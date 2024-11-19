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愛，不分是非對錯，真的都需要勇氣，但光只有愛，就夠了嗎?



最近一部由良人行影業製作、Netflix 網路影視平台獨播的熱門台劇《影后》(Born for the Spotlight)，全劇只有短短12集，卻引發全台一股瘋追劇，全民熱議的狂潮，由演而優則導的《俗女養成記 1 & 2》導演嚴藝文一手編導的新作，謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲領銜主演，光這份包括影后、視后、視帝齊聚一堂同台飆戲的出演名單，就讓全劇備受期待!





也讓人看見導演嚴藝文多年在演同台飆戲藝圈累積經營的雄厚人脈，例如拿遍國內外影視大獎的楊貴媚與鍾欣凌在本片不論戲份多寡的跨刀演出，多少都應該兩人跟導演嚴藝文在兩季的電視實境秀《老少女奇遇記》，上山下海跑遍台灣累積的好交情有關。





連在本劇中特別客串演出的傅雷、屈中恆、宏都拉斯、黃仲崑、姚淳耀、劉冠廷、于子育、姚以緹、藍正龍、陳家逵、段鈞豪、徐鈞浩與寇家瑞等等硬底子的老中青三代齊聚一堂，綠葉襯紅花，激發劇中與他們對戲的主角群演出情感，讓全劇更能引發共鳴!





2024年11月7日Netflix 熱播台劇《影后》(Born for the Spotlight)預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=cJcEroD_jso

<劇情簡介>



《影后》講述了六位女演員在鏡頭外的人生故事。



薛亞之從演員退役後轉型為製作人和經紀人，





周凡是曾經風光一時的過氣女星，





黎芯妮則是當紅性感女神，





柯麗芬活躍於八點檔長壽劇集的中生代演員。這四位曾經互相扶持的閨密，





與自律甚嚴以保持外在容貌身材，卻對周邊助理極盡要求之能事，有濃濃公主病的美魔女女明星潘茵茵





及老牌金獎影后游燕芳芳姐，共同面對各自的挑戰。





故事從新人史艾瑪的視角展開，她懷揣夢想，投身在人稱胖姐，媚真峰經紀公司的負責人的旗下，渴望透過試鏡贏得演出機會，以一步步朝向大明星的軌跡展開全劇的序幕。

第一到四集劇情劇主要看點聚焦在四條劇情支線交錯出現上，而主角群也隨著劇情發展陸續現身:

第一條線聚焦在由林廷憶飾演的史艾瑪，史艾瑪其名的靈感，取自艾瑪 · 史東，一位有星夢的素人臨演，與牧森飾演陳偉任，互為男女朋友，兩人合租同居在小屋，為夢想努力，但隨著史艾瑪的竄紅，兩人的情感也逐漸生變。與此同時，史艾瑪在由鍾欣凌飾演的媚真峰經紀公司的負責人陳翠珠，人稱「胖姐」的帶領下，四處參加試鏡，爭取演出機會卻總是屢遭刁難歧視處處碰壁，苦於無戲可拍!

直到她遇上了一位天之嬌女，由詹子萱飾演的王可南(綽號南瓜)， 演員，父親是黃仲崑飾演的金主王董、母親是影后尹萍的女兒，兩人原本是無話不說的手帕交，王可南也對史艾瑪多所幫助，供她免費吃穿還送名牌包，直到兩人為了王可南女友，由李雪飾演英國學成歸國的導演唐寶兒(TB)，執導的電影《野貓》女主角 ;





在她玩弄心機與演技雙重展示下，峰迴路轉地搶到了原本已失去的演出機會，卻也因此撕破毀了兩人之間的友誼，曾獲得2022年獲選台北電影節非常新人的林廷憶，將史艾瑪這位從外表清新無害的小女生，為求圓夢上位，轉而變成一位傷害好友與閨蜜的綠茶婊，詮釋地淋漓盡致，讓人看得咬牙切齒，加上年紀才23歲，演藝未來不可限量!





