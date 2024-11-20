七月和妹妹到宜蘭玩，當晚從宜蘭火車站旁的宜蘭行口轉到新民路上，

之前曾看過格友分享宜蘭小吃，

我們就在大麵章和大成羊排麵‧牛肉麵之間選擇，兩家就在斜對面，

大麵章看起來像一般的麵店，所以我們就選了大成羊排麵‧牛肉麵。

門口是準備餐點的地方，六點多還有位置，就直接進入。

座位其實也不多，還好沒客滿，後來客人一直進來，我們離開時已經客滿了。

菜單上選擇也不少，可以選擇不加蔥，或是要粗麵、細麵。

除了羊排麵，杏仁豆腐花生湯也是招牌。

我點了羊排麵，妹妹只點羊排湯，因為當晚有消夜可吃，我們就沒有多點。

桌上有免洗餐具和辣椒醬，如果需要酸菜，可向服務人員索取。

等餐的時候看到牆上好多海報，

他們也賣羊排爐、羊排麵、牛肉麵的冷凍包宅配。

妹妹的羊排湯，肉塊好大，軟嫩不柴，很好咬，也沒什麼羊騷味。

湯頭是帶點中藥味的紅燒湯頭，喝起來真的有點厲害，我們都覺得不錯。

我的羊排麵，羊排像是小排骨，燉得軟爛好嚼。

麵是寬麵，吸了飽滿湯汁有入味，吃起來很有麵的口感。

我們要了一碟酸菜，酸菜裡有辣椒，吃起來微辣，

加在麵裡增添風味很不錯。

大成羊排麵整體感覺好吃，來到宜蘭市可以去嚐嚐。

吃飽後往夜市方向逛了一小段，就往回走向住宿的宜蘭東旅，

在和睦路上看到一間荒廢的樓房，看起來以前應該是不錯的地方，

現在整個荒廢了好可惜啊！

大成羊排麵‧牛肉麵 臉書粉絲頁

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路31號

電話：03-936 9007

營業時間：週一至週六 11:00-14:00；17:00-20:00 (週日公休)