|艾蕾蒂巴黎甜點
艾蕾蒂巴黎甜點開幕的時候，
也差不多是自己剛搬來中壢的時候；
當時，在中原商圈發現有這樣一間小店，
真是讓人驚喜呀！
|艾蕾蒂巴黎甜點
就這樣的一試成主顧.......
後來，搬家了，自己也跟著找去；
我算不上是常客，但我絕對是忠實客戶哦！！
【台灣，桃園市，中壢區】讓人覺得生活在中壢是幸福的甜點店～艾蕾蒂巴黎甜點。（中壢美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/中壢必吃）
艾蕾蒂巴黎甜點
(桃園美食/中壢甜點/中壢下午茶/中壢下午茶推薦/桃園咖啡廳/中壢必吃/中壢可麗露/中壢達克瓦茲 八德甜點)
網站：https://iladycake.weebly.com/
地址：334桃園市八德區新生路318號之1
營業時間：星期二、三、四11:30–20:00
星期五、六、日11:00–20:30
店休日：星期一
|艾蕾蒂巴黎甜點
艾蕾蒂3.0空間變大了，環境變得更好，甜點也依舊好吃，
且東西變得更多樣.....
嗯，一家吃過N次的甜點店，
|艾蕾蒂巴黎甜點
這十多年來，品質維持得很好，且不斷地進步；
這次，又搬了新家，到了「八德」，
啊～～離自己有點遠，但仍還是擋不住前往的心，
嗯，「艾蕾蒂」絕對是自己在中壢所吃過的甜點店，排名前三名，
且這十多年，從來都沒掉出榜外哦！！
就是想跟大家說，艾蕾蒂巴黎甜點真的很好吃哦！！
前陣子因迷路的關係，意外路過了艾蕾蒂巴黎甜點新址，
特別標示起來，果然過幾天，自己就帶著皮皮前往嚕
那日，運氣很好，人不多，且冰櫃內還剩不少甜點，
且還有些是因為有客人預訂，所以今天才有做。
|艾蕾蒂巴黎甜點
我點了自己喜愛的「聖安諾」，
好久沒吃了....據說這做起來有點費工；
不過，我就是喜歡（笑）
艾蕾蒂巴黎甜點今日已過去吃過的巧克力為底的口味不同，
今天是「紫羅蘭黑醋栗聖安諾」，
外型色彩相當討喜，入口也是好吃極了！！
|艾蕾蒂巴黎甜點
外層精緻的酥皮和焦糖泡芙層層堆疊，彷彿一場華麗的花卉盛會，
紫羅蘭花瓣的點綴，與黑醋栗那迷人的深紫色形成強烈對比，
光是視覺就讓人感到愉悅；
裹上糖漿的酥脆的泡芙搭，配著黑醋栗果奶油，還有底下的塔皮....
多層次的口感，讓我吃得好滿足！！
艾蕾蒂3.0一貫的法式精湛工藝，在這款甜點中展露無遺；
從酥脆的泡芙到綿密的奶油......每個細節都用心呈現，師傅的細膩手法，
使這款聖安諾既保留了傳統的法式風味，又賦予了創新的生命力。
|艾蕾蒂巴黎甜點
另外千層派（Mille-Feuille）也是自己喜愛的甜點，
今日點的莓果千層派，每一層的酥皮細緻金黃，彷彿薄如蟬翼，
表面點綴著色澤鮮豔的莓果，草莓、覆盆子如寶石般散落在頂層，
輕輕切開，內餡的卡士達醬如絲綢般柔滑，
與果香相輔相成，真是「看著美，吃得更美」。
一口咬下，酥脆的千層派皮在口中碎裂開來，
隨後是奶香濃郁的卡士達醬；
這層層堆疊的派皮薄如紙、酥脆而不油膩，
卡士達醬的細緻奶香恰到好處地填滿空隙，
隨後莓果的清新酸甜適時劃過，讓整體的口感豐富而不甜膩。
酸甜之間的完美平衡，讓人忍不住一口接一口，細細品味其中的層次變化。
啊～～好滿足呀！覺得好幸福呀！！
|艾蕾蒂巴黎甜點
艾蕾蒂巴黎甜點店長可是十多年前初相遇時就是她，
還以為她是老闆，結果她只是店長，
經過這麼多年，仍能感受到她介紹甜點時的喜悅與愛好的心情，
我說，你們除了品質維持得好外，且越來越進步.....
她笑笑說，現在材料比以前更好.......
剛好今日有多做捲蛋糕，
我立馬買了一條，
她很親切地問說，要不要幫我切片現場吃一片；
嗯，當然要嚕
|艾蕾蒂巴黎甜點
這綜合水果蛋糕捲也是美味極了！
表皮有點酥酥的口感，是今日才有的，據說之後會消失（確實也是）
裡頭的鮮奶油與當季水果的比例剛剛好，
清新甜蜜的「綜合水果蛋糕捲」，
每一口都是果香與奶香的完美結合！
店內消費每人要點一杯飲料，
我們點了Lungo（美式黑咖啡）跟克力馬冰咖啡，
Lungo是因為在捷克時常喝，所以想試試台灣的口味，
克力馬冰咖啡，是因為那日有點熱，我只想喝冰咖啡，所以店員妹妹推薦，
|艾蕾蒂巴黎甜點
克力馬冰咖啡，泡沫上還有店名與logo，
香濃的義式咖啡與柔滑的奶油結合，形成一層豐富的克力馬，
猶如雲朵般細膩，輕輕漂浮在冰涼咖啡的表面。
當克力馬與冰咖啡交融在一起，入口時，
咖啡的微苦、奶油的香甜以及冰涼的口感完美融合，
甜度適中，既能解暑又能搭配今日的甜點。
Lungo咖啡萃取時間較長，多了一分圓潤，卻保留著濃縮咖啡的醇厚，
並在其中帶來淡淡的微酸與果香；
與濃縮咖啡相比，Lungo的咖啡量稍多，
口感更溫和，不會有過於強烈的苦味，而是融入一絲甘甜的餘韻。
|艾蕾蒂巴黎甜點
搬了新家的艾蕾蒂，算是艾蕾蒂3.0，
這裡空間明亮舒服，且前面好停車，
離我們有點遠，但我想我們還是會常來光顧的；
十多年來，我人都老了，
這裡的甜點依舊美味，且越來越厲害，
我依舊覺得中壢有「艾蕾蒂」是幸福的，
現在搬到八德，靠近龍崗，
啊～～幸福更能傳遞到更遠，更廣......
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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