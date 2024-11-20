位於桃園的「韓歐尼韓式料理-慈文店」是一家擁有家常風味的韓式小食堂，提供多樣的韓式料理選擇，滿足食客的多元需求。店內料理選項豐富，包括石鍋拌飯、韓式烤肉飯、大醬海陸鍋、辣炒年糕、韓式麵點及人蔘雞湯等，每道餐點份量十足，且價格平實，多數主餐價格僅需百元出頭，極具性價比，是桃園一帶高人氣的親民韓式料理。

豐富餐點選擇

韓歐尼的料理菜單多樣，滿足各種口味需求，不僅有經典的單點主餐，還可加價升級成套餐。

環境與氛圍

店內採用紅磚牆與黑色主調，呈現輕工業風設計，乾淨明亮，氛圍舒適愜意。雖然空間不大，但桌椅配置得當，以2~4人座位為主，總座位數約20人，適合小型聚餐。

招牌推薦料理：

焗烤辣年糕炒泡麵（豬肉）：這道料理融合了韓式年糕、炒泡麵及豐富的起司，奶香濃郁且微辣不嗆，加上Q彈的年糕口感，趁熱享用特別美味，是不敢吃太辣的人也能接受的選擇。

大醬海陸鍋：湯底濃郁、用料豐富，有鮮蝦、嫩豆腐、豆芽及豬肉片，搭配白飯食用更添飽足感。大醬風味比一般味噌更具層次，醇厚而香氣十足。

而在寒冷的天氣中，大醬海陸鍋無疑是最理想的選擇，湯頭濃郁、材料豐富，不僅暖胃更暖心，適合聚餐分享。

起司泡菜石鍋拌飯（牛肉）：韓式石鍋拌飯的特色是其鍋巴香脆可口，加熱過的石鍋使米飯與鍋底形成酥脆的鍋巴，配上酸辣泡菜、芝麻油香、牛肉及蔬菜，香氣濃郁。攪拌均勻後，口感豐富，吃起來一口接一口欲罷不能。

特別是那經典的韓式石鍋拌飯，每口飯都滲透著芝麻油香，加上酥脆的鍋巴與酸辣泡菜，讓人不禁懷念韓國家常風味。

爽脆的韓式泡菜很開胃~~泡菜只能單點！無法續加喔~~~

兒童套餐、雙人套餐及人氣套餐的推出，更適合家庭或聚餐選擇。

值得一提的是，這裡的料理辣度可依個人喜好調整，即使是不擅長吃辣的朋友，也能輕鬆找到適合自己的餐點。兒童餐盤中有小孩喜愛的鑫鑫腸、海苔，加上可愛的番茄醬圖案和韓國知名的香蕉牛奶，對孩子們有極大吸引力。

無限續加小菜

「韓歐尼韓式料理-慈文店」一大特色是提供的無限續加小菜，店員會先上桌涼拌豆芽、涼拌海帶、甜不辣等經典韓式小菜。小菜不僅為用餐增添風味，還能解膩，讓用餐更具韓國家常料理的氛圍。食客們只需將空盤拿至櫃檯，便可免費續加，不僅貼心，也大大提升了顧客的用餐滿足感。

冷藏櫃中除基本的飲料外，還備有韓國進口的海太果汁、哈密瓜汽水、香蕉牛奶、cass啤酒及燒酒等韓國經典飲品，讓顧客可以搭配道地的韓式風味餐點，享受更完整的韓式餐飲體驗。

韓歐尼韓式料理-慈文店是一家特別適合家庭和朋友聚餐的親民餐廳。用餐過程中可以感受到店家對客人需求的體貼，無論是可依需求調整的辣度、滿足小朋友需求的兒童餐，還是豐富的小菜無限續加服務，都讓人倍感溫馨。

「韓歐尼韓式料理-慈文店」有提供免費停車位！還有配合LINE PAY 及街口支付。

韓歐尼將韓國料理與家庭餐聚的親切感結合，無論是經典的焗烤辣年糕還是濃香的大醬鍋，讓人可以在桃園就輕鬆享受正宗的韓式家常美味。這裡的美食既有家常風味又兼顧品質，是桃園韓式料理愛好者必試之地！

【店家資訊】

韓歐尼韓式料理-慈文店：

粉 絲 團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100075849835724

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/onikorea_tzuwen/

營業時間：11:00-21:00

電 話：03-3574022

地 址：330桃園市桃園區慈文路127號

本文為合作撰稿

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艾蛙媽 VS. 達樂哥



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