又到了既期待又難耐的年底了

因為過一段時間馬上就要過年啦！

雖然放假超爽的但要走訪許多親戚好友家也是很麻煩

因為每次要挑選合適的禮物都會感到很困惑

都不知道該買什麼才好～

這次我準備派上了我的秘密武器



今年！我決定選擇之前就很喜歡的桃園伴手禮

龍情花生糖的花藤牽情禮盒作為今年送禮

也當是龍年結尾換蛇年新開始的祝福

為什麼會選擇這款禮盒當作給親戚好友的祝福呢？

讓我馬上就來告訴你～

馬上來推薦給你們龍情的花藤牽情禮盒～

裡面包含了各式各樣的美味產品

四款花生軟糖讓人一口接一口根本停不下來

花生糖有著濃醇的麥芽、芝麻、海苔和香菜口味

每個口味都很獨特讓人驚喜不已！

每一種口味都經過精心調配也保留了花生的香氣與脆感

讓人在品嚐時能感受到不同的風味層次！



除了花生糖這款禮盒還包含其他美味的小點心

巧果軟糖以其香甜的外皮和酥脆的內餡為主

讓口感達到軟糯酥脆多重美味一次享受

而壹口酥則是嚴選天然堅果為食材，香氣四溢

還有核桃糕是我的最愛，它的香氣與口感更是令人難以忘懷

每一口都是對味蕾的極致享受～

每種產品都讓人吃完之後忍不住想要再來一塊

巧果軟糖↑

壹口酥、金香核桃糕↑



整個禮盒都很好吃包裝也相當精美

拿來當作送人的禮物也不會不失禮

無論是家庭聚會、朋友聚餐還是拜訪親戚都非常適合



對了！現在還有箱購優惠活動

一次購買多個禮盒價格我覺得相當划算

這樣一來我就可以將要送給許多親戚家的禮盒一次買好

不必再煩惱選擇什麼了～～



選擇合適的過年、其他節慶送禮是一件非常重要的事情

龍情花生糖的這款花藤牽情禮盒絕對是你的最佳選擇

這款禮盒送出去不僅能讓人感受到你的用心

也能讓每一位收到禮物的人都感到幸福

不僅因為它的美味與品質更是因為它所傳遞出的情感與祝福

在即將來臨的新年裡～

希望每一位朋友都能在品嚐這份甜蜜中

感受到我的祝福與心意！



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過年禮盒推薦～龍情花藤牽情禮盒