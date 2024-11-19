艾蕾蒂巴黎甜點開幕的時候，

也差不多是自己剛搬來中壢的時候；

當時，在中原商圈發現有這樣一間小店，

真是讓人驚喜呀！

艾蕾蒂巴黎甜點

就這樣的一試成主顧.......

後來，搬家了，自己也跟著找去；

我算不上是常客，但我絕對是忠實客戶哦！！

【台灣，桃園市，中壢區】讓人覺得生活在中壢是幸福的甜點店～艾蕾蒂巴黎甜點。（中壢美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/中壢必吃）

艾蕾蒂巴黎甜點

(桃園美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/桃園咖啡廳/中壢必吃/中壢可麗露/中壢達克瓦茲 八德甜點)

粉絲頁、IG

網站：https://iladycake.weebly.com/

地址：334桃園市八德區新生路318號之1

營業時間：星期二、三、四11:30–20:00

星期五、六、日11:00–20:30

店休日：星期一

艾蕾蒂巴黎甜點

艾蕾蒂3.0空間變大了，環境變得更好，甜點也依舊好吃，

且東西變得更多樣.....

嗯，一家吃過N次的甜點店，

艾蕾蒂巴黎甜點

這十多年來，品質維持得很好，且不斷地進步；

這次，又搬了新家，到了「八德」，

啊～～離自己有點遠，但仍還是擋不住前往的心，

嗯，「艾蕾蒂」絕對是自己在中壢所吃過的甜點店，排名前三名，

且這十多年，從來都沒掉出榜外哦！！

就是想跟大家說，艾蕾蒂巴黎甜點真的很好吃哦！！

前陣子因迷路的關係，意外路過了艾蕾蒂巴黎甜點新址，

特別標示起來，果然過幾天，自己就帶著皮皮前往嚕

那日，運氣很好，人不多，且冰櫃內還剩不少甜點，

且還有些是因為有客人預訂，所以今天才有做。

艾蕾蒂巴黎甜點

我點了自己喜愛的「聖安諾」，

好久沒吃了....據說這做起來有點費工；

不過，我就是喜歡（笑）

艾蕾蒂巴黎甜點今日已過去吃過的巧克力為底的口味不同，

今天是「紫羅蘭黑醋栗聖安諾」，

外型色彩相當討喜，入口也是好吃極了！！

艾蕾蒂巴黎甜點

外層精緻的酥皮和焦糖泡芙層層堆疊，彷彿一場華麗的花卉盛會，

紫羅蘭花瓣的點綴，與黑醋栗那迷人的深紫色形成強烈對比，

光是視覺就讓人感到愉悅；

裹上糖漿的酥脆的泡芙搭，配著黑醋栗果奶油，還有底下的塔皮....

多層次的口感，讓我吃得好滿足！！

艾蕾蒂3.0一貫的法式精湛工藝，在這款甜點中展露無遺；

從酥脆的泡芙到綿密的奶油......每個細節都用心呈現，師傅的細膩手法，

使這款聖安諾既保留了傳統的法式風味，又賦予了創新的生命力。

艾蕾蒂巴黎甜點

另外千層派（Mille-Feuille）也是自己喜愛的甜點，

今日點的莓果千層派，每一層的酥皮細緻金黃，彷彿薄如蟬翼，

表面點綴著色澤鮮豔的莓果，草莓、覆盆子如寶石般散落在頂層，

輕輕切開，內餡的卡士達醬如絲綢般柔滑，

與果香相輔相成，真是「看著美，吃得更美」。

一口咬下，酥脆的千層派皮在口中碎裂開來，

隨後是奶香濃郁的卡士達醬；

這層層堆疊的派皮薄如紙、酥脆而不油膩，

卡士達醬的細緻奶香恰到好處地填滿空隙，

隨後莓果的清新酸甜適時劃過，讓整體的口感豐富而不甜膩。

酸甜之間的完美平衡，讓人忍不住一口接一口，細細品味其中的層次變化。

啊～～好滿足呀！覺得好幸福呀！！

艾蕾蒂巴黎甜點

艾蕾蒂巴黎甜點店長可是十多年前初相遇時就是她，

還以為她是老闆，結果她只是店長，

經過這麼多年，仍能感受到她介紹甜點時的喜悅與愛好的心情，

我說，你們除了品質維持得好外，且越來越進步.....

她笑笑說，現在材料比以前更好.......

剛好今日有多做捲蛋糕，

我立馬買了一條，

她很親切地問說，要不要幫我切片現場吃一片；

嗯，當然要嚕

艾蕾蒂巴黎甜點

這綜合水果蛋糕捲也是美味極了！

表皮有點酥酥的口感，是今日才有的，據說之後會消失（確實也是）

裡頭的鮮奶油與當季水果的比例剛剛好，

清新甜蜜的「綜合水果蛋糕捲」，

每一口都是果香與奶香的完美結合！

店內消費每人要點一杯飲料，

我們點了Lungo（美式黑咖啡）跟克力馬冰咖啡，

Lungo是因為在捷克時常喝，所以想試試台灣的口味，

克力馬冰咖啡，是因為那日有點熱，我只想喝冰咖啡，所以店員妹妹推薦，

艾蕾蒂巴黎甜點

克力馬冰咖啡，泡沫上還有店名與logo，

香濃的義式咖啡與柔滑的奶油結合，形成一層豐富的克力馬，

猶如雲朵般細膩，輕輕漂浮在冰涼咖啡的表面。

當克力馬與冰咖啡交融在一起，入口時，

咖啡的微苦、奶油的香甜以及冰涼的口感完美融合，

甜度適中，既能解暑又能搭配今日的甜點。

Lungo咖啡萃取時間較長，多了一分圓潤，卻保留著濃縮咖啡的醇厚，

並在其中帶來淡淡的微酸與果香；

與濃縮咖啡相比，Lungo的咖啡量稍多，

口感更溫和，不會有過於強烈的苦味，而是融入一絲甘甜的餘韻。

艾蕾蒂巴黎甜點

搬了新家的艾蕾蒂，算是艾蕾蒂3.0，

這裡空間明亮舒服，且前面好停車，

離我們有點遠，但我想我們還是會常來光顧的；

十多年來，我人都老了，

這裡的甜點依舊美味，且越來越厲害，

我依舊覺得中壢有「艾蕾蒂」是幸福的，

現在搬到八德，靠近龍崗，

啊～～幸福更能傳遞到更遠，更廣......

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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