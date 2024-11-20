七月和妹妹到宜蘭玩，當晚從宜蘭火車站旁的宜蘭行口轉到新民路上，
之前曾看過格友分享宜蘭小吃，
我們就在大麵章和大成羊排麵‧牛肉麵之間選擇，兩家就在斜對面，
大麵章看起來像一般的麵店，所以我們就選了大成羊排麵‧牛肉麵。
門口是準備餐點的地方，六點多還有位置，就直接進入。
座位其實也不多，還好沒客滿，後來客人一直進來，我們離開時已經客滿了。
菜單上選擇也不少，可以選擇不加蔥，或是要粗麵、細麵。
除了羊排麵，杏仁豆腐花生湯也是招牌。
我點了羊排麵，妹妹只點羊排湯，因為當晚有消夜可吃，我們就沒有多點。
桌上有免洗餐具和辣椒醬，如果需要酸菜，可向服務人員索取。
等餐的時候看到牆上好多海報，
他們也賣羊排爐、羊排麵、牛肉麵的冷凍包宅配。
妹妹的羊排湯，肉塊好大，軟嫩不柴，很好咬，也沒什麼羊騷味。
湯頭是帶點中藥味的紅燒湯頭，喝起來真的有點厲害，我們都覺得不錯。
我的羊排麵，羊排像是小排骨，燉得軟爛好嚼。
麵是寬麵，吸了飽滿湯汁有入味，吃起來很有麵的口感。
我們要了一碟酸菜，酸菜裡有辣椒，吃起來微辣，
加在麵裡增添風味很不錯。
大成羊排麵整體感覺好吃，來到宜蘭市可以去嚐嚐。
吃飽後往夜市方向逛了一小段，就往回走向住宿的宜蘭東旅，
在和睦路上看到一間荒廢的樓房，看起來以前應該是不錯的地方，
現在整個荒廢了好可惜啊！
大成羊排麵‧牛肉麵 臉書粉絲頁
地址：宜蘭縣宜蘭市新民路31號
電話：03-936 9007
營業時間：週一至週六 11:00-14:00；17:00-20:00 (週日公休)