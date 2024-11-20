這次來台中旅遊選擇台中東旅，地理位置優越，交通便利，旁邊就是第二巿場、宮原眼科，離火車站也只要10分鐘內就可以到，官網推出一泊三食下午茶、宵夜和早餐雙人房平日只要1680元，CP值超高，還可以以優惠的價格加購隔壁按摩，這次在車站附近漫遊吃美食，用步行的方式好好感受台中，發現光車站就超美超好逛的，還有前站、後站也有很多美食，真是意外的驚喜，成為台中CP值高住宿。
台中東旅最吸睛的就是免費提供一泊三食：有下午茶、宵夜和早餐，讓你從早到晚都不會餓到。
一樓餐廳寬敞舒適，還有一整面書牆，好像網美餐廳。影片分享
飯店沒有附停車場，居然提供周邊一個超佛的停車場以次計算，計次30元。
最新推出BT21主題套房，入住贈送以上好禮，喜歡的朋友可以參考喔。
經典雙人房： 一大床，乾濕分離，洗手台在外面，可同時使用，相當方便。
窗外看出去的台中巿區景色。
紅磚牆配上木質地板，傳統與現代結合，相當特別。
一樓餐廳旁為千歲月足體養生工坊，住宿按摩享有優惠。背部經絡按摩約30分鐘，體驗價第一位299第二位450，如需要要提早預約。我們當天體驗背部經絡按摩，感覺還不錯，非常值得。
下午茶開放時間：15:00-17:00
採自助吧無限供應，樣式超豐盛的，有鬆餅、銅鑼燒、蛋糕、三明治、餅乾、燒賣、芋頭包、奶黃包、熱湯、滷蛋、滷肉飯等應有盡有，還有各種飲品無限享用。
有入住的旅客一定要早一點報到來享用～
甜點區開放時間：14:00-24:00，地點就在餐點旁，有牛蒡茶、綠豆湯和冰淇淋可以享用。
宵夜開放時間：20:00-22:00
一樣採自助吧無限供應，主要以泡麵為主，有擺冬粉、雞絲麵、王子麵等，最特別的是有提供青菜可以DIY清燙，還可以自行加肉燥、湯汁，搭配小菜毛豆享用。
DIY燙青菜，影片分享
DIY滷肉飯
早餐開放時間：07:00-10:00
採自助吧無限供應，但樣式及選擇性就更多，可以自行製作沙拉，熱炒區、水果、薯條、熱狗、煎餃、豆漿、牛奶、清粥小菜等相當豐盛。
居然有小熊吐司，超卡哇依的～
周邊景點：宮原眼科
台中最美的伴手禮店。影片分享
金碧輝煌、金光閃閃，幾乎每個到訪的旅客都會來這，成為台中熱門打卡景點。影片分享
周邊美食：台中肉園
台中米其林料理，回味傳統好滋味～
肉圓一顆45元，魚丸湯35元銅板價，好吃又便宜。
周邊景點：台中車站。
車站旁就是鐵鹿大街，周邊超多美食和巿集。
周邊景點：光華號，可以上去參觀，為火車改建的餐廳和特色禮品店。
台中火車站展覽
周邊餐廳：奶油泡咖啡。
周邊景點：大魯閣新時代購物中心
周邊景點：台中公園
台中代表性地標：湖心亭。
周邊景點：第二巿場
周邊景點：中央書局。
台中東旅地理位置真的相當好，走路就到火車站，還提供一泊三食，按摩體驗價，房間乾淨舒適，價格親民，是間讓人會想再回訪的旅宿。
台中東旅：台中市中區臺灣大道一段201號；電話04-22216885
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