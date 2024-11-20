想不到內壢就有如此美味的的港式餐廳，位於內壢火車站步行約10分鐘的「永芯茶檔」，從裝潢到餐點都讓人彷彿置身香港街頭，店內裝潢充滿港式風情，菜單選擇多元，從港式茶餐廳必吃的菠蘿油、西多士，到經典的炒麵、炒飯，應有盡有，最近還推出了入秋冬新品粵式雞煲，是許多港式美食愛好者的心頭好

1.永芯茶檔 茶餐廳怎麼去？

永芯茶檔 茶餐廳

住址：桃園市中壢區成章四街61號

電話： 03 434 1913

營業時間：週一~週五11：30~20：30;週六週日11：00~20：30

不能訂位需現場候位



永芯茶檔 茶餐廳-桃園南平店

住址：桃園市桃園區南平路460號

電話：03 315 0141

營業時間：週一~週五11：30~15：00;17:00~21:00;週六週日11：00~20：30



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2.永芯茶檔 茶餐廳︱餐廳環境

永芯茶檔 茶餐廳位於內壢火車站附近，交通便利，鈄對面跟附近都有收費停車場，停車也很方便，茶廳的外觀真的很有香港電影那種香港街頭的感覺

因店內的座位不多，採用現場抽號碼排隊的方式，我是假日一開店的時候就來了，所以還有座位，這之後來的就需要小等一下，但門口有設立椅子可以坐著等，也可以遮陽遮雨

還有外賣區跟同色車車真的很可愛







真的很香港，每個角落都很好拍耶

3.永芯茶檔 茶餐廳︱粵式雞煲好神氣五指毛桃雞煲（含菜盤、雞肉）$499

因應入秋冬而推出的新品粵式雞煲，我個人蠻喜歡吃鍋的，這個好神氣五指毛桃雞煲（含菜盤、雞肉）$499，我原本以為是小小一鍋，沒想到一點上來還蠻大鍋的，可以一個人吃一鍋，或是兩三個人分享火鍋，再搭配其他港式茶飲

雞肉是給一整盤的現鮮還充滿油脂當天現宰的土雞肉，加上滿滿一個菜盤超豐盛

雞肉跟菜盤可以整鍋塞滿滿還放不下，還要分兩次放，底部瓦斯爐徐徐慢火可以讓火鍋一直都是溫溫的

4.永芯茶檔 茶餐廳︱鮮蝦雲吞撈麵$269

一上菜就看到滿滿雲吞的鮮蝦雲吞撈麵配料豐富，每顆雲吞包的都是整隻的蝦子，搭配自家手打溫體豬的肉餡皮薄餡多，而且搭配的公仔麵熟度煮的剛剛好，我很喜歡

5.永芯茶檔 茶餐廳︱法蘭西多士(花生楓糖)$139

這道經典的港式茶餐廳點心，滿滿香濃的花生醬淋上了楓糖，看起來甜甜蜜蜜的很邪惡，放在特別選用的鮮奶吐司上，吃下的每一口都口感豐富，層次分明

6.永芯茶檔 茶餐廳︱豬扒包$142

烤到外酥內軟的豬扒包，裡面放了醃漬非常入味的嫩煎豬扒，十分開胃

7.永芯茶檔 茶餐廳︱咖哩魚蛋$102

咖哩魚蛋是道經典的香港街頭小吃，魚蛋Q彈有嚼勁搭配的咖哩醬汁濃郁香醇，帶有微微的辣度，十分美味

8.永芯茶檔 茶餐廳︱臘味蘿蔔糕$102

蘿葡糕煎得金黃酥脆的外皮，內餡是廣式臘腸和蝦米炒香以及蘿蔔絲的鮮甜與米香完美融合，口感豐富

9.永芯茶檔 茶餐廳︱抹茶菠蘿油$102

永芯茶檔的新品之一，抹茶控千萬不要錯過，一般常吃冰火波蘿油，還是第一次吃到抹茶菠蘿油，搭配冰涼的奶油遇上熱騰騰的抹茶菠蘿麵包，吃的出抹茶的自然香氣

10.永芯茶檔 茶餐廳︱鴛鴦奶茶$109、凍檸茶$109

到香港必喝必點的兩款飲料，鴛鴦奶茶是以咖啡結合濃情奶茶，喝起來既有奶茶也有咖啡香、凍檸茶則是以港式檸檬茶和紅茶搭配檸檬片調配而成，喝起來酸酸甜甜很是解油膩

11.永芯茶檔 茶餐廳︱個人評價

永芯茶檔 茶餐廳算是我和家人吃過一致覺得整體餐點都蠻好吃的香港茶餐廳，而且餐點選擇種類好多種，還會不定期推出新品，除了內壢店還有桃園南平店，下次會想去桃園店吃吃還可以順便逛逛桃園圖書館

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