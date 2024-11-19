宜蘭五結這一處田野鄉間藏著一間可愛藍白色小屋【田中268Caf'e】有夢幻鄉村風情的裝潢，並且販售美味手工甜點，主打四吋精緻的戚風蛋糕，坐在玻璃屋內便能欣賞純樸的田園景色，在這裡充滿了輕鬆的步調和浪漫氛圍，絕對是下午茶的好選擇

田中268 Caf'e｜店外環境

這天假日我們彎彎繞繞來到五結鄉的【田中268Caf'e】，小屋建築顯然不是壯觀顯眼，就在一片稻田裡的小徑中出現一棟藍白色調的房子，見著門口的店招牌才知道目的地到了。門前空地可以停4-5台車，看來假日的訪客似乎不少

可惜當天來的時候是宜蘭的冬季陰天，沒有陽光普照也沒有綠油油的稻田，沒辦法拍出田中268Caf'e 的色彩鮮明照，不過此時微風徐徐也另外有一番風情

店家在門口庭院裡種植一些盆栽，外牆上佈置了蕨類植物

從門口走進會先通過玻璃屋的長廊，底下鋪滿白石與木磚，這一條浪漫的小路可是女孩們拍照打卡的好地方，若遇上晴朗天氣外加金黃稻田，一定可以拍出很棒的效果，我一邊走一邊打定主意~ 下回要找春夏兩季來報到

田中268 Caf'e｜店內環境

進入田中268Caf'e 室內，馬上看見兩面大大的玻璃窗和甜點餐台，即使是陰天但光線還是很明亮

好喜歡窗邊的座位區呀 ，望著宜蘭冬季的水田享用甜點或喝上一杯熱咖啡，說有多愜意就有多愜意

屋內的角落也佈置著綠色植物，美式鄉村風的座椅讓人覺得舒適，用餐空間分為兩個區域，外面是景觀玻璃屋而由櫃檯旁邊的們走入，又是另外一個空間 (從外觀上藍色那一間) 服務人員很親切地引導我們進去較裡面的座位區

哇哇哇~ 裡面的空間也是美美的，藍綠色的牆面和淺色系的木質地板、桌椅，乾淨舒服也不擁擠，座椅還有鄉村風的彩繪圖案，牆上也用可愛插畫妝點，一進來就覺得好喜歡

趁著剛好沒有客人趕緊拍照，我們才點完餐就有人陸續進來，不到一會兒功夫也客滿了，雖然地點有一點偏遠但大家都知道這個可以放鬆的咖啡店



田中268 Caf'e｜菜 單

田中268Caf'e 的菜單，點餐的方式是先用單子畫上飲品，甜點的部分需要直接到櫃台點，小店主打是四吋戚風蛋糕，每天會有戚風蛋糕+乳酪蛋糕 每天大約10種品項，天天新鮮製作售完為止，越早來選擇越多喔

◆ 營業時間為12:00-17:00

◆ 每人低消是一杯飲料，無限時

◆ 4吋戚風蛋糕 $158

◆ 乳酪蛋糕 $130

我們吃完午餐到訪此刻甜點櫃的品項只剩一半，闆娘笑咪咪的說「先前來了幾批客人把戚風蛋糕點得差不多了」結果只有 堅果芝麻戚風蛋糕 可以選，嗚嗚嗚 !! 難怪大家都說要營業時間一到就來，這樣才能有更多的選擇

田中268 Caf'e｜餐點分享

以下是當天兩人點的餐點

堅果芝麻戚風蛋糕 $158

伯爵紅茶巴斯克蛋糕 $130

漂浮冰咖啡 $160 抹茶拿鐵 $160

蛋糕盤上還有特製妝點的星星花朵圖樣

看起來美美的好療癒

難得戶長約我來下午茶放風

讓老婆心情好一點，日子也好過不是嗎 😂

【 堅果芝麻戚風蛋糕 】

4吋的小戚風蛋糕是一整個不是一小片喔，我覺得份量很可以，端上桌時真的聞到一股芝麻香氣，上面的綠葡萄粒粒飽滿圓潤，吃起來很新鮮，蛋糕鬆軟夾層帶有芝麻和堅果的內餡，由於剛好我超愛芝麻，濃郁的芝麻香快要迷死我了，搭配咖啡更覺得超級幸福

【 伯爵紅茶巴斯克蛋糕 】

伯爵紅茶香入魂的巴斯克蛋糕，外觀上呈現深褐色澤，看起來有一種貴氣又帶著歐洲味的午茶點心，吃起來有柔和香醇的茶韻香，略帶鹹香的口感入口便是乳酪的軟滑，我覺得也是一款很不錯的甜點

【 抹茶拿鐵 】

戶長點的是這一杯 抹茶拿鐵 ，抹茶香氣十足，咖啡上是細緻滑順的奶泡，口味微苦卻不會澀，喜歡抹茶的朋友應該也會很喜歡

【 漂浮冰咖啡 】

我點的 漂浮冰咖啡 比較大一杯，上面的香草冰淇淋也滿滿一大球，黑咖啡喝起來還算順口，隨著冰淇淋慢慢融化，咖啡的味道也略帶甜味，一口蛋糕搭配著一口咖啡，在相望閒聊之中不知覺得度過悠悠的時光

漂亮好吃的甜點配上好喝的咖啡，在環境優雅的小屋裡說說笑笑，沒有用餐的時間限制更是讓人可以真正放鬆，不會被店家提醒或催促，即使假日客人比較多，我們也不會感覺到急迫，用自己的步調好好的享受這一段下午茶時光，也感謝 田中268Caf'e 用心帶來的美好。會想再來也分享給朋友們~

田中268 Caf'e｜店家資料

■ 地址 : 宜蘭縣五結鄉復興五路268號

■ 電話 : 0938882331

■ 營業時間 12:00-17:00

■ 公休日: 週一二三

■ FB臉書 宜蘭五結 田中268Caf'e

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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