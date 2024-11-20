宜蘭住宿推薦！今天來跟大家分享，宜蘭最厲害的「酒吧民宿」，Field田。宿是位在宜蘭五結鄉的民宿，提供包棟服務，非常適合一群朋友到宜蘭旅遊入住，民宿一樓晚上會成為住客專屬的酒吧，民宿老闆是專業調酒師，「住客限定」的酒吧服務，只有入住Field田。宿才能喝到老闆親自調的酒喔！宜蘭最Chill民宿推薦給你們囉！

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Field田。宿｜宜蘭五結酒吧民宿

宜蘭旅遊最Chill的民宿推薦給你們，Field田。宿位在宜蘭五結鄉，民宿距離羅東夜市開車9分鐘，距離冬山河親水公園開車3分鐘，民宿到宜蘭景點都很近很方便，是交通便利的民宿唷～

我非常喜歡Field田。宿的一樓公共空間，非常大的客廳，還有Chill的酒吧吧台，晚上直接搖身一變，成為住客的專屬酒吧，還有調酒師（民宿老闆）唷！

Field田。宿｜公共空間開箱

Field田。宿 民宿一樓市公共空間，這邊有一個木地板區，可以坐在懶人沙發上，看看書、聊聊天，這裡是小朋友最愛的秘密基地唷！旁邊還有飛鏢機，晚上小酌時可以跟三五好友來一局！當然民宿也有提供麻將桌、桌遊等等小遊戲，非常適合包棟的客人，晚上跟家人朋友玩通宵！

一樓還有一個絕美的酒吧，Field田。宿是「酒吧民宿」，晚上一樓直接成為住客專屬的酒吧，由民宿老闆現場調酒，真的超級Chill～非常適合慶生的民宿，晚上不用去酒吧慶祝，直接在民宿喝一杯，喝完上樓睡覺！

一樓還有提供免費泡麵、餅乾、咖啡、茶，入住Field田。宿不用擔心晚上肚子餓，宵夜都幫你準備好囉！

客廳空間很大，而且民宿裡面整理的很乾淨、溫馨，我覺得是非常舒服的民宿，晚上可以一群朋友坐在一樓聊聊天。

Field田。宿｜房間開箱

Field田。宿每一間房間都是用「調酒」命名，民宿老闆本身是專業調酒師，將房間依照調酒的色系做設計，每一個房間都很漂亮，今天一次開箱三間給你們看唷！

雙人房｜莫吉托

第一間是mojito莫吉托，房間以綠色、白色做設計，很清新舒服的空間，雙人房適合情侶入住，還備有可愛復古的沙發區，愛拍照的女孩可以在裡面盡情地拍照唷！

房間內的佈置充滿復古感

雙人房｜柯夢波丹

第二間是女孩們最喜歡的柯夢波丹，以淡紫色做設計，看起來浪漫又夢幻。

樓中樓四人房｜藍色珊瑚礁

最後是我最喜歡的家庭房， 一縷陽光灑落在房間內，藍色系真的好美，非常清新的空間設計，這間是樓中樓的設計，下層有兩張雙人床，上層有一個可愛的空間，像是秘密基地一樣，整個房間打造成海洋的氛圍，好夢幻呀！

上層超可愛的佈置，小朋友看到就會愛上這邊，真的超級可愛呢！

從樓中樓上層往下看，可以看到整個房內的設計，是不是非常溫馨，這間非常適合家庭入住，爸爸媽媽帶兩個小朋友剛剛好。

Field田。宿｜住客限定專屬酒吧

入住Field田。宿最棒的就是晚上的時光，提前和老闆預約好時間，就能擁有專屬的酒吧，專業的調酒師老闆會親自調酒，在民宿喝酒的好處就是，喝茫了不用擔心怎麼回家，直接上樓就可以睡覺囉～

Field田。宿｜住宿含早餐

Field田。宿 入住有「含早餐」，早餐非常用心，是與附近好吃的早餐店合作，老闆早上會送到民宿，放在一樓的餐桌上，早餐非常好吃，吃完我還問老闆是哪一間，下次來宜蘭還要去吃！

宜蘭民宿推薦Field田。宿，宜蘭最Chill的包棟民宿，很適合一群好朋友一起入住，尤其是慶生更是適合，晚上直接在民宿開趴，還有專屬的酒吧，真的太幸福了呀！

Field田。宿｜訂房資訊