台灣北部有著名的富基漁港(新北石門)、龜吼漁港(新北萬里)、萬里漁港(新北萬里)，都是以新鮮的海鮮而聞名，其中最受歡迎的莫過於螃蟹。

而在眾多海鮮餐廳中，阿嬌萬里蟹🦀無疑是一家超夯的排隊名店，這家餐廳位於美麗的海岸公路旁，每當提到萬里海產店時，總是少不了他的名字。

🍜阿嬌萬里蟹🦀

地址： 207新北市萬里區｜台2線西濱公路上，萬里漁港斜對面

⏰營業時間：

每天 10:00–18:30

☑服務項目：不接受訂位｜收現｜附停車場(無料)

原本以為星期天又加上下大雨，人潮應該不多吧！

不~~你錯了！

抵達現場的時候，時間還沒到10點，外面人龍已經排粉長，有一點傻眼。

其次裡面的翻桌率也算是蠻快，只是在假日時刻擁入大量的用餐人潮，所以還是需要時間等候...

等待同時不斷有新鮮的螃蟹從水缸中取出秤重、販賣，這些螃蟹在廚師的巧手下變成一道道令人垂涎的美味。

看似一間不起眼的鐵皮屋，而外圍擺放著新鮮的螃蟹展示區，這裡有萬里蟹｜花蟹｜沙公以外，還有其他的海產，像是龍蝦｜蛤蠣｜蝦子｜九孔也不錯~~

門口各處水缸內有活蹦亂跳的螃蟹，這些螃蟹新鮮又有活力，彷彿在說選我~~選我~~

簡易餐廳裝潢，擺桌大約20桌，看到每一桌區域幾乎每人都有點上一盤螃蟹來吃，讓人站在外圍看了就好羨慕！

餐廳還有許多的海鮮料理或快炒，點選幾樣來入味！

依序是：綜合生魚片(大) ｜肉絲蛋炒飯｜炒水蓮｜川燙小卷｜炸蚵仔酥｜肉絲炒麵｜蛤蠣湯來配蟹，呵呵~~

入座之後上菜的速度也是很快，一會兒~~所有的菜色皆以上桌。

川燙小卷味道真的很鮮甜，原味就很好吃，肉質彈Q爽口古溜，另外也有五味醬可以搭配！

他們家的肉絲炒麵真的比炒飯好吃，比較入味！

蛤蠣湯也十分的新鮮，肉超大1顆，在冷冷的下雨天，喝上這樣子一碗湯，整個人都暖和起來~~

阿嬌萬里蟹最吸引人的當然是他們的招牌萬里蟹，新鮮捕撈的螃蟹經過簡單處理，保留了螃蟹最原始的鮮甜味。

可惜我們要入座的時候，萬里蟹已經賣完只好點選花蟹！

就只是清蒸料理~~

花蟹肉質細膩鮮甜，不管是蟹腳也是多肉，吸吮之下粉Juicy，只是在食用之餘，要注意蟹殼的犀利，多加利用鉗子、剪刀，這樣子~~就可以輕輕鬆鬆的享用美食。

整體來說，雖然是第一次的初訪，不過這裡新鮮的海產、豐富的菜單，便宜又美味~~

期待下次再訪，可以吃到萬里蟹。(握拳~~