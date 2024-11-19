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台北串串火鍋推薦「ABV串串啤酒館」獨家啤酒雪花冰+經典重慶麻辣鍋 - 軟西，遊記

西門餐廳 ABV串串啤酒館 西門火鍋 串串火鍋台北 more
2024-11-19 16:21:00 文字：軟西，遊記
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軟西，遊記

軟西，遊記

ABV串串啤酒館

串串火鍋台北新開幕!位在熱鬧西門町的ABV串串啤酒館，把重慶經典道地小吃串串搬進台北熱鬧街頭，搭配六種火鍋湯頭，可以把肉串、海鮮、蔬菜等串串放入其中涮煮，既方便又美味，一支串串15元不傷荷包，喜歡吃辣的朋朋還可以挑戰重慶的重辣辣度，絕對會又麻又痛又辣，天涼吃串串很過癮，除此之外ABV串串啤酒館還有各種江湖菜、下酒菜等，最特別的是有啤酒雪花冰，可以把喜歡口味的啤酒變成甜點冰品。ABV串串啤酒館已經是ABV旗下的第7個品牌，每間ABV裡都有超過300種啤酒選擇，台北串串火鍋推薦給軟絲們。ABV串串啤酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館台北火鍋台北啤酒餐廳推薦中。

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跟著軟西看下去

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▻原文:台北串串火鍋推薦》ABV串串啤酒館

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台北串串火鍋推薦 ABV串串啤酒館用餐環境

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位於西門町熱鬧區域的ABV串串啤酒館，已經是ABV旗下的第7個品牌了，每家ABV特色不盡相同，但必備標配就是這個超大啤酒牆啦，每次來ABV都啤酒選擇障礙，周周更新款式，軟西來這麼多次，完全沒有喝過重複的啤酒，其他ABV品牌可參考軟西的ABV餐酒館推薦

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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最近串串文化越來越夯，來自重慶街頭的經典風味也在台灣吹起一股旋風，這次ABV串串啤酒館把經典道地串串結合啤酒搭餐，各種食材像是肉串、海鮮、蔬菜等都串成一串串，直接入鍋涮煮很方便，涮完送入口更是色香味麻辣一應俱全，湯底更是有六種選擇，賓士鍋一次可以吃到三種口味超划算。

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ABV串串啤酒館用餐區域相當寬敞，桌面穩固空間足夠，座位大約4-6人座，也有適合多人聚餐的大桌區域，地點就位在熱鬧繁華西門町商圈內，最近天氣轉涼，逛累了直接來ABV串串啤酒館嚕串串暖心又暖胃。

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ABV串串啤酒館牆上還有各種逗趣標語，揉合各種街邊招牌元素，裝飾五彩繽紛超級熱鬧，邊吃串串邊看都會噗疵一笑，好似在街頭吃道地小吃，不過在ABV串串啤酒館可以吹著冷氣看著西門熙熙攘攘人潮超愜意。

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吃火鍋當然少不了醬料區，但是有別於台灣火鍋喜歡佐沙茶醬、胡麻醬等，ABV串串啤酒館加的是香油、辣油等，除了提昇豐富層次香氣外，還多了些刺激辣度和撲鼻香氣，喜歡重口味火鍋的朋朋絕對不能錯過。

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不過軟西覺得ABV串串啤酒館的湯底已經相當夠味，辣得燒喉麻得過癮，喜歡吃麻辣鍋的軟絲們可以參考軟西的台北火鍋推薦

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台北串串火鍋推薦 ABV串串啤酒館美食介紹

串串經典賓士火鍋(NT180/人)

鴛鴦鍋已經不夠看，ABV串串啤酒館直接出動賓士鍋，一次可以選三種湯底不怕選擇障礙啦~

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牛油麻辣鍋(重慶微辣)

ABV串串啤酒館的牛油麻辣鍋有分台灣&重慶辣度，沒想到重慶的微辣比台灣大辣還要更辣，喜歡吃辣的可以挑戰重慶重辣(請依自身情況食用)，看這紅通通的辣椒就知道有多刺激，實際拿來涮肉，真的辣度從入口就一路燒到喉頭，麻感點點刺激麻痺舌頭，香氣夠勁辣得流鼻涕又流眼淚，馬上含一口啤酒冰解辣!

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膠原蛋白養生鍋

膠原蛋白喝起來比較清新，膠質感順口，拿來涮肉或菜都感覺裹上一層濃醇香。

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龍骨干貝番茄鍋

番茄鍋比較酸爽一點，喝起來有番茄清甜，軟西推薦涮蔬菜，酸酸甜甜的很是開胃。

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串串蔬菜/火鍋料/肉類海鮮(NT15)

雙串(NT30)/黑盤(NT80)/白盤(NT120)

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想吃什麼串串都可以自己到冰櫃挑選，一串NT15真的很平價，還有海鮮盤、菜盤可選擇，冰箱乾淨明亮，食材新鮮，不會亂糟糟讓人不敢食用，挑了挑就拿了滿滿一盤啦。

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ABV串串啤酒館串串選擇多多，價格親民，朋友姐妹聚餐很適合自己挑喜歡的串串，一串串食用也非常方便。

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ABV串串啤酒館還一路營業到凌晨三點，半夜肚子餓想吃點熱騰騰的食物，宵夜場吃串串火鍋是個好選擇。

