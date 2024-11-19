說到吃早餐這件事，台南人肯定是最講究的了，不管是牛肉湯、土魠魚羹、肉燥飯虱目魚湯或是肉粽味噌湯。來到府城台南吃早餐絕對能讓你吃的既豐盛又澎派。

台南這家「樂禾田早午餐.日夕食」雖然走精緻的質感日系風，但餐點份量卻能吃得很飽足，店內招牌的烤飯糰完全不輸日料店的水準，現做的鬆餅超綿密一吃就有幸福感，早午餐全日提供，假日可以睡到自然醒悠閒地來享用，完全符合台南人慢活的步調，裝潢也很好拍，餐點精緻好吃，難怪可以在台南開業多年都維持超人氣，也是我們很喜歡的一家店。

（提醒：生意很好，建議先訂位以免久候，尤其假日一定要訂位）



台南早午餐推薦樂禾田

「樂禾田早午餐.日夕食」從店名就能看出端倪，不單單只賣早午餐，也提供從早晨賣到夕陽的全日餐點，從早餐、午餐或下午茶點心，都可以滿足。

在台南，「樂禾田」不算新店，幾年前是開在安平，後搬遷至現址北區文成三路210號，店面顯眼，隔壁就有可以停車的空地，開車騎車來用餐都很方便。

「樂禾田」店內的裝潢是以木質元素打造的日系風，搭配微黃的燈光，中間還有造景樹，一走進來就給人溫暖的感受。最特別的是他們結帳的櫃台是結合半開放式的廚房，整體設計有質感，像百貨公司的專櫃，沒有給人很生硬冰冷的感覺。

在座位的上也有多種的設計，無論是長方型的座位區、四人座或是一般兩人桌位、選擇性很多；造景樹下的小圓座位也是很特別的設計，為了要選個可以拍網美照的座位，我們刻意選了一開門的時間來用餐，也才能拍下這麼美的空景照。

樂禾田早午餐的菜單menu

「樂禾田」的餐點有日朝食、日和食、日鬆餅、日茶食、日沙拉、單品、咖啡、特調、午茶、氣泡飲、日本茶、日樂(兒童專屬餐點)、另有點心櫃販售手作司康、布丁、乳酪蛋糕、生乳捲、小泡芙等點心，餐點選項非常多，能滿足不同族群。

樂禾田的餐點介紹

鮭魚+炙燒起司鮮蝦雙色飯糰 $360元

「樂禾田」的烤飯糰系列是店內的招牌，也是我每次來必點，能在早午餐吃到烤飯糰也非常少見。出餐前會先經過廚師的烤炙將厚厚一層的脆脆外殼跟內部軟Q香甜的米飯做出口感的對比，出餐時用小火爐持續保溫，讓客人能吃到熱熱的烤飯糰。小火爐不是明火是以特殊的熱石製作的，帶小朋友來用餐也不用擔心。

鮭魚+炙燒起司鮮蝦雙色飯糰不僅吸睛，雙重的口味也富有層次感，特別喜歡炙燒起司鮮蝦，從底層咬下海苔的卡茲感到飯糰外層烤到酥脆的外層，裡層米飯的柔軟、上層起司香濃、鮮蝦彈牙，層層的口感豐富與對比，是讓我特別印象深刻的，完全不輸日料店的水準。

鮭魚+炙燒起司鮮蝦雙色飯糰套餐搭配了唐揚炸雞與地瓜泥、茶碗蒸、自然沙拉和餐前的黑豆漿，整體健康滿分，也很有飽足感，值得一提的是沙拉中的生菜皆使用無毒生菜，新鮮又健康。

