[ 桃園食記 ] 椒之香創意川菜

椒之香創意川菜位於在桃園藝文特區中正路和莊敬路交叉路上

紅通通火辣辣色調的招牌與裝潢非常醒目

是一家桃園推薦美食餐廳、聚會餐廳、桃園川菜推薦

主廚是來自四川的漂亮姊姊，四川老家就是經營麻辣水煮魚店

遠嫁後也把家鄉的拿手菜帶來台，想要吃地道的水煮魚一定要來品嚐看看

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椒之香創意川菜 | 菜單

來到椒之香必點， 招牌四川烤魚含蝦、金湯酸辣肥牛、豪華烤魚海鮮三寶

缽砵雞、孜然排骨、酸辣土豆絲

椒之香創意川菜 | 用餐環境

餐廳裝潢使用紅色跟黑色為主色與木桌來做搭配

古典風格環境真的很雅緻

椒之香創意川菜，鄰近國道一號，下交流道五分鐘就到了，附近好停車

牆面別出新栽使用臉譜來做擺設，現代與中國國潮元素更能吸引眼球

使用了大燈籠吊頂更有層次感，一抬頭就能看見一盞盞燈籠高懸

散發著喜氣感，讓餐廳風格更有氛圍感

二樓座位

空間超適合多人聚餐，大約可容下30位

椒之香創意川菜 | 料理介紹

來到椒之香創意川菜用餐，4個人點了招牌四川烤魚含蝦(需預訂)

孜然排骨、酸辣土豆絲、高山高麗菜

超推薦一定要點四川烤魚，是必吃料理，不過在訂位前可以參考菜單

因為有些特色料理需要事前預訂

招牌四川烤魚含蝦

使用新鮮鱸魚製作，先炸後烤，肉質細緻柔嫩

還有超多隻的蝦子與滿滿的配料

有粉條、馬鈴薯、鴨血、黃豆芽、洋蔥...等

特別要說烤魚使用了30多種辛香配料，而這些材料都是空運來台

主廚對料理非常講究，所以吃起來特別的放心~

四川烤魚作為川菜代表之一，在台灣很難得可以吃到地道的川菜

來到椒之香真的能好好體驗，火辣的湯汁與香氣讓人垂涎欲滴

魚肉湯汁飽滿、入口即化，每一口都能感受到鮮嫩的口感

將辣椒、花椒、蒜各式配料融入湯汁中，麻、辣、香交織在一起

雖然辣但是會讓人越吃越上癮

需要預定也是為了食材新鮮度，蝦肉吃起來彈牙肥美

肉質不軟爛，入口能感受到脆度與鮮甜

除此之外豐富的配料也是很好吃

粉條真的讓人也是難忘，裡面放了兩種不同的粉條

吸附滿滿的辣汁，Q彈的口感很回味

孜然排骨

老公說好吃到會吮手指，超濃郁的孜然香氣搭配上特製辣油

肉質不柴，一撥骨肉分離

勺勺邊吃的時候一直喊辣辣辣，但還是無法放下它

因為真的太好吃!!!!!!

好吃到背叛自己的嘴巴含著淚也要吃完~~~~

高山高麗菜

爆炒時蔬也是必吃的，選用高山高麗菜脆度真的很高

鍋香氣爆表，吃起來也不會過油，還能吃到高麗菜的清甜

酸辣土豆絲

這一道菜我已經想吃很久，終於吃到了~

酸辣土豆絲超厲害，主廚純手工切絲，粗細均勻

加上獨特醬汁酸辣口感，土豆絲特細膩爽口

連放冷了依舊好吃，酸辣口感越吃越涮嘴

一個人默默地吃了半盤的酸辣土豆絲，酸香中帶著回甘的口感

椒之香創意川菜 | 用餐心得

主廚從家鄉帶來的獨門料理絕對是最地到的美食

而且主廚都會出來跟客人解說料理

吃過了椒之香後真的回味無窮，回家立刻跟爸爸媽媽說下次聚餐就吃烤魚

雖然我真的耐辣度很低，但是料理真的讓我很喜歡

想體驗好吃的川菜，勺勺超推薦來椒之香創意川菜

店家資訊

椒之香創意川菜

地址: 桃園市桃園區中正路1371號

電話: 03-3175885

營業時間：週二～週日10:30-14:00;17:00-21:00（週一公休）

臉書: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092973221024

IG : https://www.instagram.com/chilifragrance_0718/