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串串搭配火鍋湯底，濃郁香氣滾滾而來，食材鮮度夠，串串都鮮甜，尤其十三香牛肉條，吃起來辛香料夠味，湯汁滲入肉裡吃起來彈勁甜美，香菜豬肉捲則是香味濃厚醒腦，蓋過肉腥味超級爽口。

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其他像是魚豆腐還做成愛心形狀可愛爆表，龍蝦卵沙拉袋超飽滿，湯汁精華都牢牢被吸入其中了。

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無骨牛小排(NT480)

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牛小排白花花油脂豐富，薄嫩柔軟，一入口直接化開的牛肉香氣在口中發散，敢吃辣的涮在麻辣鍋裡面，裹上一層厚厚辣度刺激味蕾，麻香俱全辣度在口中持久不散。

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川渝口水雞(NT260)

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口水雞真的有在辣，辣度鮮明灼燒感直接嗆得眼睛泛淚，但是雞肉皮下有層薄薄的膠質超Q滑，連皮帶肉超入味完全不柴，嗜辣者必點。

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小酥肉(NT160)

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小酥肉一吃下去覺得很像宜蘭的卜肉，外皮酥酥肉帶點皮脆口感，酥香超適合下酒!

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老媽蹄花(NT280)

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這道經典川菜，乳白色豬腳看起來令人垂涎三尺，豬腳超級細嫩一咬就骨肉分離不黏口，皮彈牙有Q度，搭配脆脆芸豆，是整晚最驚艷的一道菜，湯頭喝來滿滿膠質超精華濃順。

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藤椒金湯魚(NT340)

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這道吃起來有點像酸菜魚，魚裹上滿滿湯汁酸醋溜丟卻又有著獨特藤椒辛香，肉滑酸香，這時候真的好想來一碗白飯配著吃，絕對會多巴兩口!

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重慶酸辣粉(NT160)

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可別看這一碗晶瑩剔透的酸辣粉咕溜Q滑，吃下去可是辣得滿口，花椒辣椒辣感整體提升，又酸又辣爽度破表，吃一口配啤酒絕對醒腦。

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干鍋香辣蝦(NT340)

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蝦殼也被處理得卡滋酥脆，炒香超級銷魂，還有蓮藕絲滑有脆度，濃郁豆瓣香味帶點輕微的辣度與甜感，這道辣度屬於小辣，但卻柔和綿長吃來舒服不刺激，讓人忍不住一口接一口。

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紅糖滋粑(NT160)

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有著麻糬般得Q彈，外層又是酥脆有口感，內裡軟糯帶甜，沾著黑糖吃疊加不同糖香，吃完ABV串串啤酒館重辣火鍋剛好來份小點心轉換口味。

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台北串串火鍋推薦 ABV串串啤酒館啤酒

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啤酒雪花冰

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這個啤酒雪花冰是ABV串串啤酒館限定，超特別直接用啤酒製成，外觀就是細緻雪花造型，這次軟西用香蕉啤酒製成，吃起來香蕉果香濃厚，啤酒清香變成綿密雪花冰更清爽，尤其搭配串串火鍋的麻辣湯底，解辣降溫又退火，真的不愧是啤酒專賣，連雪花冰都要如此獨一無二。

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黃櫻京都麥酒 吟香清酒啤酒

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第一次喝到清酒啤酒，邊倒出來可以聞到微微甘香麥芽香氣，渾厚金黃液體色喝起來卻是輕盈，尾韻回甘有清酒米香甜味，滿是爽順的!

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史密斯有機杏桃甘醇啤酒

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軟西最喜歡有果香又甜甜的啤酒，這款杏桃啤酒乾爽果甘香，喝起來豐富濃郁盈厚，僅有一點點酸感，大部分是桃子香氣，沒什麼啤酒苦味，很適合女孩們搭配重口味火鍋喝!

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台北串串火鍋推薦 ABV串串啤酒館菜單

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ABV串串啤酒館

台北新開幕串串火鍋ABV串串啤酒館，就在熱鬧西門町附近，上次軟西吃的東大門韓式料理樓下，ABV串串啤酒館各種肉類海鮮蔬菜串串搭配辣香十足火鍋湯頭，涮煮方便又美味，一串15平價親民，當做串串火鍋吃到飽也很過癮，除此之外還有經典川菜，推薦給喜歡吃辣的朋朋們，搭配超過300種啤酒選擇，適合跟朋友姐妹來聚餐嚕串，台北串串火鍋推薦給軟絲們。ABV串串啤酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館台北火鍋台北啤酒餐廳推薦中。

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▻原文:台北串串火鍋推薦》ABV串串啤酒館

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ABV串串啤酒館

✓ABV串串啤酒館地址：台北市萬華區昆明街92之1號3樓(地圖點我)

✓ABV串串啤酒館交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或板南線(BL號線、藍色線)西門站6號出口

✓ABV串串啤酒館電話：02-23310533

✓ABV串串啤酒館營業時間：五六日12:00-03:00、一到四17:00-03:00

✓ABV串串啤酒館臉書粉絲團ABV串串啤酒館 FB

✓備註：可訂位

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

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ABV串串啤酒館可以訂位嗎?

ABV串串啤酒館可線上訂位，建議訂位。

ABV串串啤酒館營業時間?

ABV串串啤酒館營業時間五六日12:00-03:00、一到四17:00-03:00。

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ABV串串啤酒館

phone02-23310533
place台北市萬華區昆明街92-1號3樓
4.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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