ABV串串啤酒館

串串火鍋台北新開幕!位在熱鬧西門町的ABV串串啤酒館，把重慶經典道地小吃串串搬進台北熱鬧街頭，搭配六種火鍋湯頭，可以把肉串、海鮮、蔬菜等串串放入其中涮煮，既方便又美味，一支串串15元不傷荷包，喜歡吃辣的朋朋還可以挑戰重慶的重辣辣度，絕對會又麻又痛又辣，天涼吃串串很過癮，除此之外ABV串串啤酒館還有各種江湖菜、下酒菜等，最特別的是有啤酒雪花冰，可以把喜歡口味的啤酒變成甜點冰品。ABV串串啤酒館已經是ABV旗下的第7個品牌，每間ABV裡都有超過300種啤酒選擇，台北串串火鍋推薦給軟絲們。ABV串串啤酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北火鍋、台北啤酒餐廳推薦中。

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台北串串火鍋推薦 ABV串串啤酒館用餐環境

位於西門町熱鬧區域的ABV串串啤酒館，已經是ABV旗下的第7個品牌了，每家ABV特色不盡相同，但必備標配就是這個超大啤酒牆啦，每次來ABV都啤酒選擇障礙，周周更新款式，軟西來這麼多次，完全沒有喝過重複的啤酒，其他ABV品牌可參考軟西的ABV餐酒館推薦。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

最近串串文化越來越夯，來自重慶街頭的經典風味也在台灣吹起一股旋風，這次ABV串串啤酒館把經典道地串串結合啤酒搭餐，各種食材像是肉串、海鮮、蔬菜等都串成一串串，直接入鍋涮煮很方便，涮完送入口更是色香味麻辣一應俱全，湯底更是有六種選擇，賓士鍋一次可以吃到三種口味超划算。

ABV串串啤酒館用餐區域相當寬敞，桌面穩固空間足夠，座位大約4-6人座，也有適合多人聚餐的大桌區域，地點就位在熱鬧繁華西門町商圈內，最近天氣轉涼，逛累了直接來ABV串串啤酒館嚕串串暖心又暖胃。

ABV串串啤酒館牆上還有各種逗趣標語，揉合各種街邊招牌元素，裝飾五彩繽紛超級熱鬧，邊吃串串邊看都會噗疵一笑，好似在街頭吃道地小吃，不過在ABV串串啤酒館可以吹著冷氣看著西門熙熙攘攘人潮超愜意。

吃火鍋當然少不了醬料區，但是有別於台灣火鍋喜歡佐沙茶醬、胡麻醬等，ABV串串啤酒館加的是香油、辣油等，除了提昇豐富層次香氣外，還多了些刺激辣度和撲鼻香氣，喜歡重口味火鍋的朋朋絕對不能錯過。

不過軟西覺得ABV串串啤酒館的湯底已經相當夠味，辣得燒喉麻得過癮，喜歡吃麻辣鍋的軟絲們可以參考軟西的台北火鍋推薦。

台北串串火鍋推薦 ABV串串啤酒館美食介紹

串串經典賓士火鍋(NT180/人)

鴛鴦鍋已經不夠看，ABV串串啤酒館直接出動賓士鍋，一次可以選三種湯底不怕選擇障礙啦~

牛油麻辣鍋(重慶微辣)

ABV串串啤酒館的牛油麻辣鍋有分台灣&重慶辣度，沒想到重慶的微辣比台灣大辣還要更辣，喜歡吃辣的可以挑戰重慶重辣(請依自身情況食用)，看這紅通通的辣椒就知道有多刺激，實際拿來涮肉，真的辣度從入口就一路燒到喉頭，麻感點點刺激麻痺舌頭，香氣夠勁辣得流鼻涕又流眼淚，馬上含一口啤酒冰解辣!

膠原蛋白養生鍋

膠原蛋白喝起來比較清新，膠質感順口，拿來涮肉或菜都感覺裹上一層濃醇香。

龍骨干貝番茄鍋

番茄鍋比較酸爽一點，喝起來有番茄清甜，軟西推薦涮蔬菜，酸酸甜甜的很是開胃。

串串蔬菜/火鍋料/肉類海鮮(NT15)

雙串(NT30)/黑盤(NT80)/白盤(NT120)

