通往飯店專屬的私人海灘，這片沙灘範圍非常大，而且由飯店集團統一管理

記得訂房時一定要選擇靠海的這一側

私人海灘旁邊就是游泳池，右手邊位置非常顯眼，早晨會有員工進行清潔工作後再開放，環境整潔、設施完善，想要清涼一下的旅客一定會愛上這裡

飯店還提供各式海上活動，從水上摩托車到浮潛，應有盡有。如果對這些活動有興趣，可以直接向櫃檯詢問，他們會協助安排。

每天早晨都有專人整理環境，保證海灘的整潔和舒適。這裡不僅適合散步、拍照，也能讓人忘卻都市的煩憂，徹底放鬆。

房間空間屬於細長型，該有的設施一應俱全。

房內的衣架設計特別實用，分成兩條可以掛，讓兩人的衣物可以輕鬆分開，不會擠在一起，使用上非常方便。

原以為是雙人房，但進房後發現三個枕頭和三個杯子，才知道被分配到三人房，是一個意料之外的升級小確幸！

床正對著超大的電視，螢幕尺寸讓人躺在床上追綜藝節目或電影都十分愜意。

房間內的兩張床中間留有空隙，床底輕巧設計可讓床推併在一起，提升睡眠舒適度。

桌子下方的小冰箱內提供一瓶大瓶礦泉水，非常貼心，適合白天帶出去遊玩使用。

房間陽台上設有兩張椅子，白天坐在這裡，眼前是無敵海景，清澈的海水甚至可以直接從房間觀賞，讓人心曠神怡。

雖然浴室空間不大，但乾濕分離設計讓使用起來非常方便。

日本飯店標配的免治馬桶，操作簡便且清潔效果一流，讓人一用就愛上。

淋浴區空間剛好容納一人轉身，蓮蓬頭水量穩定且熱水充足，配合光滑帶香氣的沐浴用品，洗澡是一大享受。

飯店的早餐餐廳位於大廳後方

走過一處宛如迷你海洋博物館的公用區域，滿牆的貝殼展示增添濃厚的海洋氛圍。

廳空間寬敞，座椅提供木椅和沙發兩種選擇，每桌都擺放醬料罐，方便自由取用。

早餐提供「塔可飯」和「打拋豬飯」兩種主餐選擇

餐點是直接跟服務人員點

除了主餐還會有搭配甜點布丁以及即溶湯品。

旁邊是飲料機有一般飲料機和咖啡機，整個飲料區的選擇種類非常豐富

塔可飯以白飯為基底，搭配肉末、起司、大量生菜和番茄，口味清爽，油膩感完全被中和，非常適合早晨享用。

打拋豬飯肉香濃郁，搭配荷包蛋和蔬菜，口味偏重但不辣，適合不敢吃辣的旅客。

如果想住近海飯店，又不希望超出預算，「沖繩喜璃愈志LCH海灘度假村」是非常好的選擇。

這裡距離北部熱門景點如「沖繩美麗海水族館」、「古宇利海洋塔」、「古宇利蝦蝦飯」都不遠，且有那霸直達巴士可搭乘，交通便利。房間整潔、設備齊全，適合早晨在陽台欣賞海景，或漫步私人海灘，享受全身心的放鬆。如果計劃輕鬆的沖繩旅行，不妨考慮這間飯店！