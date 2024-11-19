台南火鍋推薦~台南東區火鍋又有新店來報到了!

夜貓子福音!24小時營業的平價個人小火鍋九鼎鍋，在台南除了有一店九鼎鍋開元店外，這次又新開了「九鼎鍋大同店」，大同店小小升級為2.0版，多了現切肉盤，而且裝潢更有質感，維持一樣的超平價!

個人鍋最低190元起，再享自助吧肉燥飯、炸甜不辣、薯條、爆米花、薯片、汽水飲料、果汁、咖啡機、冰淇淋、霜淇淋，科學麵、鍋燒意麵、雞絲麵、冬粉等，通通無限吃到飽!挑戰小火鍋吃到飽最低價，開幕期間趁優惠活動多可以來嚐鮮。



台南東區 九鼎鍋大同店位置

九鼎鍋是來自高雄的在地餐飲品牌，台南目前有開元店，大同店是2024年9月新開幕，店的位置在台南市東區大同路二段361號，靠近德安百貨的中華陸橋，主打平價個人小火鍋，內用享自助吧，是開元店的升級版。

店的裝潢質感更提升，還推出現切肉盤，跳脫以往平價小火鍋給人的印象，吃巧吃飽都可以，24小時營業也方便半夜想吃火鍋的客群。

▼九鼎鍋大同店店內裝潢質感小有提升，用餐環境明亮，空間寬敞走道不擁擠，自助吧取餐動線分明快速，用餐區有一樓跟二樓，最多可容納118人，公司尾牙聚餐或是謝師宴、春酒包場聚會都滿適合的。店內還設置浪漫的網美櫻花吊椅，想拍網美照也可以。

九鼎鍋大同店 2024 最新菜單

有將近30種鍋物可以選擇，最低只要190元起，內用可享自助吧吃到飽，單點品項也很超值，除了海鮮拼盤跟現切肉區外幾乎都是銅板價。

九鼎鍋大同店自助吧品項

「九鼎鍋」的自助吧一直都讓人很期待，不只有一般火鍋店能提供的飲料、白飯、冰淇淋，「九鼎鍋」還給你點心無限吃。「九鼎鍋大同店」共提供四款點心，薯條、甜不辣、爆米花、薯片，想吃多少都沒問題，以不浪費食材為主。

醬料區除常見的沾醬外，也提供新鮮蔥花，還有肉燥飯吃到飽，愛吃主食的朋友，「九鼎鍋大同店」的肉燥是不肥膩的，可以來個一碗加點蔥花，滋味就很好了，也可以自製個沙茶飯，配火鍋都很搭。

麵食提供科學麵、蒸煮麵、冬粉、意麵、雞絲麵五款，選擇也很多，採自助式不限量取用。

飲料、咖啡、汽水、冰沙超過20種口味，還有霜淇淋跟冰淇淋可以吃，真的是別家小火鍋店做不到的。

九鼎鍋大同店餐點介紹

花雕雞鍋 $280 元

花雕雞鍋也是獨家秘製的湯頭，沒有厚重的酒味，淡淡的花雕酒香迷人，湯頭不厚重跟油膩，喝起來會回甘。煮了高麗菜跟雞肉，越煮越清甜。

280元的個人鍋光是雞肉就給了好幾塊，看尺寸應該是台灣土雞，光這隻雞腿就很有重量，肉質略帶口感，厚實有Q度，以280元的個人鍋價位，能吃到這麼好的品質還能享吃到飽，真的太超值。

牛腩鍋 $400 元

裡面撈一撈至少有七八塊的牛條肉，這鍋紅燒牛腩鍋湯頭正是我喜歡的味道，湯頭是以蔬果與牛骨熬煮，喝得出自然的風味，牛腩的份量也滿多的，CP值很高，附上一盤菜盤裡面少用加工火鍋料，也符合我的需求。

現切肉品 5 盎司 $100 元起

「九鼎鍋大同店」在肉品上做了提升，推出現切肉品，而且100元起就能吃到，最貴也只要180元，如果想吃得好一點，也可以單點現切肉品來涮火鍋吃。

霜降牛 $180 元

我們點的霜降牛，這塊肉剛好切面很大塊，所以每一片都是超大片，涮完吃起來就有大口吃肉的爽度。

板腱牛 $140 元

板腱稍微有一些油脂，切的薄度剛好，吃起來就很嫩口，這片我自己就很喜歡。

單點 麻辣臭豆腐 $40 元

麻辣臭豆腐是上桌即食，如果是點臭臭鍋也可以加入一起煮，滷到都跑出孔洞了，真的很入味，辣度小辣。

九鼎鍋大同店開幕優惠活動

活動1:每月會員禮:加入九鼎鍋大同店的官方Line好友送會員禮，十月會員禮起司蛋塔、芋頭丸二選一。

活動2:內用拍照打卡Google 評論送排骨酥一份

活動3:平日限定單點肉肉，可享買一送一

活動4:每月壽星可兌換壽星禮 (以上活動資訊依照店家共告為主)

自煮湯頭更安心

在等餐時看到隔壁桌上有一包一包，包裝成袋在放涼的湯頭，問了一下店員才知道，原來我們點的牛腩鍋湯頭，是老闆娘親自熬煮的，一次熬煮一大鍋再分裝成袋放涼冷凍，這就是這幾天準備要賣的牛腩鍋湯頭量，每一包都看的到真材實料。

九鼎鍋大同店評價

在物價齊飛的年代，百元小火鍋幾乎都陸續上漲，連三X小火鍋也都要150元左右了。

「九鼎鍋大同店」在整體裝潢更升級之後，維持原本的自助吧，最低190元就能吃到個人小火鍋，還能享點心、肉燥飯、飲料、霜淇淋、冰品、麵食等吃到飽，並且提供單點現切肉品服務，吃巧吃飽都可以，加上能夠24小時營業，是很不錯的選擇。

Info./ 九鼎鍋台南大同店