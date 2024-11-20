火車環島第六站：我們來到台東池上，我在花東緃谷發現台灣之美～雖然來過很多次台東池上，每次都是開車前往，第一次從火車上欣賞花東縱谷真是讓人驚豔不已，最美路段為台東-關山-池上-玉里之間，此為全台環島最美的山線路段，有機會一定要來搭乘，擁有穀倉造型外觀和木造圓拱造型大廳的池上車站，為全台最美的十六座火車站之一，一出站即可來到全美行吃池上便當，約200公尺還可到網美餐廳池上豆之間吃豆皮，看製作過程買伴手禮回家。

有一種療癒就叫花東緃谷，一邊是海岸山脈，一邊是中央山脈，擁有得天獨厚的地理位置，遠望山脈，稻田，加上藍天白雲，形成一幅美麗的畫作。

綿延數百公里的花東縱谷，壯闊而燦爛的田園景緻成為我此次火車環島，心目中最美的山線路段。

在台搭火車遊花東縱谷是最佳的交通工具。綠油油的稻田坐在火車上欣賞，超療癒的～

有一種療癒，叫做花東縱谷。

火車環島必遊關山車站。

火車環島必遊-池上車站

騰雲座艙以新自強3000型之運行車輛為主，安排在第六車廂，有專屬的櫃台和等候區，感覺很尊榮。

騰雲座艙，提供30個座椅，三排座椅寬敞的乘坐空間、色系則採用沉穩色調和皮革有質感的專屬座椅。

有免費精緻餐飲及專人服務，可透過官網購票，預選餐點(其中騰雲座艙限定台鐵便當只要預訂就能享用)，即享有「專人直送」餐點的獨有貼心服務。每個座位皆設有USB插槽可以隨時充電。以上資訊來自官網

騰雲座艙限定台鐵便當

連洗手間都相當乾淨舒適。

火車迷必訪，全台最美的車站之一-池上車站。

池上車站為全台最有氣質的車站。

有著穀倉造型的外觀和木造圓拱造型的大廳，並列全台最美的十六座火車站之一。

來這裡最好的交通工具就是腳踏車，可以漫遊池上。

可以現場看到豆皮的製作過程。

池上必吃網美餐廳：池上豆之間

看到電視牆介紹，甜點拼盤居然只要120元，好心動喔～

最新DM，實際DM以店家為主。

這裡用餐環境超美的，每人低消100元就可以在此美麗的環境下用餐，CP值超高。

甜點拼盤120元有豆漿、鮮奶酪、生乳捲蛋糕。

招牌必點：香煎豆包100元，皮相當酥脆，熱熱的好好吃喔～

池上必吃：全美行池上便當，池上火車站一出站就到。

招牌便當100元

搭乘太魯閣417票價247元，池上花蓮11:35-13:44 01時9分

搭乘太魯閣號，為火車最快速的列車，也有提供小餐車服務。

環台鐵路貫穿整個花東縱谷，看的真是讓人心曠神怡，搭乘火車是最佳的交通方式。影片分享

花東補助火車環島五日遊

第一天：住宿高雄 良泉小吃-玉津咖啡-桃園火車站出發 彰化：彰化阿璋肉圓-豆腐先生冰品店-戶羽機關車園區-扇形車庫-新自強台鐵便當 高雄：美麗島捷運站-鴨肉珍-2024高雄海洋派對-大港橋-高雄港旅運中心，高雄流行音樂中心、大港橋、濱·駅前廣場、大港閱冰-渡船頭海之冰-周燒肉飯-高雄鹽程滷味-高雄婆婆冰

第二天：住宿枋寮 高雄飯店早餐-棧弐庫、高雄駁二特區騎自行車-搭輕軌到愛河之心-愛河騎自行車-高雄輕軌-高雄捷運-高雄婆婆冰-米糕城-六盛茶菡苑舒芺蕾 屏東：潮州車站-日式歷史建築文化園區-枋寮車站-鳳阿煎餅/章魚燒下午茶-飯店游泳-椰們海景餐廳晚餐-台灣第一家鹽酥雞

第三天：住宿台東 枋寮漁港騎自行車-飯店早餐-藍皮意象館-韭菜盒子豬肉餡餅 台東：搭普悠碼公車到路德行旅喝茶吃冰-榕樹下米苔目-徑廣東路蔥油餅黑輪豬血湯-幸福綠豆湯-客來吃樂-阿鋐炸雞-林家臭豆腐-老東芳青草茶

第四天：住宿花蓮 台東：Lane28 Brunch早餐-秒殺水煎包-台東車站舉牌小人-台東池上車站-池上豆之間-全美行便當 花蓮：花蓮車站-職饗雞湯小卷米粉-飯店下午茶休息-繼光香香雞-Top烘焙房自強店、王記茶舖人文茶室-飯店宵夜

第五天 花蓮飯店早餐 宜蘭：礁溪湯圍溝泡湯 新北：福隆便當-福隆星巴克-福隆冰店-瑞芳車站姐妹營業三明治-板橋火車站-莫恩先生布丁店

池上豆之間：台東縣池上鄉中山路通水巷12號；營業時間：平日08:00-18:00；假日08:00-20:00

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