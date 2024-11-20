說到我喜歡的早午餐，我超愛吃早安公雞，吃過很多家早安公雞都超滿意，這次到新埔找朋友，就相約來早安公雞板橋新埔店吃新菜單！

餐點多樣化選擇，這次吃了新菜色早午餐拼盤、櫛瓜玉米起士蛋餅、酪梨蛋蛋炸魚條、蜂蜜甜心小鬆餅等，每樣都好好吃～

早安公雞用料實在，調味剛剛好，食材挑選完全不馬虎，口味很獨特是只有早安公雞才有的滋味，不論來吃早餐或午餐都包準滿意

三不五時就要來早安公雞報到，這次新菜單我超級喜歡，營養又健康，吃得飽又不怕對身體有負擔，推薦大家來嚐鮮唷～

早安公雞地點非常好，離捷運站公車站不遠，附近還有圖書館、公園等設施，相當有人氣的地方~

我之前健身房就在附近，經常來這附近覓食，早安公雞就是不可錯過的在地美味，不論想吃飽吃巧都沒問題！

早安公雞用餐環境舒服又明亮，不會有惱人的油煙味，採取半自助方式，餐具、醬料自由取用，還有販售多樣的特色零食～

剛好正逢棒球十二強經典賽，台灣戰績亮眼，邊看球賽邊吃早安公雞的零嘴，球賽更加精采！

早安公雞板橋新埔店菜單

早安公雞新菜單早餐綠YOYO，我每天都要吃些綠色蔬菜，補充纖維素對身體更健康，補充外食族缺乏的營養素~

新品加入櫛瓜、酪梨等高營養元素，調味抓得剛剛好，完全不會油膩，吃完也不會口乾舌燥，健康又滿足！

泡菜豬肉櫛瓜夾餅拼盤198元

早安公雞的早午餐拼盤必點，每次都可以吃得超飽，配色相當繽紛，帶給我絕佳的好心情，可以充滿元氣迎接一天到來~

清爽生菜沙拉、濃郁濕潤馬鈴薯泥、帶著笑臉的鬆餅，還有我超愛的餐肉，吃起來有台灣香腸的味道，有夠豐富吃好飽

泡菜豬肉櫛瓜夾餅用料真實在，剛起鍋熱騰騰，裏頭的起司還會牽絲，外皮酥脆帶有咬勁，一入口頗有層次感~

櫛瓜鮮甜帶有水份，味道不會被泡菜蓋住，反而能互相襯托，泡菜爽脆帶點酸度，越吃越有食慾，非常喜歡這個創意夾餅

櫛瓜玉米起士蛋餅60元

櫛瓜美食還有這個櫛瓜玉米起士蛋餅，一咬下感受到蔬菜的鮮甜，豐富湯汁，不影響蛋餅的酥脆度~

超有厚度的特製蛋餅，不愛吃肉的朋友一定會喜歡，清爽不油膩，不用加醬就非常可口，蛋餅煎得非常完美~

酪梨蛋蛋炸魚條70元

如果只吃蛋餅還不滿足，我推薦來個炸物搭配，但是不是會擔心炸物太油膩呢？來早安公雞不用擔心，這裡的炸物熟度抓得很剛好

魚條不會油膩，外酥內潤，加上特製的酪梨蛋蛋醬，瞬間畫龍點睛！這個酪梨醬爽口不油膩，讓魚條濕潤度更上一層樓～

跟櫛瓜玉米起士蛋餅一起享用，真的太好吃了！推薦大家可以結合這兩款餐點，通通都令我滿意，千萬不要錯過！

蜂蜜甜心小鬆餅85元

別以為這樣就結束了，來早安公雞怎麼能少了甜點＋飲料呢？一顆顆圓滾滾小鬆餅，淋上幸福的蜂蜜，滿足的滋味有種戀愛的FU

沾上點鮮奶油，鬆餅不會乾乾的，一口一顆大小剛剛好，來早安公雞吃下午茶也很不賴，來吃早午餐之外，別忘了點個鬆餅甜甜嘴

早安公雞飲料

早安公雞飲料很強，豆漿香味破表、紅茶韻味深遠，一口餐點一口飲料，絕佳的搭配，是不可錯過的飲料～

農場紅茶25元

看看這個紅茶的色澤，琥珀色澤有夠耀眼，一上桌就聞到紅茶香氣，紅茶有無糖、微糖的選擇，口中充滿茶香除去口中的食物味

很少有早餐店有無糖紅茶的選擇，早安公雞提供無糖選擇，很符合我的飲食習慣，喝得到好茶又不擔心有沉重負擔～

豆漿紅茶 30元

豆漿紅茶是古早味的飲品選擇，早安公雞的豆漿豆味特別濃，對於愛喝豆漿的我，這味道超符合我的胃口

如果比較不喜歡無糖豆漿的朋友，可以選擇半糖，口感溫潤許多，豆味跟茶味同時在口中擴散，非常順口超好喝～

早安公雞板橋店 5大特色

1. 板橋新埔必吃早午餐專賣店，多款現做餐點，多樣化選擇，一路可以從早餐吃到午餐，不論主餐、炸物、點心、飲品都好好吃唷！

2. 大份量拼盤用料實在，超喜歡泡菜豬肉櫛瓜夾餅拼盤，外皮恰恰內餡飽滿，搭配清爽生菜沙拉夠速配～一早來上一份一路飽到中午

3. 嚴選食材完全不馬虎，調味剛剛好不會太鹹，酪梨蛋蛋炸魚條不會油膩、櫛瓜玉米起士蛋餅濕潤可口，每一道都令我讚不絕口～

4. 飲品相當實在，味道濃郁，不怕會水水的沒味道，豆漿紅茶韻味濃厚、 農場紅茶茶香充滿口中，搭配餐點享用去油解膩超滿足！

5. 早安公雞店內佈置清爽，環境乾淨不會有油煙味，店員忙碌中不失笑容，一睡起來就到早安公雞補充好心情，迎接開心的一天～

💭店家資訊 早安公雞板橋新埔店

🏠地址: 新北市板橋區四維路137巷6號

🚌交通: 捷運新埔站7分鐘

☎️電話: (02)2250-0062

⏰時間: 0600-1500

😪公休: 無休

💰消費: 現金、LINE PAY、外送平台

💬粉專: https://reurl.cc/nVaMqd

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407092837