之後史艾瑪更為了爭奪演出的C位，不僅刻意透過直播放話，讓潘茵茵最最忌諱的真實年齡，被網友群起搜索攻擊炎上，之後更與由薛仕凌飾演的導演李齊，薛亞之的先生爬上床，成了引發眾怒的心機女！

第二條支線，則是聚焦在李雪飾演英國學成歸國的導演唐寶兒(TB)，與由謝瓊煖飾演的母親演員柯麗芬之間的愛恨情仇，柯麗芬在唐寶兒還年幼時，因為由屈中恆飾演前夫唐復生，在欠了一大筆債就搞失蹤，離婚後成了單親母親的她，為了賺錢獨力養活女兒，成了只要有錢，甚麼爛戲都願意接演的八點檔長壽劇演員，但也因此錯過了女兒成長過程中許多重要的時刻，唐寶兒不懂母親多年來辛苦栽培她的苦心，更因此埋怨與懷恨在心；





兩人之間從家中看見劇本、參加徵選試鏡，再到成功參與演出新戲的片場，有多場針鋒相對火藥味十足的對手戲，但隨著新戲開拍後，兩人終於有機會敞開心胸深談破冰，其中謝瓊煖飾演的母親演員柯麗芬，一場為爭取女兒導戲的試鏡，再次展現了她收放自如動人肺腑的搶眼演技，讓人看得淚如雨下 ;





第三條支線則聚焦在楊謹華飾演的曾經紅過的大明星周凡，與詹懷雲飾演一名飯店服務生流氓之間的忘年之戀，從暗生情愫互有好感到友達以上戀人未滿，再到終於認定彼此， 卻因為周凡跨不過兩人之間年齡的鴻溝而生變，到最後兩人之間的情緣，究竟會歷經怎樣的輾轉，分合之間緊緊牽繫著觀眾的心，就請觀眾一路看下去。





詹懷雲在劇中對周凡一往情深的角色設定，劇中從被當作工具人使喚的傻勁，後來逐步地走進了戀愛的節奏，過程中多次挺身而出保護周凡的深情與義無反顧，讓他十分討喜，加上在劇中展現他鍛練過的26歲年輕肉體，跟楊謹華之間的忘年之吻與床戲，讓人看得滿眼粉紅泡泡，一整個甜在心裡。





第四條支線則聚焦在楊貴媚飾演的游燕芳，一位得獎無數的資深演員，與傅雷飾演任克謙，兩人在年輕時曾共同演出一部戲，並有過一段情，但任克謙之後移民美國，兩人就此分道揚鑣各自婚嫁。多年後久別重逢的兩人，任克謙看到游燕芳保養得宜風韻猶存，兩人相談甚歡，在郎有情女有意的前提下，便上演了專屬熟年男女的一夜情，隔天一早在由黃迪揚飾演的機靈圓滑、長袖善舞遊刃有餘的經紀人壁虎的安排接駕下，滿面春風心滿意足的游燕芳上了車，一切盡在不言中！

《影后》第五至七集劇情終於聚焦在兩大主角薛亞之與周凡之間的愛恨情仇，由謝盈萱飾演演員出身轉擔任製作人與經紀人薛亞之，與楊謹華飾演大明星周凡，出道即成名曾位居一線，如今失意落魄的天才型演員，尋找重新出發接戲之間的恩怨情仇，兩人曾經是無話不說的摯友，後來因故翻臉，沒想到薛亞之的先生，由薛仕凌飾演的導演李齊，卻為了開拍新戲，看中並私底下找來了久未拍戲的周凡擔綱主角，引爆了薛亞之與周凡兩人過往之間的恩恩怨怨 ;





劇情帶領觀眾回到兩人尚未成名的青春歲月，兩人在影壇上命運大不同，周凡第一部戲就擔綱與主角，相反的薛亞之只能在後面苦苦追趕，儘管她很努力，但總是只能望其項背，即便是好不容易得到了獎項的肯定，但隔天媒體新聞頭條卻都被周凡的一舉一動所佔領，兩人逐漸心生嫌隙 ;





而滿滿戀愛腦的薛亞之，愛上了當時也尚未成名的導演李齊，戀愛過程中三天兩頭地上演又哭又細分分合合的戲碼，不管周凡、柯麗芬與由陳庭妮飾演的脫星變成明日之星的黎芯妮，三位閨蜜好友怎麼勸都沒用，從戀愛到婚禮，極力勸阻反對的周凡，還是阻止不了被愛情昏了頭的一意孤行，最後使出殺手鐧，選擇在薛李的婚禮上大放厥詞謾罵李齊，這自然成了壓垮周凡與薛亞之兩人友誼的最後一根稻草；





第五到七集三集的劇情發展，娓娓道出原本是無話不說手帕交的兩人，是如何走到了絕裂的過程，新仇加上舊恨，兩人之間的戰爭一觸即發，如今事移勢轉，薛亞之以製作人的高貴姿態從試鏡到拍戲過程中多方刁難，周凡卻一反過往常態，百般忍讓，究竟她們會不會化干戈為玉帛重修舊好，就要看到最後第十一二集兩集才會揭曉。

