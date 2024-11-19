【麵屋有漁-頭份店】全台最強魚介系日式拉麵店插旗苗栗啦！首推原味石斑魚白湯拉麵，濃濃魚鮮味並帶有厚厚膠質感～超濃郁卡布奇諾蝦湯拉麵，蝦控絕對不要錯過！

哪間拉麵店一開門就這麼多人排隊！全台最強魚介系日式拉麵店麵屋有漁插旗苗栗頭份啦！「麵屋有漁-頭份店」是從台北開下來的拉麵店，主打少見的魚白湯、蝦湯、干貝醬油拉麵湯底，每一碗都含有兩大片豬叉燒、舒肥雞、溏心蛋及整片海苔。首推「原味石斑魚白湯拉麵」，濃濃魚鮮味帶有厚厚膠質感，每一口都像是喝進了整條魚的精華，整碗喝光也不覺得口乾舌燥！麵屋有漁使用正統日本麵粉製成的拉麵條，放久了還是保有彈牙口感～如果對魚味較敏感的朋友，可以試試「辛味噌石斑魚湯拉麵」，多了辣味噌的香氣更有層次感～我個人的MVP頒發給「卡布奇諾蝦湯拉麵」，特別加入鮮奶泡，多了淡淡奶香，讓濃郁蝦湯更鮮美好喝，雖然這碗單價最高，但絕對物超所值，值得你一試！喜歡清爽湯頭的，這裡也有「干貝煮干醬油拉麵」，整顆可生食等級的乾煎北海道大干貝，有夠鮮嫩好吃，絕對是老少咸宜的口味～「麵屋有漁-頭份店」就位在熱鬧的頭份尚順商圈裡，絕對稱得上苗栗最強拉麵店，拉麵控快收藏起來～

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「麵屋有漁-頭份店」就位在頭份尚順商圈內，左右兩邊就是范頭家客家餐館以及聚日式鍋物，開車來的話，可以停在聚日式鍋物旁邊的收費停車場，步行只需1分鐘，店舖前方騎樓也可以停放機車唷！

店內以自助點餐機點餐，接著會由店員引導入位。對了，如果需要外帶拉麵的麵友們，店家也有貼心準備麵跟湯分開的分層碗，回去之後享用也能保有原麵條的口感，這點超加分！

裝潢充滿濃厚日式風情，木質桌椅搭配暖色燈光，營造溫馨的氛圍，牆上還以日式風格圖案點綴，相當有特色。

有單人吧檯、 雙人、四人座位，I人一個人來用餐也沒問題～座位間隔不擁擠，走道也很寬敞～

店內無低消限制，內用還有免費提供微甜的古早味紅茶以及冰開水，另外冰箱內也有販售各式碳酸飲料。桌上有各式調味料，像是胡椒、七味粉、蒜酥、辣油等等，都能自行添加調整風味。

如果想加麵的朋友，續加一次麵條是不需收費的，這點真的很讚～

🔺卡布奇諾蝦湯 $320

當天我個人最愛這碗「卡布奇諾蝦湯拉麵」，會取這名字就是因為加了鮮奶泡進去，橘紅色的湯頭，光看色澤就知道有多蝦～有多濃～加鮮奶泡有淡淡奶香，讓濃郁蝦湯更順口好喝，湯頭真的是外面喝不到的獨創滋味，重點是沒有腥味且鹹度剛好，是可以讓你整碗喝光的湯頭！

配料有豬叉燒、舒肥雞、溏心蛋、五隻去殼的蝦子，也是整碗滿滿都是料，蝦子很大隻且口感又很脆甜彈牙～另外這口味是給粗麵條的拉麵，所以口感更Q彈好吃，雖然這碗單價最高，但我個人認為物超所值，絕對值得你一試！

🔺魚酥 $20

很推薦額外加點魚酥，搭在一起超涮嘴～重點是超酥口感沒有腥味且鹹度剛好！

🔺原味石斑魚白湯拉麵 $280

全台獨創的「原味石斑魚白湯拉麵」是以石斑魚骨熬煮出來的魚白湯拉麵，濃濃的魚鮮味，帶有厚厚的膠質感，每一口都像是喝進了整條魚的精華！重點是魚白湯不會過鹹，也不會過於油膩，整碗喝光也不會覺得口乾舌燥！

麵條是使用正宗日本拉麵，可以在點餐時選擇軟硬度，真的很喜歡這略帶口感的麵條。配料有叉燒豬、舒肥燒、溏心蛋以及Q彈石斑魚肉，還有整片海苔、大塊魚酥、蔥絲，整碗都是料，多到都看不到底部的麵條了。

🔺干貝煮干醬油 $280

想要清淡口味一點的，推薦這碗「干貝煮醬油拉麵」，配料有雞叉豬、舒肥雞、溏心蛋、整片海苔、整顆生時等級北海道大干貝。

湯底融合了日式醬油以及干貝，喝起來鹹香回甘充滿鮮味，是老少閒宜的口味。

🔺特製干貝 $150

想吃干貝，這裡也有「特製干貝」可以點，炙燒過的半熟狀態，鮮甜多汁又超級嫩，還以蝦卵來點綴，口感更豐富～

🔺辛味噌石斑魚湯 $280

店內的人氣招牌還有這碗「辛味噌石斑魚湯拉麵」，真的晚點來就吃不到了！一樣有叉燒豬、舒肥雞、溏心蛋等等配料，兩片肉都很大片，口感也很軟嫩入味～

湯底是魚白湯加上辣味噌，喝起來更有層次感，中和了一些湯頭的魚味，將近中辣的程度，如果你愛吃辣絕對不能錯過，另外魚白湯系列還有個黑蒜口味可以選擇～

「麵屋有漁-頭份店」跟一般拉麵店有很不一樣的用餐體驗，蝦湯、魚白湯、干貝醬油三種湯底都很有特色，當天我自己最愛濃郁的蝦湯，重點是他們家的湯頭鹹度都能調整，喝起來不會口乾舌燥，而且每一碗用料都很實在，沒想到頭份也吃能得到這麼厲害的拉麵店，各位苗栗朋友快去試試！包準會讓你們一試成主顧！