提到 沖繩蕎麥麵，真的不能錯過「當南食堂」！這間位在 東南植物園大門口的傳統餐廳，雖然外觀看起來飽經風霜，但裡面的美味可是讓人一吃就上癮。簡單的 沖繩蕎麥麵，彈牙麵條搭配清爽湯頭，吃過一次就會念念不忘。來到沖繩中部，無論是玩植物園或是單純來朝聖，這間店都超值得排進行程！

當南食堂



名稱 : 当南食堂

電話 : (+81)98-938-9965

地址 : 沖繩縣沖繩市登川3261 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-18:00

從東南植物園大門口一出來，直接往外面馬路走，就能看到「當南食堂」這家餐廳，位置非常便利，讓人很容易就能找到。從那霸市區開車過來大約需要40分鐘左右的車程，而我們是住在沖繩北部的名護市的「沖繩喜璃愈志LCH海灘度假村」，開車過來的時間也差不多是40分鐘，這段路途很適合沿途欣賞沖繩的風光。

當南食堂的外觀雖然樸實無華，但內部卻意外地充滿溫暖的日式風情

進門後你會發現座位區意外地寬敞，大約可以容納 60 人。

最裡面還有榻榻米座位，進去前記得脫鞋子，立刻感受到濃濃的日本傳統氛圍。

大熱天的時候，餐桌上準備的無糖冰麥茶更是貼心，喝上一杯瞬間清涼退火。

下方是外帶的味噌價格滿划算的

菜單上只有三款餐點可選，但就是這樣簡單又道地的沖繩手藝，吸引著滿滿的顧客。

雖然中文翻譯的內容看起來不是很順，不過大致上都可以了解菜單的內容

這次我們點了兩款人氣餐點—— 五花肉蕎麥麵 和 排骨蕎麥麵。

五花肉蕎麥麵不僅麵條彈牙，湯頭更是清爽甘甜，搭配五花肉、魚板、甜不辣和蛋絲，整體口感豐富又層次分明。

五花肉肥瘦比例剛剛好，肉質嫩而不柴，吸滿湯汁後更加迷人。

魚板淡淡的鮮甜味，甜不辣更是吸滿湯汁，咬下去超級多汁。

排骨蕎麥麵的排骨熬得極為軟嫩，輕輕一咬骨肉分離，但口感依然紮實。一旁貼心附上小碟子，讓你可以放骨頭，吃起來更輕鬆。

湯頭依然清爽不油膩，每一口都能喝出沖繩蕎麥麵獨特的麵香和食材的鮮甜味。

當南食堂的位置實在太方便了，就在 東南植物園入口旁，無論是順路來吃或是專程造訪都很值得！雖然餐點種類不多，但每一碗麵都是店家多年堅持的結晶。湯頭清爽甘甜，麵條彈牙又帶著天然麵香，肉質軟嫩又能吸附湯汁，吃完真的會讓人念念不忘。如果來沖繩旅遊，絕對不能錯過這間低調卻經典的沖繩蕎麥麵專賣店！