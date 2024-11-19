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桃園市｜八德區｜生活在中壢的幸福甜點店～艾蕾蒂巴黎甜點3.0新址開幕，十多年品質如一，甜蜜升級！（中壢美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/中壢必吃）

桃園 中壢 下午茶 八德 more
2024-11-19 15:21:00 文字：快樂雲
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快樂雲

快樂雲


桃園市｜八德區｜生活在中壢的幸福甜點店～艾蕾蒂巴黎甜點3.0新址開幕，十多年品質如一，甜蜜升級！（中壢美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/中壢必吃）
艾蕾蒂巴黎甜點

艾蕾蒂巴黎甜點開幕的時候，

也差不多是自己剛搬來中壢的時候；

當時，在中原商圈發現有這樣一間小店，

真是讓人驚喜呀！

桃園市｜八德區｜生活在中壢的幸福甜點店～艾蕾蒂巴黎甜點3.0新址開幕，十多年品質如一，甜蜜升級！（中壢美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/中壢必吃）
艾蕾蒂巴黎甜點

就這樣的一試成主顧.......

後來，搬家了，自己也跟著找去；

我算不上是常客，但我絕對是忠實客戶哦！！

【台灣，桃園市，中壢區】讓人覺得生活在中壢是幸福的甜點店～艾蕾蒂巴黎甜點。（中壢美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/中壢必吃）

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艾蕾蒂巴黎甜點

(桃園美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/桃園咖啡廳/中壢必吃/中壢可麗露/中壢達克瓦茲 八德甜點)

粉絲頁IG

網站：https://iladycake.weebly.com/

地址：334桃園市八德區新生路318號之1

營業時間：星期二、三、四11:30–20:00

星期五、六、日11:00–20:30 

店休日：星期一

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艾蕾蒂巴黎甜點

艾蕾蒂3.0空間變大了，環境變得更好，甜點也依舊好吃，

且東西變得更多樣.....

嗯，一家吃過N次的甜點店，

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艾蕾蒂巴黎甜點

這十多年來，品質維持得很好，且不斷地進步；

這次，又搬了新家，到了「八德」，

啊～～離自己有點遠，但仍還是擋不住前往的心，

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嗯，「艾蕾蒂」絕對是自己在中壢所吃過的甜點店，排名前三名，

且這十多年，從來都沒掉出榜外哦！！

就是想跟大家說，艾蕾蒂巴黎甜點真的很好吃哦！！

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前陣子因迷路的關係，意外路過了艾蕾蒂巴黎甜點新址，

特別標示起來，果然過幾天，自己就帶著皮皮前往嚕

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那日，運氣很好，人不多，且冰櫃內還剩不少甜點，

且還有些是因為有客人預訂，所以今天才有做。

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艾蕾蒂巴黎甜點

我點了自己喜愛的「聖安諾」，

好久沒吃了....據說這做起來有點費工；

不過，我就是喜歡（笑）

艾蕾蒂巴黎甜點今日已過去吃過的巧克力為底的口味不同，

今天是「紫羅蘭黑醋栗聖安諾」，

外型色彩相當討喜，入口也是好吃極了！！

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艾蕾蒂巴黎甜點

外層精緻的酥皮和焦糖泡芙層層堆疊，彷彿一場華麗的花卉盛會，

紫羅蘭花瓣的點綴，與黑醋栗那迷人的深紫色形成強烈對比，

光是視覺就讓人感到愉悅；

裹上糖漿的酥脆的泡芙搭，配著黑醋栗果奶油，還有底下的塔皮....

多層次的口感，讓我吃得好滿足！！

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艾蕾蒂3.0一貫的法式精湛工藝，在這款甜點中展露無遺；

從酥脆的泡芙到綿密的奶油......每個細節都用心呈現，師傅的細膩手法，

使這款聖安諾既保留了傳統的法式風味，又賦予了創新的生命力。

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艾蕾蒂巴黎甜點

另外千層派（Mille-Feuille）也是自己喜愛的甜點，

今日點的莓果千層派，每一層的酥皮細緻金黃，彷彿薄如蟬翼，

表面點綴著色澤鮮豔的莓果，草莓、覆盆子如寶石般散落在頂層，

輕輕切開，內餡的卡士達醬如絲綢般柔滑，

與果香相輔相成，真是「看著美，吃得更美」。

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一口咬下，酥脆的千層派皮在口中碎裂開來，

隨後是奶香濃郁的卡士達醬；

這層層堆疊的派皮薄如紙、酥脆而不油膩，

卡士達醬的細緻奶香恰到好處地填滿空隙，

隨後莓果的清新酸甜適時劃過，讓整體的口感豐富而不甜膩。

酸甜之間的完美平衡，讓人忍不住一口接一口，細細品味其中的層次變化。

啊～～好滿足呀！覺得好幸福呀！！

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艾蕾蒂巴黎甜點

艾蕾蒂巴黎甜點店長可是十多年前初相遇時就是她，

還以為她是老闆，結果她只是店長，

經過這麼多年，仍能感受到她介紹甜點時的喜悅與愛好的心情，

我說，你們除了品質維持得好外，且越來越進步.....

她笑笑說，現在材料比以前更好.......

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剛好今日有多做捲蛋糕，

我立馬買了一條，

她很親切地問說，要不要幫我切片現場吃一片；

嗯，當然要嚕

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艾蕾蒂巴黎甜點

這綜合水果蛋糕捲也是美味極了！

表皮有點酥酥的口感，是今日才有的，據說之後會消失（確實也是）

裡頭的鮮奶油與當季水果的比例剛剛好，

清新甜蜜的「綜合水果蛋糕捲」，

每一口都是果香與奶香的完美結合！

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店內消費每人要點一杯飲料，

我們點了Lungo（美式黑咖啡）克力馬冰咖啡

Lungo是因為在捷克時常喝，所以想試試台灣的口味，

克力馬冰咖啡，是因為那日有點熱，我只想喝冰咖啡，所以店員妹妹推薦，

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艾蕾蒂巴黎甜點

克力馬冰咖啡，泡沫上還有店名與logo，

香濃的義式咖啡與柔滑的奶油結合，形成一層豐富的克力馬，

猶如雲朵般細膩，輕輕漂浮在冰涼咖啡的表面。

當克力馬與冰咖啡交融在一起，入口時，

咖啡的微苦、奶油的香甜以及冰涼的口感完美融合，

甜度適中，既能解暑又能搭配今日的甜點。

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Lungo咖啡萃取時間較長，多了一分圓潤，卻保留著濃縮咖啡的醇厚，

並在其中帶來淡淡的微酸與果香；

與濃縮咖啡相比，Lungo的咖啡量稍多，

口感更溫和，不會有過於強烈的苦味，而是融入一絲甘甜的餘韻。

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艾蕾蒂巴黎甜點

搬了新家的艾蕾蒂，算是艾蕾蒂3.0

這裡空間明亮舒服，且前面好停車，

離我們有點遠，但我想我們還是會常來光顧的；

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十多年來，我人都老了，

這裡的甜點依舊美味，且越來越厲害，

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我依舊覺得中壢有「艾蕾蒂」是幸福的，

現在搬到八德，靠近龍崗，

啊～～幸福更能傳遞到更遠，更廣......

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.............................吃喝玩樂，沒有終點

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服務品質
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裝潢氣氛
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