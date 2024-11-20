【龍虎海南雞飯】新竹巨城附近好吃的正宗新加坡海南雞飯，另有燒雞飯可以選擇！很推薦再來份川味口水雞、龍虎燒蛋，飯後再來一杯薏仁水好滿足～

新竹巨城附近有一間雞肉超嫩、飯超香的正宗新加坡海南雞飯專賣店，「龍虎海南雞飯」營業近十年，是不少新竹在地人推薦的口袋名單！他們家「海南雞飯」是使用新鮮溫體雞製作，並以舒肥方式料理，吃起來又甜又嫩又多汁，最厲害是龍虎海南雞飯的特製南洋風味辣醬，搭在一起真的神好吃～泰國香米飯有加入雞湯及香蘭葉去煮，單吃就很夠味～另外還有賣「新加坡燒雞飯」，誘人的深琥珀色，咬下去讓你口齒留香，還有新推出的「川味口水雞」，香麻滋味，特別開胃下飯～飯後再來杯新加坡當地飲料「薏米水」，真的清甜好喝又解膩～下次有來新竹的話，不妨可以試試這間「龍虎海南雞飯」！

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「龍虎海南雞飯」位在巨城附近的民生路上，隔壁是煙波大飯店新竹都會館，店LOGO有隻新加坡魚尾獅圖案，走過、路過不易錯過～

店內雖沒有華麗的裝潢，不過整體還是挺乾淨整潔的，提供約10多個座位可供內用。內用餐具、醬料區自取，很推薦店家自製的辣醬，少了它感覺就少一味！

▲龍虎海南雞飯菜單價格

🔺4號餐(海南雞飯+燙青菜+肉骨茶) $230

點套餐價格會再便宜一些，推薦各位點4號餐，飯、菜、湯一次滿足～

「海南雞飯」包含舒肥雞肉、泰國香米飯，還有小黃瓜、醃蘿蔔、豆芽菜等等配菜，雞肉是使用溫體雞肉舒肥方式料理，都是每天一早新鮮處理，吃起來真的又甜又嫩又多汁，搭配店家自製的南洋風味辣醬，真的很開胃好吃，帶有檸檬、魚露、香茅香氣，好吃到店內還有販售整罐的！

泰國香米飯有加入雞湯及香蘭葉去烹煮，單吃就很夠味，後面越咬越香～

🔺海南雞腿肉(單點) $85

覺得吃不過癮的話，也能單點海南雞肉，有雞肉、雞腿兩種選擇，雞腿會貴$15元，但絕對值得，另外店家還會稍微幫你去骨，吃起來更輕鬆，這點很加分！

🔺口水雞套餐 $135

「口水雞套餐」會附上一碗泰國香米以及小菜，舒肥雞肉搭上香香麻麻的口水雞醬料，真的開胃又下飯，若吃完還有剩餘的醬料，店家還推出了隱藏版吃法，搭配椰香乖乖一起吃意外和諧，喜愛嘗鮮的朋友可以詢問店家！

🔺龍虎燒蛋 $85

「龍虎燒蛋」是道極具創意又好吃的烘蛋，以日本關東風味玉子燒方式調味，甜甜的滋味，讓人愛不釋口。

「燙青菜」份量十足，蒜末、醬油膏給好給滿，拌在一起吃有夠開胃。

🔺新加坡燒雞飯 $110

「新加坡燒雞飯」一樣有泰國香米飯、醃小黃瓜、醃蘿蔔、豆芽菜，燒雞是先醃漬過後再烤，吃起來很像燒鴨相當入味，不用沾醬就很好吃，而且用烤的雞肉一樣很軟嫩。

🔺新加坡燒雞腿(單點) $85

覺得燒雞飯的肉吃不過癮的話，也很推薦再單點一份新加坡燒雞腿，鹹香又下飯！

「肉骨茶」是走老少閒宜的口味路線，淡淡藥膳香氣，喝起來清甜夠味，重口味者可以搭配專門的肉骨茶醬享用。

🔺薏米水 $50

對了！一定要來杯新加坡當地飲料「薏米水」，跟台灣喝到的薏仁水不太一樣，帶有淡淡清甜味道，非常順口好喝，同時還吃得到薏仁顆粒，飯後來一杯真的很可以。

下次去巨城不知道吃什麼，又不想吃貴貴的餐廳，不妨可以試試外面這間「龍虎海南雞飯」，百元出頭價格就能吃到正宗新加坡海南雞飯，另外也吃得到新加坡燒雞飯唷！