第八九集則聚焦在陳庭妮飾演黎芯妮，本名黎嘉惠。一脫成名卻愛上名草走主的富商，由羅宏正飾演的張博磊，與曾莞婷飾演潘茵茵，本名潘碧珠，凍齡美魔女演員兩人的愛情與婚姻的破裂，





愛上不該愛的人的黎芯妮，儘管憑著年輕的本錢，逐漸在代言上搶走了原屬於美魔女潘茵茵，但潘茵茵走跳演藝圈多年，自然有其本事反擊，先是看出端倪早已知情，由姚以緹飾演的張博磊未婚妻潔宓，藉客戶的身分前來探班黎芯妮拍的廣告，警告意味濃厚 ;





之後便爆出了八卦周刊頭條，黎芯妮以小三的身分與已名草有主的富商暗夜祕密交往的照片與新聞，一場鋪天蓋地的網路與新聞報導，逼得本事再大的經紀人薛亞之，也不得不逼著黎芯妮出面開記者會道歉，有趣的是黎芯妮與薛亞之兩人其實都是典型的戀愛腦藝人，愛情至上的她們為愛義無反顧，但光有愛，就夠了嗎?





《影后》導演嚴藝文特別在最後的集數，安排了兩人迥然不同的愛情出口，一個逃離奔向眼中的幸福，一個哀痛醒悟別了錯愛，導演沒有刻意在劇中用普羅大眾的道德標準下定論，留給觀眾自行去判斷，最後的決定究竟誰是誰非?





而相對的，曾莞婷飾演潘茵茵，多年來自律甚嚴，從飲食與運動雙重下手，以不老的容顏與苗條的身材吸引眾人的目光，演藝圈裡的凍齡美魔女稱號完全撐得起，然而不為人知的是台下的她，儘管深愛著遠居國外，久久才回來一次，由段鈞豪飾演的前夫張國龍，但終究長期缺乏溝通的兩人，還是走向了婚姻破裂的末途，讓人不勝噓唏。





而片中伺候游燕芳與潘茵茵多年的王牌經紀人，由黃迪揚飾演的壁虎，私底下原來是同志，但全劇不是聚焦在他的同志身分，或是與陳彥嘉飾演舞蹈老師世嘉(Sega)之間的同志情愫， 反而是透過壁虎的自述，讓人看見一個在人前看似風光長袖善舞的經紀人，其實因為要達到兩位大明星的高標準，多年來犧牲了個人的時間，也失去了自我，一切的努力彷彿都是為他人而生，但不甘之餘，他也講出了為何辛苦這麼多年沒有升遷沒有加薪，卻依然樂在其中的真正理由，讓人看得動容!





戲劇系科班出身的黃迪揚，早年多浸淫在舞台劇，2010年轉戰影劇圈，去年更以精湛演技在電視電影《看海》詮釋智能障礙者的角色，獲得第58屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」，因為外型不算出色，過往都以配角的身分出現在各大影劇中，這次在《影后》由外放到內斂，由嘻笑到苦澀自省的演出，讓人眼睛為之一亮!希望他的未來星途能走得更平順!





最後到《影后》最後倒數第十一二集，當謝盈萱飾演的製作與經紀人薛亞之，意外發現史艾瑪與先生李齊有婚外情，便不動聲色地逐次展開反擊，上演收拾渣男渣女的痛快戲碼，看得讓人擊掌叫好，一整個歡快無比!

花了十天看完十二集的《影后》後，其實裡面的角色雖然眾多，也有著不同的人生故事，但都離不開愛與情，從親情、友情到愛情，展現了愛的多重面貌，從青春小倆口的甜愛、大明星與平凡人的跨年齡階級之愛、為求上位的誘惑出軌之愛，到為了追求一生真愛，或是晚年能享受含飴弄孫的愛，決定放下一切宣告退出演藝圈，遠離台灣的深情，或是終於功成名就， 卻發現枕邊人不懂得珍惜你，而決定徹底斬斷情絲的堅毅之愛，《影后》劇集中的角色的起伏，都彰顯了人生不管在哪一個階段，都不能光只有愛，而失去了對於現實生活的考量，與相互包容與體諒，職場的競爭終究只是曇花一現，再多的手段心機，到頭來都是黃粱一夢付諸虛無!





