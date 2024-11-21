【無一物海產粥】永康商圈超人氣排隊生猛海鮮餐館，必點用料超實在的海鮮粥、浮誇好吃的蝦仁飯，蚵仔酥、秘製紅燒肉、紅燒鬼頭刀也都是招牌必點！

永康商圈隱藏一間超強的生猛海鮮餐館「無一物海鮮粥」，生意非常好，連平日中午也幾乎是座無虛席，收藏起來包準不會讓你失望！必點浮誇又好吃的蝦仁飯，還有用料超實在的海鮮粥，除了菜單上的餐點之外，還不能錯過無一物海鮮粥黑板上的隱藏版料理，都是海港直送最生猛的海鮮！當天點的透抽、虱目魚肚都只有簡單調味就超級好吃！秘製紅燒肉也是推薦必點！酥脆外皮加上肥瘦比剛好三層肉，沾上特製花生辣醬，真的有夠銷魂好吃～ 紅燒鬼頭刀肉質超軟嫩，紅燒家常味的醬汁根本白飯小偷！還幫你去骨超加分～現點現炸蚵仔酥也好好吃，外酥脆內飽滿鮮甜且無腥味～這間就叫「無一物海產粥」，你們也快去試試吧！

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無一物海產粥位在永康商圈內的金華街上，靠近東門捷運站，正對面有個很美的教堂。

店內帶點古典美的簡約中式裝潢，牆面掛上各式書法、竹簾，座位大桌、小桌都有，當天平日中午去，一到正餐時間就瞬間客滿，由於不能訂位，所以建議提早去候位。

▲無一物海鮮粥菜單價格

除了菜單上的菜色之外，記得抬頭看看櫃檯上方的隱藏版黑板菜，都是海港直送的海鮮，每天都不一樣，限量販售，售完為止，重點是價格還蠻實惠的。

🔺招牌海鮮粥 $170

無一物海鮮粥的招牌必點絕對是這碗「招牌海鮮粥」，鮮蚵、小卷、蝦子、虱目魚、蛤蜊、肉絲等等用料超實在～

顆顆米粒吸了飽滿海鮮香氣，米飯、高湯、海鮮的甜味完美融合在一起，還有加入芹菜、紅蔥頭提味，每一口都是鮮甜到不行，這樣滿滿一碗海鮮只賣$170元，你說這海鮮粥CP值高不高？而且還是在台北地區。

🔺胭脂蝦仁飯(加倍) $140

🔺胭脂蝦蚵仔飯(加倍) $190

「胭脂蝦仁飯」推薦蝦量加倍，就能獲得一碗小山份量的蝦仁飯，多到看不到底部的米飯了！蝦仁是使用比一般蝦子貴上不少的胭脂蝦，顏色特別鮮紅，滋味也特別鮮甜！米飯有用炒過的蝦子醬汁煨煮過，有點微燉飯的口感，單吃米飯就能感受到蝦子的甜味。

也有蝦仁、蚵仔各半的「胭脂蝦蚵仔飯」可以選擇，一口飽滿鮮蚵、一口胭脂蝦仁，真的不要太幸福～吃起來真的特別過癮～

🔺秘製紅糟肉(小) $80

這道「秘製紅燒肉」幾乎是桌桌必點，外皮炸至金黃酥脆，肥瘦比例剛好的三層肉有醃漬過，所以本身就很入味，吃起來肉香十足且很多汁，沾點自製的沾花生辣醬，真的超涮嘴好吃！一旁還有醃小黃瓜可以搭配享用。

🔺炸豆腐 $60

「炸豆腐」也很推薦，因是使用雞蛋豆腐製作，所以口感外酥內嫩，沾點蒜蓉醬就非常美味。

🔺蚵仔酥 $160

現點現炸的「蚵仔酥」可以說是當天的MVP，顆顆外酥內飽滿，而且沒腥味，沾點胡椒鹽就非常好吃。

🔺古早味雞捲 $60

「古早味雞捲」咬下去充滿肉香，還有荸薺脆脆的口感，鹹甜的滋味非常涮嘴好吃！

🔺紅燒鬼頭刀 $280

「紅燒鬼頭刀」以醬油、薑、蔥段、九層塔下次製作家常紅燒醬汁，魚肉非常細緻軟嫩，還幫你去骨，好吃到會讓你想來碗白飯搭配。

🔺清燙透抽 $250

🔺干煎虱目魚肚 $230

隱藏版黑板菜「清燙透抽」是澎湖直送海產，只用簡單川燙方式料理就非常好吃，口感脆彈又鮮甜，沾點清爽酸甜的薑汁更爽口，重口味也有五味醬可以搭配。

「乾煎虱目魚肚」不添加一滴油直接將表皮煎至金黃酥脆，細緻的肉質加上豐腴油脂，帶有膠質的口感，吃起來真的非常香！重點是毫無土味，還幫你去魚骨，這點很加分～

沒想到台北永康商圈裡，隱藏這麼厲害的生猛海鮮餐館，海鮮真的隨便點都好吃！當天點了滿滿一桌四人份，一個人大概$400元就能有滿滿海鮮讓你吃得飽飽飽，海鮮控一定要把這間「無一物海產粥」收藏起來！