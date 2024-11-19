天氣漸涼，就會想到要來鍋冒著熱氣，香氣逼人的羊肉爐來滋補暖胃啦!

【下港吔羊肉爐、羊肉專賣店】開業30多年，

主打南部來的正港岡山口味羊肉爐，有當歸、紅燒兩種湯頭，湯頭清香，

加上使用進口紐澳小羔羊肉，吃來沒有腥羶味，除了羊肉爐外，

店內的各式炒羊肉、羊肉燴飯、炒麵、羊肉米粉及羊肉湯也是熱門美食，

吸引不少饕客到訪。

【下港吔羊肉爐、羊肉專賣店】總店位在天祥路上，馬路對面另有用餐座位的店內，

從捷運民權西路站南廣場出口3出來步行約4分鐘可達。

店面在今年5月改裝，原本是傳統老火鍋店的簡單裝潢，變得比較文青風，

總店一樓座位較少，人多時會陸續安排在二樓或對面馬路的另一間店面座位，

因為我們三次來訪都是坐一樓，沒機會拍二樓的用餐環境四。

用餐過程中可以看到廚房忙碌的出餐，外帶客人也不少，可見風評之好！

店內除了當歸、紅燒羊肉爐外，熱炒類的羊肉、涼拌羊肉、羊肉燴飯、炒麵，

麻油麵線及羊肉米粉等也很熱門，看到不少桌都有點，另外還有各種單點加料可選。

入座後服務人員會先詢問是否要吃羊肉爐，因為要事先安排有爐子的座位，

然後再送上餐具及豆瓣醬。

【羊排鍋(當歸湯底)】NT600

我們今天點了羊排鍋，是當歸湯底口味，祖傳特製湯頭，選用20多種中藥材熬煮，

羊排及配料已先放入鍋中開火熬煮，本身配菜有高麗菜、凍豆腐、金針菇、蕃茄、

魚丸、豆皮、薑絲等，還沒煮配料就很滿了，好豐盛真想趕快享用！

【高麗菜】NT50、【凍豆腐】NT60

我們加點的高麗菜及凍豆腐，因為羊肉爐本身就有放配料，所以只加點了這兩樣。

【羊肉炒麵】NT120

沙茶羊肉炒麵我也很愛，建議點中辣更好吃，因為有小孩，這盤沒加到辣有點可惜，

份量不算多，味道鹹香不膩口，羊肉鮮嫩，搭配爽脆空心菜及滑Ｑ麵條，

好吃到我兒子一人就嗑掉半盤了！

白飯一碗10元真是佛心價，而且份量不少，有的餐廳一碗白飯都收到30-40元了，

用餐過程中還看到有人專程來買４碗白飯XD。

【沙茶羊肉】NT180

吃了羊肉炒麵覺得不過癮，所以我們又點了沙茶羊肉來配白飯，

這盤點了小辣感覺沒什麼辣度，難怪別桌都點中辣，

沙羊炒羊肉味道可口，我們都很喜歡，微微辣度更下飯！

羊排鍋是使用帶骨羊肋排肉，肉質軟嫩Q彈，對我來說吃來沒有羶味，

輕沾點豆瓣醬就很鮮美好吃。

配料的凍豆腐吸收當歸湯汁清香，吃來軟嫩可口。

魚丸只有兩顆，口味就比較一般。

多種中藥材熬煮的當歸湯頭富有天然藥材甘甜味，而且可以加湯，

還有羊肉搭配各種食材的滋味，喝來清甜順口，沒有羊騷味。

【下港吔羊肉爐、羊肉專賣店】的當歸羊排湯溫醇順口的滋味我們很喜歡，

不收服務費，一家三口今天總共才吃了1040元，飽足又滿意，

送餐迅速且會不時加湯及收拾桌面，適合微涼的天親友相聚吃肉喝湯的好地方。

【下港吔羊肉爐、羊肉專賣店】

地 址：台北市天祥路18號

電 話：02- 2536 7922

營業時間：上午11:30 - 上午1:00

官網：https://www.mutton.com.tw/shop194/index.php

FB：下港吔羊肉爐、羊肉專賣店