《影后》全劇從高潮迭起的劇情輾轉、演員同台競演的表現、攝影、剪輯、妝髮、服裝與多首配樂，都讓人印象深刻，不僅給了早已桂冠加身的資深與當紅影帝視后如楊貴媚、鍾欣凌、謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、謝瓊煖、屈中恆與黃迪楊等等再次展現或外放或內斂的深厚演技功底，也藉由本劇的播出後，讓過往被忽視的配角資深演員如傅雷、洪都拉斯與班鐵翔等，展現累積多年演出實力，同時也讓好幾位新生代演員如林廷憶與詹懷雲，憑此劇片一炮而紅， 不管他們在劇中飾演的角色，是對愛一往深情永不言悔的正派，還是為了職場上位，無所不用其極大耍心機的反派。





《影后》全劇是一部典型的「外行看熱鬧，內行看門道」的戲劇，透過滿足大眾對於競爭激烈的演藝圈明星戲裡戲外生的窺視好奇的劇情編寫，也涉及了演藝圈不為人知，演員台上台下為上位與保有地位不擇手段的職場競爭黑暗面奧秘，劇中點名了出資金主、導演、製作人、經紀人、 媒體圈記者與一般大眾之間，將商場利益、職場前後輩演出機會得獎競爭、演出宣傳C位誰屬等錯綜複雜的相互牽連；引導觀旁觀一場場從暗箭傷人到針鋒相對，再到劇中男男女女穿梭在戲劇舞台上與現實生活的巨大落差，他們個個以愛為名，輾轉在親情、愛情、友情、婚姻、家庭與職場之間千絲萬縷，苦痛無人知，只能暗夜讀自吞忍；





《影后》劇情、攝影、剪輯手法與演出精彩之外，全劇加上多首不同世代觀眾聽眾耳熟能詳，動人心弦的劇情配樂與片尾曲，如五月天的「溫柔」、梁靜茹的「勇氣」、黃立行的「音浪」、告五人的「從未見過的海」、小男孩樂團的「Hey Girl」、「事過境遷」、「有你在身旁」與「我想要擁有你」、鄺澤東的「告訴自己」、Lexa& Kaį「sick」、陳忻玥的「lonely」「Didn't We Have Fun」、陳忻玥與李傑明「Bounce」、王艷薇的「Disconnected 」、許芛珩的「Everybody hurts」、ANGIE安吉「Laladream」、「Goodbye,My Love 」、「《Unloving U》(Demo Ver.)」與「想像我們」、壞特 ste的「Hole」、「《快樂》(Happiness )」、溫蒂漫步的「LULLABY」、Angela Zhang的「Runnin' Round」、吳嘉琪的「I Walked Into a Bar」、Wyatt Michael Sobier anski的「Hold Me Closer」、Tizzy Bac的「You'll see」與 LÜCYc的「In Another World」，每首歌的出現都跟劇情發展或劇中演員當時演出的心情起伏環環相扣，引發了不少觀眾的共鳴，自然也為全劇加了不少分，在看完整部劇集後，聽到這風格大不同新舊創作歌手的作品，腦中也自然浮現《影后》裡的劇情片段，可以說兩者水幫魚魚幫水相得益彰。





俗諺說 : 「戲如人生，人生如戲」，看完了Netflix 網路影視平台於2024年11月7日獨播的熱門台劇《影后》(Born for the Spotlight)，可以身處不同人生階段的世間男女， 專屬於你的啟發與感受， 想知道鎂光燈下，究竟發生了甚麼事? 誰才是真正的影后呢? 答案就等你來挖掘!





影后 Born for the Spotlight

全劇類型 : 劇情

全劇語言 : 華語、台語與英語

全台首播 : 2024年11月7日

全劇集數 : 12集

每集長度 : 約45 ~ 50分鐘

全劇製作 : 良人行影業

全劇導演 : 嚴藝文

全劇編劇 : 嚴藝文與黃小貓

全劇配樂 : 天空之城音樂製作

全劇片尾曲 : 小男孩樂團《Hey Girl》

幕後主唱 : 小男孩樂團(成員包括昌哥、米非、漢斯與阿中)，除片尾曲外，還演唱《事過境遷》《有你在身旁》《我想要擁有你》

領銜主演 :

