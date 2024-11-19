台北又有一家親子樂園可以帶小孩去玩耍囉！貝兒絲樂園全新品牌：貝兒絲咖啡，從互動球池、木粒沙坑、溜滑梯體能、益智玩具到0-2歲的寶寶專區都有，光是這些就超夠孩子放電了～重點是爸媽休息空間超舒適，開放式遊戲區都能看到寶貝們的遊玩情況，店內也有輕食、寶寶粥可點餐，飲品還能無限暢飲，真的超推薦帶小孩來放電！
|文章目錄
|貝兒絲咖啡｜在哪裡？怎麼去？
|貝兒絲咖啡｜門票收費
|貝兒絲咖啡｜家長休息區
|貝兒絲咖啡｜六大遊戲區
|貝兒絲咖啡｜菜單價位
|貝兒絲咖啡｜餐點表現
|貝兒絲咖啡｜實際心得
|貝兒絲咖啡｜常見問題
|貝兒絲咖啡｜景點資訊
貝兒絲咖啡｜在哪裡？怎麼去？
貝兒絲咖啡位置就在iFG遠雄廣場的C區3樓，憑消費發票可折抵停車費用。
貝兒絲咖啡 BEAR’S CAFÉ
地址：新北市汐止區新台五路一段95號3樓 (iFG遠雄廣場)
遠雄廣場停車場收費
汽車：不分平假日，$60 元/小時，憑發票可折抵停車費用。
機車：不分平假日，$15 元/小時，當日最高收費 90 元，有消費優惠折抵。
大眾運輸：搭乘台鐵到汐科站，步行5分鐘就會到達iFG遠雄廣場。
買完票、拖完鞋子、手手消毒好就能進入遊戲區囉～
貝兒絲咖啡｜門票收費
入場需事先於 inline 訂位系統預約，平假日低消一小時起。
* 非會員：平假日每小時$200元（低消1小時）
* 會員：每小時平日$70元、假日$120元（低消1小時）
* 未滿1歲每小時$50元（當日最高收150元）
➤入場含十幾種飲品無限暢飲、點心小餅乾自助取用。
➤六大遊戲區包含0-2歲的寶寶專屬遊戲區、家家酒益智玩具區、木粒沙坑區、溜滑梯體能區、互動球池區、變裝區。
➤家長有座位休息區。
如果是住在附近的朋友，推薦可以申辦 VIP 會員卡$ 3600 元，再贈送 36 張 1 小時免費入場券，入場較優惠之外，餐點滿$300元打85折，生日當月還會贈送免費一次2小時入場優惠。
也有提供12人以上的團體優惠，平假日每小時$100元（低消3小時），未滿1歲每小時$50元（當日最高收150元），團體預約請洽專員：02-26974285。
另外也有包場和慶生方案，提供免費抓週道具。
貝兒絲咖啡｜家長休息區
去過這麼多間親子樂園，這家貝兒絲咖啡的座位環境真的很棒，完全以家長休息空間為出發點。
座位乾淨舒適，還有充電插頭，陪小孩玩累了，也能好好坐著休息。
這邊還有投幣式按摩椅和安撫搖椅供使用，非常貼心。
按摩椅單次10分鐘$30元，$60元20分鐘，老公按的超開心，其實是來這裡耍廢的吧🤣
貝兒絲咖啡｜六大遊戲區
館內以夢幻甜點王國為主題，馬卡龍色系繽紛可愛，包含互動球池、木粒沙坑、溜滑梯攀爬區、益智玩具、滑步車、廚房玩具、積木城堡等多種遊樂設施，還會不定時環境清潔消毒，安全又衛生。
開放式的遊戲區設計，讓爸媽坐在位子上就能看到孩子在哪玩，並且提供監視器螢幕，可以隨時看到寶貝們遊玩狀況，真的讓大人放鬆許多。
木粒沙坑區
這次帶兒子、女兒和姊姊的小孩一起來玩，這裡的沙子是以木粒沙替代，顆粒狀的不會玩到全身髒，玩沙工具也很齊全唷
不過木粒沙踩起來會有點痛痛的，大人進去都覺得像在走健康步道，女兒一臉想逃離這邊🤣
互動球池區
粉紅色的繽紛球池區，媽媽自己看了也好喜歡😍
除了能向螢幕丟球玩遊戲互動，也可以玩空中漂浮球。
溜滑梯體能區
最能讓孩子們放電的就是這區啦！蜂巢溜滑梯、攀爬體能和跳跳馬，訓練小孩的手腳協調。
光是這個溜滑梯女兒就玩了好多趟，自己從旁邊走上去再滑下來，超可愛的❤️
哥哥來到這區就像猴子到處爬來爬去、跳來跳去，有放電到就好，今晚一定很好睡～
家家酒益智玩具區
