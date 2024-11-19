最後不得不提的就是 脆皮鴨肉湯包

這道手工湯包是炸的，麵一炸的酥脆不油膩，將烤鴨和生菜、啵啵魚卵混合在湯包裡頭

仿佛在口中舞動，外皮酥脆的湯包一口咬下，搭配底下醬汁一口咬下讓我驚艷

每一口都如同在享受一場饕餮盛宴！！