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台北排隊羊肉爐，下港吔羊肉爐，當歸羊肉，紅燒羊肉爐，炒羊肉，正港岡山羊肉爐，中山區羊肉爐推薦，30店老店，民權西路站美食餐廳。

台北羊肉爐
2024-11-19 16:48:00 文字：Wing Tsay
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Wing Tsay

Wing Tsay

 

下港吔

 

天氣漸涼，就會想到要來鍋冒著熱氣，香氣逼人的羊肉爐來滋補暖胃啦!

下港吔羊肉爐、羊肉專賣店開業30多年，

主打南部來的正港岡山口味羊肉爐，有當歸、紅燒兩種湯頭，湯頭清香，

加上使用進口紐澳小羔羊肉，吃來沒有腥羶味，除了羊肉爐外，

店內的各式炒羊肉、羊肉燴飯、炒麵、羊肉米粉及羊肉湯也是熱門美食，

吸引不少饕客到訪。

 

 

下港吔

下港吔羊肉爐、羊肉專賣店總店位在天祥路上，馬路對面另有用餐座位的店內，

從捷運民權西路站南廣場出口3出來步行約4分鐘可達。

 

 

下港吔

 

下港吔

店面在今年5月改裝，原本是傳統老火鍋店的簡單裝潢，變得比較文青風，

總店一樓座位較少，人多時會陸續安排在二樓或對面馬路的另一間店面座位，

因為我們三次來訪都是坐一樓，沒機會拍二樓的用餐環境四。

 

 

下港吔

用餐過程中可以看到廚房忙碌的出餐，外帶客人也不少，可見風評之好！

 

 

下港吔

店內除了當歸、紅燒羊肉爐外，熱炒類的羊肉、涼拌羊肉、羊肉燴飯、炒麵，

麻油麵線及羊肉米粉等也很熱門，看到不少桌都有點，另外還有各種單點加料可選。

 

 

下港吔

入座後服務人員會先詢問是否要吃羊肉爐，因為要事先安排有爐子的座位，

然後再送上餐具及豆瓣醬。

 

 

下港吔

 

下港吔

【羊排鍋(當歸湯底)】NT600

我們今天點了羊排鍋，是當歸湯底口味，祖傳特製湯頭，選用20多種中藥材熬煮，

羊排及配料已先放入鍋中開火熬煮，本身配菜有高麗菜、凍豆腐、金針菇、蕃茄、

魚丸、豆皮、薑絲等，還沒煮配料就很滿了，好豐盛真想趕快享用！

 

 

下港吔

【高麗菜】NT50、【凍豆腐】NT60

我們加點的高麗菜及凍豆腐，因為羊肉爐本身就有放配料，所以只加點了這兩樣。

 

 

下港吔

【羊肉炒麵】NT120

沙茶羊肉炒麵我也很愛，建議點中辣更好吃，因為有小孩，這盤沒加到辣有點可惜，

份量不算多，味道鹹香不膩口，羊肉鮮嫩，搭配爽脆空心菜及滑Ｑ麵條，

好吃到我兒子一人就嗑掉半盤了！

 

 

下港吔

白飯一碗10元真是佛心價，而且份量不少，有的餐廳一碗白飯都收到30-40元了，

用餐過程中還看到有人專程來買４碗白飯XD。

 

 

下港吔

【沙茶羊肉】NT180

吃了羊肉炒麵覺得不過癮，所以我們又點了沙茶羊肉來配白飯，

這盤點了小辣感覺沒什麼辣度，難怪別桌都點中辣，

沙羊炒羊肉味道可口，我們都很喜歡，微微辣度更下飯！

 

 

下港吔

 

下港吔

 

下港吔

羊排鍋是使用帶骨羊肋排肉，肉質軟嫩Q彈，對我來說吃來沒有羶味，

輕沾點豆瓣醬就很鮮美好吃。

 

 

下港吔

配料的凍豆腐吸收當歸湯汁清香，吃來軟嫩可口。

 

 

下港吔

魚丸只有兩顆，口味就比較一般。

 

 

下港吔

多種中藥材熬煮的當歸湯頭富有天然藥材甘甜味，而且可以加湯，

還有羊肉搭配各種食材的滋味，喝來清甜順口，沒有羊騷味。

 

 

下港吔

下港吔羊肉爐、羊肉專賣店的當歸羊排湯溫醇順口的滋味我們很喜歡，

不收服務費，一家三口今天總共才吃了1040元，飽足又滿意，

送餐迅速且會不時加湯及收拾桌面，適合微涼的天親友相聚吃肉喝湯的好地方。

 

下港吔羊肉爐、羊肉專賣店

地   址：台北市天祥路18號

電   話：02- 2536 7922

營業時間：上午11:30 - 上午1:00

官網：https://www.mutton.com.tw/shop194/index.php

FB：下港吔羊肉爐、羊肉專賣店

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下港吔羊肉專賣店

phone02-2536-7922
place台北市中山區天祥路18號
4.10 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.21
服務品質
3.83
裝潢氣氛
3.71
CP值
4.08
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