豐富的角色扮演，看是要當超市店員、賣漢堡、冰淇淋或壽司老闆都可以，也有軌道車、工具桌及娃娃屋，跟小孩一起玩家家酒很有趣。
女兒在工具桌玩得很認真～
積木類的玩具也不少，男孩女孩都喜歡。
女兒玩滑步車來來回回就好幾趟，而且騎的速度超快，原來是平時在阿嬤家就有訓練🤣
閃亮塗鴉牆超酷的！拿刷子刷就會變化不同顏色，女孩們玩得很開心。
城堡積木
色彩繽紛的城堡積木區，大尺寸積木更好拼接，讓孩子創意拼搭組合。
兒子玩到後面把自己塞在裡面怎麼回事！？
繪本區
喜歡靜態閱讀的孩子們，這邊也有圖書閱讀區，有興趣都可以拿起來看喔
0-2歲的寶寶專屬遊戲區
專屬於小寶寶的遊玩天地！提供多種啟蒙玩具，地板還是軟地墊，寶寶在這翻身或練習爬行都ok。
女兒開始跟洋娃娃玩起來啦🤣
變裝區
哈哈！看兒子變成美國隊長兼蝙蝠俠真有趣😆還有頭飾、帽子和道具可搭配使用。
貝兒絲咖啡｜菜單價位
貝兒絲咖啡入場即可享有無限飲料暢飲及小點心 (咖啡、可可類不提供續杯，每人限一杯)
餐點也有提供輕食小點，像是米漢堡、粥類、肉捲及貝果，也有冰淇淋可點餐唷
現場餅乾都是無限供應，其中玉米棒很受歡迎，小朋友吃了好幾隻。
同時還有販售寶寶吃的小點心、寶寶粥及100%純果汁。
記得吃東西前要先洗手喔！兒童洗手台設計高度蠻適合小朋友。飲水機、兒童餐具和餐碗都有貼心提供。
如果想要攜帶外食、叫外送餐點，也是可以的喔！但記得將垃圾帶走，就不須額外支付外食清潔費。
貝兒絲咖啡｜餐點表現
我們點了薑燒豬米漢堡、雞蓉玉米粥、雞肉捲、起司火腿貝果、果醬草莓貝果。
雞肉捲裡頭有加起司，拿起來有微微的牽絲口感很讚！
起司火腿貝果我也喜歡，可能陪小孩玩到肚子餓了，簡單食物都變得很好吃😋
雞蓉玉米粥裡頭配料也不少，趁熱吃很不錯～
飲品部分，除了咖啡、可可類不提供續杯，其餘飲料都可以續杯哦
貝兒絲咖啡｜實際心得
雖然這裡空間不像其他館別大，但六大遊戲區對小孩來說就很夠玩了～看孩子玩得不亦樂乎，大人也能在旁邊喝杯咖啡輕鬆一下，加上每個遊戲區都設計得很細心，真的蠻推薦帶小孩來這放電。
貝兒絲咖啡｜常見問題
Q1. 貝兒絲咖啡遊玩需要預約嗎？
➤ 建議先線上預約，最少需要預約一位大人及一位孩童，不接受大人或孩童單獨進場。預約時間保留10分鐘，超過時間未報到將把名額轉讓給現場候位客人。inline立即預約
Q2. 貝兒絲咖啡有兒童座椅嗎？
➤館內有提供兒童座椅，也有Nuna 搖搖椅和安撫搖椅。
Q3. 貝兒絲咖啡可以攜帶寵物嗎？
➤可以的，以不落地為原則。
Q4. 貝兒絲咖啡提供哪些付款方式？
➤ 提供現金、刷卡、LINE PAY及悠遊付。
Q5. 貝兒絲咖啡入場遊玩需有穿著襪子嗎？
➤成人皆須著襪，孩童不需要穿襪子。
Q6. 貝兒絲咖啡有提供WIFI和插座嗎？
➤ WIFI和插座都有提供，有充電需求，建議自備充電線充電喔！
貝兒絲咖啡｜景點資訊
貝兒絲咖啡 BEAR’S CAFÉ
地址：新北市汐止區新台五路一段95號3樓 (iFG遠雄廣場)
營業時間：週一~週四 11：00-20：30、週五~週日 11：00-21：00 (包含國定假日)
電話：02-26974285
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＊本篇為體驗文
【關於作者：兩隻小豬】
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兩個愛吃喝玩樂的夫妻～
已有兩個小孩。
住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，
喜愛分享各地美食＆旅遊～
最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。
使用相機：FUJIFILM X-T30。
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