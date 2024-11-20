

內湖的餐酒館好像不太多，這天跟朋友聚餐要滿足餐點好吃還有酒可以搭配又偏西式一點的餐廳，找到了這家國防醫學院附近的wilsonpark 威爾森公園餐酒館，威爾森公園餐酒館雖然附近沒有捷運站，但搭捷運可以搭到文湖線內湖站再轉搭公車到國防醫學院站走路過來，離公車站不會太遠，餐廳前面也有一個公車站牌-福華商場站。



雖然當天是下雨天，但餐廳門口的燈光卻散發出迷人的質感，有點像偶像劇的場景



餐廳內部裝潢也很有質感， 深沉的咖啡色皮椅與原木色桌椅相互輝映，營造出一種低調卻不失奢華的氛圍，很適合約會。



餐廳桌位配置蠻靈活的，提供四人桌和六人桌，適合小型聚會或約餐，還有一個溫馨的小包廂，能容納8位。



一進餐廳就被這個吧檯吸引了，明亮又清晰，一個人也可以來坐吧台喝點小酒，蠻愜意的。



服務人員很熱情介紹也很仔細，餐廳本身有進口葡萄酒，主要以義大利產區的為主，但也提供不少市面上較為罕見的葡萄酒品牌，讓喜愛葡萄酒的客人有更多選擇。加上店員基本上都有經過葡萄酒專業知識的訓練，如果不知道喝甚麼搭餐也可以請店員介紹喔!



因為餐廳常常會更換菜色，所以菜單採用QR CODE掃描後便可在手機上瀏覽，讓客人能輕鬆選擇自己喜愛的菜品，選擇好在與服務人員點單即可。

這邊提供菜單瀏覽喔!瀏覽菜單



看了菜單後，對這個單人套餐很有興趣耶!有六道餐點搭配五杯酒的選項，但今天跟朋友一起分享餐食，下次再來試試看。



當天用餐我們點了茴香帕瑪火腿沙拉、蒜味牛奶貝、干貝海膽燉飯、威靈頓牛排。四道餐點搭配了兩杯酒，點餐的時候朋友還覺得四道菜太少，結果用餐之後很滿足又美味，整個吃太飽，外帶回家繼續吃。



當天用餐有海鮮也有肉類， 為了搭配這些美食，我們還點了兩杯HOUSE WINE 葡萄酒，一紅一白，由服務人員幫我們介紹這兩杯，我覺得服務人員搭的這兩支酒很棒剛好都很對當天的餐點，紅酒是DONVITO PRESTIGE SALENTO I.G.P. 聲望紅葡萄酒這款來自南義的紅酒具有濃郁的黑果香氣和細緻的單寧結構，溫度夠的話，後味偏酸一點很有爽度，搭配威靈頓牛排真的相輔相成，與牛排的肉汁融合味覺上更加豐富，吃多了也不膩。



平常餐廳的HOUSE WINE 都是倒好直接送上來，wilsonpark 威爾森公園是在桌邊服務，介紹完再倒出來給你，很有用餐的儀式感，白酒Pietrame Trebbiano d'Abruzzo也是來自於義大利產區，這杯喝起來果酸清爽，剛開始喝我還以為是 Sauvignon Blanc ，問了朋友他說 Trebbiano是一種義大利品種的白葡萄，搭配蒜味牛奶貝平衡又清爽。



除了葡萄酒之外也有提供啤酒的選擇，這邊的啤酒也很特別都是台灣本土的精釀品牌，口味獨特且富有創意 ，像那瓶津津蘆筍啤酒，感覺啤酒清爽中帶有蘆筍的香甜美味。



不喝酒的也不用擔心，餐廳也提供無酒精飲料，連瓶裝氣泡飲也是獨特口味及包裝。



蒜味牛奶貝 580元- 選用了來自雲林產的超鮮牛奶貝快炒，在快炒的過程中加入大量的蒜香，並撒上巴西里味道濃郁，這道剛上桌的時候真的有驚豔到，牛奶貝超級大顆吃起來超過癮的。