套餐皆附飲料一杯與餐前黑豆漿，黑豆漿喝起來滑順，大豆香氣豐富，小細節也能感受到用心。套餐附的飲料如更換特調可折40元。

歐式香煎鮮蝦堡 $360元

想來點清爽不油膩的早午餐，推薦這款歐式香煎鮮蝦堡，歐式麵包搭配生菜與番茄、柳橙，主角是彈牙脆口的鮮蝦，每一尾都是手工去殼切背去腸泥再煎出香氣，走一個清爽健康的路線。

附餐搭配的有玉子燒、唐揚雞、原味優格、自然沙拉、餐前的黑豆漿。

日光照燒雞腿原味鬆餅餐 $370元

女孩們點餐排行第一名的鬆餅系列，「樂禾田」的鬆餅是可以選口味的，有原味、抹茶或雙色可選，我們點了日光照燒雞腿原味鬆餅餐，鬆餅則是選了原味。

「樂禾田」的鬆餅是用整張的鬆餅捲成的，底部還會烙印上「樂禾田」的字樣，有夠療癒!

不得不說這款鬆餅捲真的很能收服女生們心，吃起來也鬆綿細緻，即使冷了都好吃，搭配鮮奶油花一起吃真的能感受到滿滿幸福感。

照燒雞腿給了整整的一塊雞腿，厚實度很好，內層也很有肉汁入味又帶點微辣。

套餐還附上自然沙拉與優格、滑蛋、濃湯，濃湯是蕈菇口味，濃郁度與香氣都很好，我也給很高的評價。

日和香煎雞肉麵包籃 $380元

一上桌就讓人覺得好夢幻的日和香煎雞肉麵包籃，用的是雙層的木架提籃，整個好有野餐風，夢幻又美拍。由上而下分別是法棍與雜糧麵包附上奶油與果醬、米餅、香煎雞腿肉、咖哩口味的可樂餅、烤玉米筍、濃湯、自然沙拉。

特別是他們的雞腿肉真的煎的很酥脆，有完全將雞皮的油脂逼出，吃起來酥脆又充滿香氣不油膩。濃湯是蕈菇口味，濃郁度很足，我也給很高的評價。

日式揚物咖哩（日式炸蝦）$360元

偏好米飯或是男生朋友，推薦可以點日和食系列，像是我們同行友人點的這套日式揚物咖哩就是標準的日式和食套餐，炸蝦咖哩飯搭配湯品與小菜、茶碗蒸、餐前黑豆漿，飽足感也是很滿。尤其是那三大尾的炸蝦，粉量裹的適中，蝦子也很大尾，蝦肉肉質不會過乾，咖哩較偏向印度咖哩，口味帶點微辣濃郁度也很好，連米飯都好好吃。

雙層花漾點心盤 $155元

如果是下午茶時間來訪，或是用餐完畢想來點甜點，「樂禾田」的手作點心水準也不輸糕餅店，而且他們都是用日本進口的製粉，如果想來點儀式感，點個雙層花漾點心盤，又美又好吃。

焦糖燒布丁帶點苦甜不甜膩，是我很喜歡口味，司康的外皮烤得金黃酥脆、內層鬆綿濕潤，入口就散出香氣，也是讓人好愛。

焙茶拿鐵 $150元、又一春青茶 $140元

除了套餐餐前皆會附上一杯黑豆漿外，無論是咖啡或是氣泡飲、茶類等等，「樂禾田」算是飲品選項也很多，最特別是來這裡還能喝到日本茶，能跟日式的餐點作搭配我覺得算是滿用心的。

我特別喜歡的又一春青茶，入口會稍有糖的甜香味，喝到中段時，有著青茶特有的清香，自然淡雅，瓶子也設計的好美。

樂禾田早午餐整體評價

在台南早午餐界算是老牌的「樂禾田」我們已經多次與朋友相約來用餐，特別喜歡他們的日系風格與日式餐點，雖然是打著早午餐但提供全日餐點聚會用餐都方便，也能吃的有飽足感，店內裝潢也很有質感，服務人員也很親切，在「樂禾田」用餐的一天，感覺心情都很美麗。