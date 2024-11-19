嘉義市相當知名的【打貓冰果室】在民雄也有分店哦，除了有綿密的雪花冰，

還多了很多熟食選項，像是鍋燒麵、黑輪湯、小點及炸物，不論是正餐還是點心，

都非常適合，價格也相當親民，跟著辣媽一起來嚐嚐吧！

【打貓冰果室】民雄店位於嘉義縣民雄鄉建國路二段，離嘉義市非常近，

地處大馬路邊，交通方便停車也方便~

【打貓冰果室】以鳳梨為主軸，販售新鮮果汁、雪花冰、挫冰，

以高品質食材健康養生概念經營，讓我們吃得到健康，而且越吃越美麗，

LOGO圖案就是鳳梨，非常可愛呢~

而民雄店多了溫熱的餐點，不僅能吃飽也能吃巧！

用餐環境主打一個簡單乾淨，價格走平價親民路線，所以每到用餐時間，

就有蠻多的學生來用餐~

餐具及醬料採自助式~

這樣的裝潢及它販售的重點，讓辣媽回想起以前國中時學校附近的店家，

經常在下課後和同學一起去吃個點心再回家，多麼的輕鬆愜意啊~

菜單在這裡，選項真的蠻多的~

鍋燒麵系列的搭配非常多樣，有多種湯頭及主食可以挑選， 也有蔬食口味哦~

目前來店内用餐，google五星好評就送小份炸物~

餐點都是現點現做，上菜蠻快的，辣媽與馬哥各自點了喜歡的鍋燒麵及飲料，

還有我最愛的豆干~

辣媽的＊蔬食鍋燒-椰香叻沙-意麵＊100元

湯頭很滑順，濃郁的椰香帶有奶香及鮮甜的滋味，會讓人想一直喝，

味道不會太重，很適合台灣人口味~

炸過的意麵外酥内軟，吸附了鮮美的湯頭，多一層濕潤的口感，更好吃~

配料也蠻豐富的，吃完蠻飽但不會感到負擔，沒想到鍋燒麵也能有異國享受~

馬哥的＊燒肉鍋燒-原味-雞絲麵＊100元

原味的湯頭鹹香甘甜，喝著順口~

就是看到這雞絲麵想起國中時愉快的回憶，吸了湯汁的雞絲麵，口感細緻Q彈~

配料更豐富，而且它的燒肉品質不錯，蠻軟嫩的，

還有青菜、蛋、丸子和蛤蜊，這道的CP值很高哦~

店内還有提供多種素食鍋物可選擇呢！

加點胡椒鹽或秘製辣椒粉味道也很不錯哦~

鍋燒麵的鍋子非常燙，千萬要小心，若是真想移動，記得摸底層的隔熱盤~

吃著熱呼呼的鍋燒麵，當然要配【打貓冰果室】的經典飲料：

傳統風梨冰及老店紅茶，是經典更是必點~

「打貓」是嘉義民雄的舊名，而民雄盛產鳳梨，品質更是聞名全台，

傳統鳳梨冰香甜中帶著自然的果酸，非常好喝~

老店紅茶則是古早味紅茶，有著濃厚的味道，更能解膩~

＊蒜香紅玉豆干＊五辛素

蒜頭的香氣非常迷人，大豆干切小塊後吸附了滿滿的醬汁，配上蒜泥及青蔥，

口感及香氣都呈現出多層次~

咬下還會有點噴汁， 敢吃蒜的人一定會很喜歡，辣媽就是~

民雄吃什麼，【打貓冰果室】的鍋燒麵真的不錯，吃完再點碗雪花冰更完美！

【打貓冰果室】民雄店

地址：嘉義縣民雄鄉建國路二段57號

電話：05-220-0822

營業時間：11:30~19:30