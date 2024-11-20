上週去中部出差
因為很久沒逛逢甲
於是想就訂一間在逢甲夜市附近的飯店
沒想到訂到的碧根逢甲酒店就在逢甲夜市正中心
一下樓就可以逛夜市～～真的超級方便
飯店旁還有專屬的停車場
是採先到先停
若停外面的停車格的話
飯店這邊是補貼一晚100元
12樓才是飯店大廳
大廳整個挑高設計
讓人一踏進去就非常有舒適感
整體很明亮且很乾淨
櫃台小姐也都非常親切
貴賓休息區還有按摩椅呢
另外一間小空間還能充電以及提供餅乾、果汁跟咖啡可以享用
飯店指定使用的TEYINA自然生機品牌
大廳這邊也有販售他們的山萃沐浴露＋醇萃洗髮露組合
如果入住時覺得洗起來不錯的話
也可以在12樓櫃台購買～～
5樓有運動休閒室
開放時間是下午14:00-22:00
有需求的話都可以在12樓櫃台做租借
【自助洗衣房】8F洗衣機、烘乾機全天開放，投幣使用
洗衣粉則是免費提供
發現走廊也都滿有藝術質感~
訂的是華漾套房
是有浴缸以及沙發的房型
房間算大小適中
該有的都有~~
窗外景色就是樓下的逢甲商圈
晚上人潮也算滿多的
還有衣櫃可以掛衣服甚至還有密碼保險箱
還有一個辦公桌~~讓人也可以安心在房間裡工作XD
在外住宿其實我的重點也有一部分在浴室
只要有浴缸我就會給80分以上
馬桶還是免治的~~大加分!!!!
看到提供的吹風機是這種的我更加分到爆
不是那種吹長髮要按到手痠的非自動吹風機就真的謝天謝地啊~~~
山萃沐浴露＋醇萃洗髮露
我個人覺得使用起來也挺不錯的
味道以及洗完的觸感都很好
且有浴缸的房型
碧根還會貼心的附上精選的浴鹽
真的有讓人更放鬆的感覺
飯店還貼心的為我準備保濕面膜
睡覺之前就敷著~~
早餐時間是7:00-10:30
用餐空間就在12大廳旁
我覺得提供的餐點算是滿多樣的
有中式粥品也有麵包類給大家做選擇
更有甜點跟水果~~
當天微冷還有煮剝皮辣椒雞湯
真的深得我心啊~~~
一喝下去整個胃都暖起來了~
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