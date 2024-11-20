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[台中住宿推薦]碧根逢甲酒店－華漾套房/座落逢甲夜市正中心/近鄰國家歌劇院、水湳經貿園區、秋紅谷、彩虹眷村等台中熱門景點

2024-11-20 13:44:00 文字：星晴小步
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星晴小步

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[台中住宿推薦]碧根逢甲酒店－華漾套房/座落逢甲夜市正中心/

[台中住宿推薦]碧根逢甲酒店－華漾套房/座落逢甲夜市正中心/

[台中住宿推薦]碧根逢甲酒店－華漾套房/座落逢甲夜市正中心/

上週去中部出差

因為很久沒逛逢甲

於是想就訂一間在逢甲夜市附近的飯店

沒想到訂到的碧根逢甲酒店就在逢甲夜市正中心

一下樓就可以逛夜市～～真的超級方便

飯店旁還有專屬的停車場

是採先到先停

若停外面的停車格的話

飯店這邊是補貼一晚100元

[台中住宿推薦]碧根逢甲酒店－華漾套房/座落逢甲夜市正中心/

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12樓才是飯店大廳

大廳整個挑高設計

讓人一踏進去就非常有舒適感

整體很明亮且很乾淨

櫃台小姐也都非常親切

貴賓休息區還有按摩椅呢

另外一間小空間還能充電以及提供餅乾、果汁跟咖啡可以享用

點我看飯店短片介紹

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[台中住宿推薦]碧根逢甲酒店－華漾套房/座落逢甲夜市正中心/

飯店指定使用的TEYINA自然生機品牌

大廳這邊也有販售他們的山萃沐浴露＋醇萃洗髮露組合

如果入住時覺得洗起來不錯的話

也可以在12樓櫃台購買～～

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5樓有運動休閒室

開放時間是下午14:00-22:00

有需求的話都可以在12樓櫃台做租借

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【自助洗衣房】8F洗衣機、烘乾機全天開放，投幣使用

洗衣粉則是免費提供

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發現走廊也都滿有藝術質感~

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訂的是華漾套房

是有浴缸以及沙發的房型

房間算大小適中

該有的都有~~

窗外景色就是樓下的逢甲商圈

晚上人潮也算滿多的

還有衣櫃可以掛衣服甚至還有密碼保險箱

還有一個辦公桌~~讓人也可以安心在房間裡工作XD

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在外住宿其實我的重點也有一部分在浴室

只要有浴缸我就會給80分以上

馬桶還是免治的~~大加分!!!!

看到提供的吹風機是這種的我更加分到爆

不是那種吹長髮要按到手痠的非自動吹風機就真的謝天謝地啊~~~

山萃沐浴露＋醇萃洗髮露

我個人覺得使用起來也挺不錯的

味道以及洗完的觸感都很好

且有浴缸的房型

碧根還會貼心的附上精選的浴鹽

真的有讓人更放鬆的感覺

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飯店還貼心的為我準備保濕面膜

睡覺之前就敷著~~

隔天起來真的上妝更服貼了呢~
 
 
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早餐時間是7:00-10:30

用餐空間就在12大廳旁

我覺得提供的餐點算是滿多樣的

有中式粥品也有麵包類給大家做選擇

更有甜點跟水果~~

當天微冷還有煮剝皮辣椒雞湯

真的深得我心啊~~~

一喝下去整個胃都暖起來了~

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每次消費轉化為積分兌以好禮回饋

還可以享受延遲退房
 
壽星專寵好禮精釀啤酒兌換等
 
壽星於生日前後三天入住碧根逢甲酒店
 
至12樓大廳辦理入住時
 
告知櫃台會員手機號碼
 
即可贈獲TEYINA
 
天然沐浴洗髮露或是沐浴露2選1
 
住宿資訊
 
碧根逢甲酒店
 
台中市西屯區福星路427號
 
04 -24515828
 
 
 
 
 
 
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台中住宿推薦 碧根逢甲酒店 逢甲夜市 逢甲大學
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