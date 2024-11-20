看看台灣多樣的火鍋品牌，就知道台灣人有多愛吃火鍋！感覺冷冷的天氣不吃個火鍋都說不過去~除了到火鍋店用餐，與三五好友或是家人在家煮火鍋、聚在一起更具氛圍感！

大家都有聽過台式火鍋名店「狂一鍋」吧！現在在全聯就能買到與「十味觀」聯名的爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋，一同推出的石頭火鍋湯底也是讓人愛到不行！不用再備料還要忍受廚房的爆香油煙味，輕輕鬆鬆在家就能享受美味湯底~

▼十味觀 石頭火鍋湯底

石頭火鍋說是台灣人最愛的湯底也不為過吧！十味觀這次推出的石頭火鍋湯底，使用台灣乾魷魚、洋蔥、蒜頭爆香後，再加入豬高湯熬煮，將台灣人所熟悉的石頭湯底完美復刻！

裡面真的有洋蔥、大白菜、魷魚塊還有杏鮑菇！

加入豬肉、蔬菜和各式火鍋料好適合~在煮的過程一直聞到濃濃香氣，有夠讚！湯頭喝起來溫醇~

▼十味觀X狂一鍋 爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋湯底

濃醇白雞湯搭配鮮甜蛤蜊以及爆炒後的蒜頭香氣，湯頭蒜味很香~雞香氣也一直冒~喝起來溫潤暖胃！多層次的香氣真的會讓人愛上！

為了再增添海味我又買了蛤蜊加進去~天啊真的很美味！

整體來說，比起在外吃火鍋，我更享受與家人好友在家團聚煮火鍋的暖心氛圍！兩款湯底也很百搭，加入任何食材都可以完整提出鮮味！推薦給大家！

全聯火鍋祭活動開跑，關注全聯火鍋祭優惠活動！

【 十味觀 】

▸ 官方網站 ｜ https://www.shiweiguantw.com/

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