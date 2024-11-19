奢華烤鴨盛宴，墨川四川樟茶烤鴨絕對是壓軸的豪華選擇。外皮色澤紅潤的烤鴨、外酥內軟，搭配小黃瓜、蔥段和香甜的甜麵醬，每一口都散發著令人陶醉的香氣！！這樣美食你我怎麼可以錯過呢
墨川四川樟茶烤鴨～色澤紅潤的烤鴨特色相當凸顯，看得口水直流
片皮鴨一上桌搭配小黃瓜、蔥段以及香甜的甜麵醬～這樣簡單的滋味
脆皮鴨以及小黃瓜甜麵醬做結合，口感層次豐富！！每個人至少都要來上三卷過癮
不僅如此，還有**魚翅鴨肉粥**，這魚翅鴨肉粥根本寫著我的名字
將魚翅、蟹腿和干貝慢慢熬製而成，讓你品嚐到奢華的同時，還有酥脆的鴨皮增添層次！！！
鴨皮的鴨油除了融入湯頭以外，鴨皮還為這魚翅鴨粥增添口感
油亮的鴨肉粥裡更是藏著芹菜珠的清新。這道奢華魚翅鴨肉粥令人垂涎，
讓我的烤鴨套餐瞬間升華！！！這鍋粥深受大人小孩的喜愛
海苔鴨肉糰子，店家自製的糰子裡面有魚卵、鴨肉和蝦子，讓每一口都充滿了驚喜與層次感
這可是讓人欲罷不能的精緻小品，從視覺以及視覺上可以感受到店家滿滿的用心
鴨三寶拼盤，將鴨翅、鴨舌與鴨掌完美呈現，讓饕客可以一次享受到各種不同的鴨肉風味
每一種都各有千秋，讓你在享受美食的同時，發現多樣的肉類魅力～
最後不得不提的就是 脆皮鴨肉湯包
這道手工湯包是炸的，麵一炸的酥脆不油膩，將烤鴨和生菜、啵啵魚卵混合在湯包裡頭
仿佛在口中舞動，外皮酥脆的湯包一口咬下，搭配底下醬汁一口咬下讓我驚艷
每一口都如同在享受一場饕餮盛宴！！
不僅是川菜，更是藝術品，LA時尚川菜的諸葛烤魚與口水雞，都是在這裡無法錯過的招牌菜
無論是整尾的鱸魚還是川麻口水雞，堅持每一口都要讓你感受到最真摯的川味！！
不管是家庭聚餐，公司尾牙，來到LA墨川四川樟茶烤鴨 就是一個好選擇啦
LA墨川四川樟茶烤鴨（善化店）
地址：台南市善化區光復路48號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30)無公休
連絡電話：06-581 2459
LA墨川四川樟茶烤鴨（永康店）
地址：台南市永康區永大路二段815號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30) 無公休
連絡電話：06-203 2380
LA墨川四川樟茶烤鴨（安平店）
地址：台南市安平區永華路二段520號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30)無公休
連絡電話：06-295 5366