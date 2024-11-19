為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

2024-11-19 17:42:00 文字：算命的說我很愛吃
share
算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃

奢華烤鴨盛宴，墨川四川樟茶烤鴨絕對是壓軸的豪華選擇。外皮色澤紅潤的烤鴨、外酥內軟，搭配小黃瓜、蔥段和香甜的甜麵醬，每一口都散發著令人陶醉的香氣！！這樣美食你我怎麼可以錯過呢

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^
FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

墨川四川樟茶烤鴨～色澤紅潤的烤鴨特色相當凸顯，看得口水直流

片皮鴨一上桌搭配小黃瓜、蔥段以及香甜的甜麵醬～這樣簡單的滋味

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

脆皮鴨以及小黃瓜甜麵醬做結合，口感層次豐富！！每個人至少都要來上三卷過癮

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

不僅如此，還有**魚翅鴨肉粥**，這魚翅鴨肉粥根本寫著我的名字

將魚翅、蟹腿和干貝慢慢熬製而成，讓你品嚐到奢華的同時，還有酥脆的鴨皮增添層次！！！

鴨皮的鴨油除了融入湯頭以外，鴨皮還為這魚翅鴨粥增添口感

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

油亮的鴨肉粥裡更是藏著芹菜珠的清新。這道奢華魚翅鴨肉粥令人垂涎，

讓我的烤鴨套餐瞬間升華！！！這鍋粥深受大人小孩的喜愛

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

海苔鴨肉糰子，店家自製的糰子裡面有魚卵、鴨肉和蝦子，讓每一口都充滿了驚喜與層次感

這可是讓人欲罷不能的精緻小品，從視覺以及視覺上可以感受到店家滿滿的用心

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

鴨三寶拼盤，將鴨翅、鴨舌與鴨掌完美呈現，讓饕客可以一次享受到各種不同的鴨肉風味

每一種都各有千秋，讓你在享受美食的同時，發現多樣的肉類魅力～

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

最後不得不提的就是 脆皮鴨肉湯包

這道手工湯包是炸的，麵一炸的酥脆不油膩，將烤鴨和生菜、啵啵魚卵混合在湯包裡頭

仿佛在口中舞動，外皮酥脆的湯包一口咬下，搭配底下醬汁一口咬下讓我驚艷

每一口都如同在享受一場饕餮盛宴！！

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

不僅是川菜，更是藝術品，LA時尚川菜的諸葛烤魚與口水雞，都是在這裡無法錯過的招牌菜

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

無論是整尾的鱸魚還是川麻口水雞，堅持每一口都要讓你感受到最真摯的川味！！

不管是家庭聚餐，公司尾牙，來到LA墨川四川樟茶烤鴨 就是一個好選擇啦

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴

LA墨川四川樟茶烤鴨（善化店）
地址：台南市善化區光復路48號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30)無公休
連絡電話：06-581 2459

LA墨川四川樟茶烤鴨（永康店）
地址：台南市永康區永大路二段815號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30) 無公休
連絡電話：06-203 2380

LA墨川四川樟茶烤鴨（安平店）
地址：台南市安平區永華路二段520號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30)無公休
連絡電話：06-295 5366

台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
台南必吃烤鴨 LA墨川四川樟茶烤鴨｜讓味蕾叛亂！LA時尚川菜必嘗的奢華美食盛宴
喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^
FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台中熱炒店│野沐私房菜-佔地百坪空間，大片草地毛孩跑得開心，感受一整個療癒午後，非常推薦牛肉鍋及古早味肉燥飯-是間帶有質感的熱炒店，愛寵物的再來│台中北屯聚會寵物友善餐廳
相關商家

LA時尚川菜-善化店

phone06-5812459
place台南市善化區光復路48號
4.67 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.67
CP值
4.67
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up