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宜蘭市在地美食／大成羊排麵‧牛肉麵／湯濃麵香肉軟嫩的好味道

大成羊排麵 牛肉麵 宜蘭市美食餐廳
2024-11-20 16:31:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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宜蘭大成羊排麵

七月和妹妹到宜蘭玩，當晚從宜蘭火車站旁的宜蘭行口轉到新民路上，

之前曾看過格友分享宜蘭小吃，

我們就在大麵章和大成羊排麵‧牛肉麵之間選擇，兩家就在斜對面，

大麵章看起來像一般的麵店，所以我們就選了大成羊排麵‧牛肉麵。

 

宜蘭大成羊排麵

門口是準備餐點的地方，六點多還有位置，就直接進入。

 

宜蘭大成羊排麵

座位其實也不多，還好沒客滿，後來客人一直進來，我們離開時已經客滿了。

 

宜蘭大成羊排麵

菜單上選擇也不少，可以選擇不加蔥，或是要粗麵、細麵。

除了羊排麵，杏仁豆腐花生湯也是招牌。

我點了羊排麵，妹妹只點羊排湯，因為當晚有消夜可吃，我們就沒有多點。

 

宜蘭大成羊排麵

桌上有免洗餐具和辣椒醬，如果需要酸菜，可向服務人員索取。

 

宜蘭大成羊排麵

等餐的時候看到牆上好多海報，

他們也賣羊排爐、羊排麵、牛肉麵的冷凍包宅配。

 

宜蘭大成羊排麵

妹妹的羊排湯，肉塊好大，軟嫩不柴，很好咬，也沒什麼羊騷味。

湯頭是帶點中藥味的紅燒湯頭，喝起來真的有點厲害，我們都覺得不錯。

 

宜蘭大成羊排麵

我的羊排麵，羊排像是小排骨，燉得軟爛好嚼。

麵是寬麵，吸了飽滿湯汁有入味，吃起來很有麵的口感。

 

宜蘭大成羊排麵

我們要了一碟酸菜，酸菜裡有辣椒，吃起來微辣，

加在麵裡增添風味很不錯。

大成羊排麵整體感覺好吃，來到宜蘭市可以去嚐嚐。

 

宜蘭大成羊排麵

吃飽後往夜市方向逛了一小段，就往回走向住宿的宜蘭東旅，

在和睦路上看到一間荒廢的樓房，看起來以前應該是不錯的地方，

現在整個荒廢了好可惜啊！

 

大成羊排麵‧牛肉麵 臉書粉絲頁

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路31號

電話：03-936 9007

營業時間：週一至週六 11:00-14:00；17:00-20:00 (週日公休)

文章標籤
大成羊排麵牛肉麵 羊排麵 牛肉麵 宜蘭市美食 宜蘭火車站 宜蘭小吃 杏仁豆腐 辣椒醬 冷凍包
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phone03-9369007
place宜蘭縣宜蘭市新民路31號
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美味度
4.25
服務品質
3.84
裝潢氣氛
3.56
CP值
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