謝盈萱飾演製作與經紀人薛亞之，曾是當紅演員退居幕後，與先生導演李子齊共同創辦齊亞影業，也是黎芯妮與史艾瑪的經紀人。

楊謹華飾演周凡，出道即成名曾位居一線，如今失意落魄的天才型演員，曾經是薛亞之摯友後來翻臉

薛仕凌飾演李齊，薛亞之先生，《親愛的導演》編劇兼導演。高不成低不就的導演，生涯無代表作。

陳庭妮飾演黎芯妮，本名黎嘉惠。一脫成名、勇敢追愛的女明星。

謝瓊煖飾演柯麗芬，為了養家，什麼戲都演的八點檔演員。

楊貴媚飾演游燕芳，得獎無數的資深演員。

鍾欣凌飾演陳翠珠，人稱胖姐，媚真峰經紀公司的負責人，帶旗下新人到處試鏡卻四處碰壁。

曾莞婷飾演潘茵茵，本名潘碧珠，凍齡美魔女演員。

林廷憶飾演史艾瑪，有星夢的素人臨演。其名靈感取自艾瑪·史東。

黃迪揚飾演壁虎，機靈圓滑、遊刃有餘於各單位間的經紀人。

詹懷雲飾演流氓，本名曾雅欣，英文名Wayne，一名飯店服務生。

李雪飾演英國學成歸國的導演唐寶兒(TB)，柯麗芬的女兒、王可南前女友，也是電影《野貓》的編導。

詹子萱飾演王可南（南瓜）， 演員，王董、影后尹萍的女兒，也是唐寶兒的前女友。

牧森飾演陳偉任，史艾瑪的男友，流氓的摯友。

羅宏正飾演張博磊，黎芯妮的男友、潔宓的未婚夫。

姚以緹飾演潔宓，張博磊的未婚妻。

<特別演出>

姚淳耀飾演與柯麗芬對戲的八點檔演員。

劉冠廷飾演周凡的一夜情對象，曾演出《初戀你我他媽媽》。

于子育飾演流氓的媽媽。

藍正龍飾演演員，《親愛的導演》的男主角。

黃仲崑飾演王董，王可南的父親，齊亞影業的投資人。

傅雷飾演任克謙，曾與游燕芳共同演出一部戲，並有過一段情。

宏都拉斯飾演馬以任（螞蟻），過去在前線娛樂當過十年的經紀人，後被壁虎找來接替自己

屈中恆飾演唐復生，柯麗芬的前夫、唐寶兒的父親。

班鐵翔飾演寬叔，飯店大主廚。

嚴藝文飾演飯店房務員。

<共同演出>

蕭東意飾演齊亞影業員工

楊雯雯飾演齊亞影業員工艾咪

許時豪飾演齊亞影業員工

竺定誼飾演齊亞影業員工

王恩詠飾演齊亞影業員工

舒偉傑飾演面試史艾瑪的導演

樓一安飾演劉冠成，人稱小劉導，性騷擾黎芯妮。

羅北安飾演大劉導，小劉導的父親，游燕芳的舊識。

陳彥嘉飾演舞蹈老師世嘉(Sega)，壁虎的曖昧對象。

邱佩淇飾演史艾瑪的咖啡廳同事。

段鈞豪飾演張國龍 潘茵茵的前夫。

陳家逵飾演周凡的瘋狂粉絲。

徐鈞浩飾演王導，導演，王可南的哥哥。

湯湘竹飾演攝影師宋賢仲(人稱宋哥)

寇家瑞飾演Chris，游燕芳的兒子

游珈瑄飾演毛毛，媚真峰經紀公司的秘書助理。

梁正群飾演梁導，曾執導過人生劇展，並和周凡有過親密關係。

林子恆飾演潘茵茵住處的管理員。

侯彥西飾演孫導，三秒就要有笑點的導演。

陳季霞飾演手術室外給柯麗芬三明治的路人。

王明台飾演豆漿店老闆。

李劭婕飾演蔡蒼鈴，戶政行政人員。

蔡阿炮飾演豪哥，人生劇展演員

許乃涵飾演三秒就要有笑點試鏡人員

王鏡冠飾演駕訓班教練凱爾

李辰翔飾演表演老師，王可南和史艾瑪上戲劇表演進修課的指導老師。

邱珮淇飾演史艾瑪的咖啡廳同事。

周姮吟飾演杜姐，知名戲劇製作人。嫌棄史艾瑪的面相，便在艾瑪臉上塗鴉整形部位。

馬友芯飾演訪問薛亞之的女記者。

洪毓璟飾演警察游燕芳開車發生車禍後承辦的警員

楊達敬飾演電影《野貓》首映會主持人

巫宗翰飾演飾演男法官，但法條台詞始終無法熟記的男演員。

蔡宜真飾演曾雅男，流氓的妹妹、高中老師。

張書豪飾演大合照的藝人

吳心緹飾演大合照的藝人

林敬倫飾演大合照的藝人

李霈瑜飾演大合照的藝人

林意箴飾演大合照的藝人

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二、本文介紹的電影預告影片 ，引用自Netflix Taiwan Youtube頻道

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