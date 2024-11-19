泰式料理吃到湄南小鎮，店家有針對人數做份量調整。整體吃的到道地泰式風味菜，還有幾道料理我們都點了兩次，

接下就依序分享各式菜色。

▲湄南小鎮泰國菜單▲

價位成人平日晚餐+假日全天$690

用餐時間110分鐘，75分鐘後進行最後加點。

需另收10%服務費。

有飲料機、咖啡機，還有必喝的青檸汁、泰式奶茶。

旁邊有白飯吃到飽。

芋香椰奶西米露，旁邊還有炸捲。

海鮮沙律

接著點的餐陸續上桌，海鮮沙律我們點了兩次，

海鮮料豐富，調味 沙律醬酸甜好吃，推薦必點這道。

雲式大薄片

吃就是有泰式風味的豬頭皮，用了花生粒香菜調味，

嚐鮮吃個泰式大薄片風味是可以。

泰式生蝦

來吃泰式不能不點的一道菜，就像月亮蝦餅一樣，

明明已知道他的風味口感，但還是要點來吃吃看。

泰式生蝦我們點兩次，一份上來是八隻，

酸甜辣滋味的生蝦料理不容錯過！

蝦醬空心菜、沙嗲雞、泰式椒麻雞、月亮蝦餅

蝦醬空心菜也是必點，濃郁蝦醬，炒菜都很夠味很讚。

沙嗲雞就比較一般，吃點沙嗲料理，但雞肉也嫩。

泰式椒麻雞，特製兩人份的剛剛好，微微辣的椒麻雞讓人回味，也是必點。

月亮蝦餅，來吃泰式怎能不點，吃個氣味就可以。

辣炒牛肉

辣炒牛肉也很推必點，用了洋蔥辛香料，

讓牛肉味道更上風味，整盤份量不少。

整體收盤速度也蠻快，上菜速度也快。

泰味烤牛肉

這道我們點了兩次，烤牛肉好吃，

簡單調味沾個醬就可以吃到牛肉原有滋味。

清蒸檸檬魚

清蒸檸檬魚來了，這也是必點菜色，

酸辣的檸檬魚超入味，鱸魚肉質細嫩，兩人分食一條魚太幸福。

清炒水蓮

兩人份的炒水蓮，兩口就沒了，簡單清炒就很好吃。

檸檬辣椒蝦、清蒸正油蝦、紅咖哩炒蝦、蠔油海鮮

點了好多蝦子料理，吃的到蝦的各種風味，

蠔油海鮮也不錯，用料跟海鮮沙律一樣，只是換個蠔油調味。

紅咖哩炒蟹

紅咖哩炒蟹我們也點了兩次，炒蟹太好吃~

用了紅咖哩調味，讓蟹超入味。

泰式奶茶也好喝，泰式奶茶喝就是有種獨特的泰風味。

蝦醬高麗菜

蝦醬高麗菜也很必點，濃郁蝦醬炒什麼菜都好吃啊。

酸辣海鮮湯

這個酸辣海鮮湯用料也太豐富，有螃蟹、蝦子還有鮑魚、魚片等等，

吃到這裡我們已經很飽了，不然是還想再點一次這道湯。

蝦醬豆腐煲

平凡再不過的豆腐煲，用料卻很不平凡啊~

居然有蚵仔，吃得很驚喜。

最後裝個少少的芋香椰奶西米露嚐個風味，

濃郁椰香西米露，吃到真材實料的芋頭塊。

這天吃完好飽，比起吃到飽系列，我更喜歡吃泰式料理吃到飽，

店家有針對人數做份量調整，這點超讚，每道都可以嚐一下，

久久吃一次懷味泰風味還不錯。

湄南小鎮泰國菜

地址：桃園市中壢區延平路306號

營業時間:11:30–14:00, 17:30–21:00(週二休)