想吃什麼串串都可以自己到冰櫃挑選，一串NT15真的很平價，還有海鮮盤、菜盤可選擇，冰箱乾淨明亮，食材新鮮，不會亂糟糟讓人不敢食用，挑了挑就拿了滿滿一盤啦。

ABV串串啤酒館串串選擇多多，價格親民，朋友姐妹聚餐很適合自己挑喜歡的串串，一串串食用也非常方便。

ABV串串啤酒館還一路營業到凌晨三點，半夜肚子餓想吃點熱騰騰的食物，宵夜場吃串串火鍋是個好選擇。

串串搭配火鍋湯底，濃郁香氣滾滾而來，食材鮮度夠，串串都鮮甜，尤其十三香牛肉條，吃起來辛香料夠味，湯汁滲入肉裡吃起來彈勁甜美，香菜豬肉捲則是香味濃厚醒腦，蓋過肉腥味超級爽口。

其他像是魚豆腐還做成愛心形狀可愛爆表，龍蝦卵沙拉袋超飽滿，湯汁精華都牢牢被吸入其中了。

無骨牛小排(NT480)

牛小排白花花油脂豐富，薄嫩柔軟，一入口直接化開的牛肉香氣在口中發散，敢吃辣的涮在麻辣鍋裡面，裹上一層厚厚辣度刺激味蕾，麻香俱全辣度在口中持久不散。

川渝口水雞(NT260)

口水雞真的有在辣，辣度鮮明灼燒感直接嗆得眼睛泛淚，但是雞肉皮下有層薄薄的膠質超Q滑，連皮帶肉超入味完全不柴，嗜辣者必點。

小酥肉(NT160)

小酥肉一吃下去覺得很像宜蘭的卜肉，外皮酥酥肉帶點皮脆口感，酥香超適合下酒!

老媽蹄花(NT280)

這道經典川菜，乳白色豬腳看起來令人垂涎三尺，豬腳超級細嫩一咬就骨肉分離不黏口，皮彈牙有Q度，搭配脆脆芸豆，是整晚最驚艷的一道菜，湯頭喝來滿滿膠質超精華濃順。

藤椒金湯魚(NT340)

這道吃起來有點像酸菜魚，魚裹上滿滿湯汁酸醋溜丟卻又有著獨特藤椒辛香，肉滑酸香，這時候真的好想來一碗白飯配著吃，絕對會多巴兩口!

重慶酸辣粉(NT160)

可別看這一碗晶瑩剔透的酸辣粉咕溜Q滑，吃下去可是辣得滿口，花椒辣椒辣感整體提升，又酸又辣爽度破表，吃一口配啤酒絕對醒腦。

干鍋香辣蝦(NT340)

蝦殼也被處理得卡滋酥脆，炒香超級銷魂，還有蓮藕絲滑有脆度，濃郁豆瓣香味帶點輕微的辣度與甜感，這道辣度屬於小辣，但卻柔和綿長吃來舒服不刺激，讓人忍不住一口接一口。

紅糖滋粑(NT160)

有著麻糬般得Q彈，外層又是酥脆有口感，內裡軟糯帶甜，沾著黑糖吃疊加不同糖香，吃完ABV串串啤酒館重辣火鍋剛好來份小點心轉換口味。

台北串串火鍋推薦 ABV串串啤酒館啤酒

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

啤酒雪花冰

這個啤酒雪花冰是ABV串串啤酒館限定，超特別直接用啤酒製成，外觀就是細緻雪花造型，這次軟西用香蕉啤酒製成，吃起來香蕉果香濃厚，啤酒清香變成綿密雪花冰更清爽，尤其搭配串串火鍋的麻辣湯底，解辣降溫又退火，真的不愧是啤酒專賣，連雪花冰都要如此獨一無二。

黃櫻京都麥酒 吟香清酒啤酒

第一次喝到清酒啤酒，邊倒出來可以聞到微微甘香麥芽香氣，渾厚金黃液體色喝起來卻是輕盈，尾韻回甘有清酒米香甜味，滿是爽順的!

史密斯有機杏桃甘醇啤酒

軟西最喜歡有果香又甜甜的啤酒，這款杏桃啤酒乾爽果甘香，喝起來豐富濃郁盈厚，僅有一點點酸感，大部分是桃子香氣，沒什麼啤酒苦味，很適合女孩們搭配重口味火鍋喝!

台北串串火鍋推薦 ABV串串啤酒館菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

ABV串串啤酒館

台北新開幕串串火鍋ABV串串啤酒館，就在熱鬧西門町附近，上次軟西吃的東大門韓式料理樓下，ABV串串啤酒館各種肉類海鮮蔬菜串串搭配辣香十足火鍋湯頭，涮煮方便又美味，一串15平價親民，當做串串火鍋吃到飽也很過癮，除此之外還有經典川菜，推薦給喜歡吃辣的朋朋們，搭配超過300種啤酒選擇，適合跟朋友姐妹來聚餐嚕串，台北串串火鍋推薦給軟絲們。ABV串串啤酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北火鍋、台北啤酒餐廳推薦中。

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※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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