你看看牛奶貝的肉都快跟湯匙一樣大了，肉質吃起來新鮮肥美，也很Q彈有勁，醬汁也很濃郁，滿滿的海味，搭配白酒超級對味，覺得這道菜如果加入義大利麵也會很好吃。



肉質超鮮美的牛奶貝也適合多人一起享用，很涮嘴好吃。



茴香帕瑪火腿沙拉 420元- 這道選用了嚴選的水耕新鮮蔬菜，包括營養豐富的菠菜葉和芝麻葉等，搭配綿密的酪梨，口感層次豐富，平常比較少吃沙拉的我，當天用餐一直吃沙拉，朋友都覺得很奇怪問我為什麼一直吃沙拉，我說因為裡面有一個核桃吃起來很香甜好吃ㄟ~原來這個核桃是店家自製的口味，清爽的沙拉加上脆口香甜口感，味蕾上真的很滿足，給核桃一個讚!!



沙拉中還有西班牙帕瑪火腿，火腿單吃鹹香，搭配新鮮蔬菜一起吃，風味更加突出，不論搭配紅酒還是白酒都很合適。



干貝海膽燉飯 880元-這道使用的食材很高級，燉飯使用壽司米與日本的馬糞海膽一起拌炒，上面鋪了香煎的美國L號干貝再使用馬糞海膽點綴，有五顆喔!肉眼看了上面的干貝就很滿足了，吃在嘴裡更加美味跟飽足感十足。



燉飯吃起來有濃郁的海味，米粒吸收了海膽的鮮甜和香氣，融合了海膽的味道，軟硬度也很適中，冷掉之後也好吃!上面的干貝嫩煎的熟度很剛好吃起來口感鮮嫩，上面使用了馬糞海膽點綴讓風味更佳提升有層次。



威靈頓牛排 1980元-這邊的威靈頓牛排長得跟坊間的不太一樣，一上來我們本來有點一頭霧水，朋友還以為裡面是空心的，沒想到雖然跟平常所熟知的餅皮不太一樣，但這道威靈頓牛排切開後真的很推。



餐點送上來之後，服務人員會在桌邊再將蒜球上面的迷迭香燒過，這個小巧思很有用餐的儀式感，燒過後的迷迭香氣隨著熱氣飄散開來， 視覺、嗅覺、味覺都融入 。



切開後的威靈頓牛排裡面的層次令人驚艷也很厚實，外皮使用酥皮濃湯的餅皮，先咬下去是麵包的奶香，很喜歡酥皮的口感就像把酥皮浸泡到濃湯裡的那種柔軟，中間使用培根包裹菲力牛排，培根煙燻豬肉的香氣剛好不會搶了主角牛排的味道，反而襯托出牛排風味，牛排整體吃起來很厚實肉汁也很多很有飽足感。



蒜球可以挖起來搭配著牛排一起吃，讓風味更濃郁，如果想要嘗試更多風味也可以佐用旁邊的醬料，有玫瑰鹽、辣根醬、芥末籽跟黃芥末，我個人最喜歡牛排直接沾玫瑰鹽可以吃到牛排的鮮嫩多汁又提味。



(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



總結: 這次來到威爾森公園餐酒館的用餐經驗非常愉快， 服務人員不僅禮貌周到，介紹餐點也很仔細，每道料理的特色與搭配建議都讓我們感覺非常滿意。 餐點的味道也很可口好吃，不僅有經典的西式料理之外，也有中式和日式的創意料理，讓喜歡美食的食客們都能找到滿足味蕾的選擇。 無論是從服務、餐點到環境的表現都很出色，會讓人期待下次的再訪，推推!!



看影片>>>>點連結



餐廳資訊

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WilsonPark 威爾森公園餐酒館

電話:02-87922461

地址:台北市內湖區民權東路六段125-1號

INLINE訂位:https://reurl.cc/aZlOXG

營業時間:

星期一至日

11:30-14:3017:30-23:00