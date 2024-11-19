為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 宜蘭縣五結鄉白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫美拍，主打平價4吋戚風蛋糕｜宜蘭五結美食

宜蘭縣五結鄉白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫美拍，主打平價4吋戚風蛋糕｜宜蘭五結美食

田中268 五結 咖啡廳 宜蘭五結鄉 宜蘭下午茶 more
2024-11-19 20:02:00 文字：撒野樂活小村婦
share
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

宜蘭五結這一處田野鄉間藏著一間可愛藍白色小屋田中268Caf'e】有夢幻鄉村風情的裝潢，並且販售美味手工甜點，主打四吋精緻的戚風蛋糕，坐在玻璃屋內便能欣賞純樸的田園景色，在這裡充滿了輕鬆的步調和浪漫氛圍，絕對是下午茶的好選擇 

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

  田中268 Caf'e｜店外環境 

這天假日我們彎彎繞繞來到五結鄉的田中268Caf'e】，小屋建築顯然不是壯觀顯眼，就在一片稻田裡的小徑中出現一棟藍白色調的房子，見著門口的店招牌才知道目的地到了。門前空地可以停4-5台車，看來假日的訪客似乎不少

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

可惜當天來的時候是宜蘭的冬季陰天，沒有陽光普照也沒有綠油油的稻田，沒辦法拍出田中268Caf'e 的色彩鮮明照，不過此時微風徐徐也另外有一番風情

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

店家在門口庭院裡種植一些盆栽，外牆上佈置了蕨類植物

 

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

從門口走進會先通過玻璃屋的長廊，底下鋪滿白石與木磚，這一條浪漫的小路可是女孩們拍照打卡的好地方，若遇上晴朗天氣外加金黃稻田，一定可以拍出很棒的效果，我一邊走一邊打定主意~ 下回要找春夏兩季來報到

 

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

  田中268 Caf'e｜店內環境 

進入田中268Caf'e 室內，馬上看見兩面大大的玻璃窗和甜點餐台，即使是陰天但光線還是很明亮

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

好喜歡窗邊的座位區呀 ，望著宜蘭冬季的水田享用甜點或喝上一杯熱咖啡，說有多愜意就有多愜意

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

屋內的角落也佈置著綠色植物，美式鄉村風的座椅讓人覺得舒適，用餐空間分為兩個區域，外面是景觀玻璃屋而由櫃檯旁邊的們走入，又是另外一個空間 (從外觀上藍色那一間) 服務人員很親切地引導我們進去較裡面的座位區

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

哇哇哇~ 裡面的空間也是美美的，藍綠色的牆面和淺色系的木質地板、桌椅，乾淨舒服也不擁擠，座椅還有鄉村風的彩繪圖案，牆上也用可愛插畫妝點，一進來就覺得好喜歡

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

趁著剛好沒有客人趕緊拍照，我們才點完餐就有人陸續進來，不到一會兒功夫也客滿了，雖然地點有一點偏遠但大家都知道這個可以放鬆的咖啡店

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫
  田中268 Caf'e｜菜 單 

田中268Caf'e 的菜單，點餐的方式是先用單子畫上飲品，甜點的部分需要直接到櫃台點，小店主打是四吋戚風蛋糕，每天會有戚風蛋糕+乳酪蛋糕 每天大約10種品項，天天新鮮製作售完為止，越早來選擇越多喔

◆ 營業時間為12:00-17:00 

◆ 每人低消是一杯飲料無限時

◆ 4吋戚風蛋糕 $158

◆ 乳酪蛋糕  $130 

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

我們吃完午餐到訪此刻甜點櫃的品項只剩一半，闆娘笑咪咪的說「先前來了幾批客人把戚風蛋糕點得差不多了」結果只有堅果芝麻戚風蛋糕 可以選，嗚嗚嗚 !! 難怪大家都說要營業時間一到就來，這樣才能有更多的選擇

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

  田中268 Caf'e｜餐點分享 

以下是當天兩人點的餐點

堅果芝麻戚風蛋糕 $158 

伯爵紅茶巴斯克蛋糕 $130  

漂浮冰咖啡 $160   抹茶拿鐵 $160 

蛋糕盤上還有特製妝點的星星花朵圖樣

看起來美美的好療癒

難得戶長約我來下午茶放風 

讓老婆心情好一點，日子也好過不是嗎 😂

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

【 堅果芝麻戚風蛋糕 】

4吋的小戚風蛋糕是一整個不是一小片喔，我覺得份量很可以，端上桌時真的聞到一股芝麻香氣，上面的綠葡萄粒粒飽滿圓潤，吃起來很新鮮，蛋糕鬆軟夾層帶有芝麻和堅果的內餡，由於剛好我超愛芝麻，濃郁的芝麻香快要迷死我了，搭配咖啡更覺得超級幸福

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

【 伯爵紅茶巴斯克蛋糕 】

伯爵紅茶香入魂的巴斯克蛋糕，外觀上呈現深褐色澤，看起來有一種貴氣又帶著歐洲味的午茶點心，吃起來有柔和香醇的茶韻香，略帶鹹香的口感入口便是乳酪的軟滑，我覺得也是一款很不錯的甜點

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

【 抹茶拿鐵 】

戶長點的是這一杯抹茶拿鐵，抹茶香氣十足，咖啡上是細緻滑順的奶泡，口味微苦卻不會澀，喜歡抹茶的朋友應該也會很喜歡

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

【 漂浮冰咖啡 】

我點的漂浮冰咖啡比較大一杯，上面的香草冰淇淋也滿滿一大球，黑咖啡喝起來還算順口，隨著冰淇淋慢慢融化，咖啡的味道也略帶甜味，一口蛋糕搭配著一口咖啡，在相望閒聊之中不知覺得度過悠悠的時光

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

漂亮好吃的甜點配上好喝的咖啡，在環境優雅的小屋裡說說笑笑，沒有用餐的時間限制更是讓人可以真正放鬆，不會被店家提醒或催促，即使假日客人比較多，我們也不會感覺到急迫，用自己的步調好好的享受這一段下午茶時光，也感謝田中268Caf'e 用心帶來的美好。會想再來也分享給朋友們~

白色鄉村風咖啡甜點店【田中268 Café】不論晴雨都能浪漫

  田中268 Caf'e｜店家資料 

■ 地址 : 宜蘭縣五結鄉復興五路268號 

■ 電話 : 0938882331

■ 營業時間 12:00-17:00 

■ 公休日: 週一二三

■ FB臉書  宜蘭五結 田中268Caf'e 

 

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

  宜蘭特色咖啡廳  

※ 延 伸 閱 讀 ※

 
文章標籤
田中268 宜蘭五結景點 五結 咖啡廳 宜蘭下午茶 推薦 宜蘭 甜點店 五結 下午茶 宜蘭五結 美食 戚風蛋糕 宜蘭 宜蘭不限時咖啡廳 五結旅遊 景點 宜蘭五結必去 田中268咖啡
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台北南港香港茶餐廳：美利香港茶餐廳，最平價的港式茶點好選擇
相關商家

宜蘭五結羅東田中268 Café

phone09-38882331
place宜蘭縣五結鄉復興五路268號
4.48 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.50
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up