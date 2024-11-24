如果你正在計畫到沖繩旅遊，想住在美國村附近，卻又不想花太多錢，那麼「北谷町精選露臺金城先生出租公寓」真的是個超級推薦！這間民宿位於沖繩中部的北谷町，離美國村商圈只有步行5分鐘的距離，無論你是想要隨時逛街還是品嘗當地美食，都非常方便。而且它不像一般的高級飯店那樣奢華，價格也親民得多，對於預算有限的旅行者來說，絕對是個很划算的選擇。

住宿資訊

金城先生北谷町 1 號頂級屋飯店



名稱 : 北谷町精選露臺金城先生出租公寓

英文 : Mr.Kinjo in Premium Terrace Chatan

電話 : (+81)98-989-9852

地址 : 沖繩縣中頭郡北谷町桑江 1-13-7 (Google地圖)

官方網站 : HOTEL Mr.KINJO

訂房連結 :

停車資訊 : 付費停車場，每晚1000日圓

櫃台服務時間 : 每日15:00 – 21:00

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 10:00

從那霸市區開車過來車程約45分鐘左右，飯店的位置步行5分鐘就能抵達美國村商圈十分方便

這間「北谷町精選露臺金城先生出租公寓」是由金城先生經營的，金城先生在沖繩有好幾家類似的出租公寓，價格經濟實惠。這裡的房間配置相當齊全，讓你在有限的預算內，住得舒服又方便，尤其適合喜歡自助式住宿的旅客。

裡的房間設計其實非常實用，空間也蠻寬敞。

進房後，最先看到的就是小廚房，裡面有電磁爐、微波爐和一個大冰箱，這樣可以讓你在旅途中輕鬆自己煮點簡單的餐點。

冰箱裡有冷藏室和冷凍庫，特別適合夏天來沖繩時，冰冰涼涼的飲料能幫你消暑。

如果你還需要其他餐具或者廚房設備，基本上都可以在這裡找到。

房間內的設施也不馬虎，床鋪有雙人床，雖然一邊貼著牆壁，但睡起來還是很舒服

床邊還有一個小型電視，但可能需要調整一下位置才能悠哉地躺著看，這點是小小的不便。

浴室則分開設計，洗手台和淋浴區都很有條理，讓整個空間感覺不會擁擠。

而且，浴室內還附有洗衣機，這對長期住宿來說非常便利。

這間浴室的設計非常合理，馬桶和淋浴區是分開的，兩側有充分的空間，甚至空調也獨立運作，讓整體使用更為舒適。

浴室中央還設有洗衣機，這樣你就不需要擔心跟其他房客搶用洗衣空間，非常方便。

淋浴區內有一個小型浴缸，雖然空間有限，如果想要泡澡可能會感覺有點擁擠，但還是能夠滿足基本需求。提供的沐浴用品品牌質感不錯，使用後肌膚感覺滑順且不會過於乾燥。

雖然蓮蓬頭看起來有些年代感，但出水量穩定，熱水也很充足，冬天洗澡時完全不必擔心冷水。

陽台的地板有些磨損，油漆略微剝落，但逃生設計完善，這點可以放心。

由於位於住宅區，窗外的景色以建築物為主，景觀較為普通。

不過，步行約3分鐘就能抵達麥當勞和大戶屋，無論是點心還是正餐，都能輕鬆解決。如果對當地美食感興趣，可以多花時間去美國村的特色餐廳，發掘更多的美味。

這次選擇在美國村住宿，主要是希望能夠靠近商圈但又不超出預算，恰好發現這間「北谷町精選露臺金城先生出租公寓」，不僅設施齊全，還能體驗日式公寓的風格。由於這間民宿是由公寓改建而來，提供了比傳統飯店更多的設施，最吸引人的是位置非常便利，無需開車就能輕鬆走到美國村，尤其假日美國村人潮多，車位有限，有些停車場還有關閉時間。這樣一來，能節省不少時間。然而，需注意的是，退房時間是早上10點，比大部分的飯店和民宿早一個小時，記得提前準備好時間以避免延遲退房產生額外費用。

住宿資訊



名稱 : 北谷町精選露臺金城先生出租公寓

英文 : Mr.Kinjo in Premium Terrace Chatan

電話 : (+81)98-989-9852

地址 : 沖繩縣中頭郡北谷町桑江 1-13-7 (Google地圖)

官方網站 : HOTEL Mr.KINJO

訂房連結 :

停車資訊 : 付費停車場，每晚1000日圓

櫃台服務時間 : 每日15:00 – 21:00

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 10:00