台南歸仁景點推薦_坐忘林幾何館─台南旅遊景點推薦，2024台南新地標！八十米綠海中的絕美純白日系玻璃屋，IG質感空間美拍熱點加一，「萬坪綠海高鐵新世代宅Ft.台南清水模大師毛森江老師」，在台南高鐵林蔭大道遇見清景麟質感建築，享受穿透落地窗到室內空間的溫暖陽光，還有咖啡機界愛馬仕Kees Van Der Westen 現萃咖啡免費喝，火速預約、出發坐忘林賞屋拍美照

目錄索引

1. 關於坐忘林幾何館

2. 交通指引_坐忘林幾何館

3. 坐忘林幾何館環境開箱

3.1 坐忘林幾何館_附設停車場

3.2 坐忘林幾何館_接待區

3.3 坐忘林幾何館_賞屋解說區

3.4 坐忘林幾何館_休憩區

3.5 坐忘林幾何館_拍照打卡區

4. 坐忘林幾何館樣品屋開箱_日式禪風、無印風、侘寂風裝潢設計

4.1 AlfaSafe耐震系統工法

4.2 豐收國際獎項

5. 預約賞屋資訊

5.1 優惠資訊_抽免費日本來回機票

5.2 坐忘林購屋好禮_清景麟．森 Ft.CASA．朝日燒開箱

6. 台南歸仁景點推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於坐忘林幾何館

「台南歸仁景點推薦、台南旅遊景點推薦」

坐忘林幾何館在哪裡

坐忘林幾何館位於台南市歸仁區高鐵大道與中正南路二段交叉口，距離台南高鐵站僅1.7公里，附設汽機車停車場、周邊好停車、有公車站。

坐忘林幾何館特色

「2024台南新地標」

「絕美純白幾何造型玻璃屋Ft.清水模大師毛森江老師」

「地理位置優異、四面臨路、眺望萬坪森森綠景」

交通_停車資訊

大眾運輸：紅3路公車_台南監獄站，走路1分鐘。

機車：附設機車停車場、附近機車停車空間_明德路。

汽車：附設汽車停車場、附近汽車停車空間_明德路。

Ⅱ 交通指引_坐忘林幾何館

坐忘林幾何館在哪裡_高鐵大道中正南路二段交叉口

坐忘林幾何館位於台南市歸仁區高鐵大道與中正南路二段交叉口，距離台南高鐵站僅1.7公里，附設汽機車停車場、周邊好停車、有公車站。

旁邊有公車站

可搭乘紅3路公車，到「台南監獄站」下車，走路不到1分鐘即可抵達。

Ⅲ 坐忘林幾何館環境開箱

清景麟坐忘林Ft.台南清水模大師毛森江老師_幾何造型玻璃屋空間分享

2024台南新地標底加！

就在距離台南高鐵站車程不到5分鐘，僅1.7公里的高鐵大道與中正南路二段交叉口。

2024年冬季、2025年春遊，有安排到台南旅遊的朋朋們，可以先預約賞屋時間，走訪純白日系幾何玻璃屋，360度都好拍，留下多張美美的旅遊人像紀錄。

毛式建築美學_毛森江老師設計理念_清景麟坐忘林

1│自然與建築的融合

經由毛森江老師擅長的獨特幾何形態運用，凸顯萬物原點與空間的協調性、平衡，讓建築在視覺上擁有強烈的美感，給人滿滿深刻印象。

2│生活與哲學的結合

將哲學意境結合到樣品屋的生活空間中，特選森CASA傢具將毛式生活美學揉入日常，藉由橡木自帶的溫度感，給予每個待在空間裡的人們滿滿的寧靜、放鬆感。

3│高空間靈活度的設計

讓每個屋主可以根據各種時期的不同需求自由調整空間規劃，讓空間說故事、把生活裝進建築之中。

■ 坐忘林幾何館_附設停車場

附設汽機車停車場

清景麟坐忘林幾何館貼心規劃多格汽車停車格、機車停車格，提供給前來賞屋的朋朋們停放。

■ 坐忘林幾何館_接待區

接待區

在與接待人員預訂好的下午3點左右，抵達位於台南市歸仁區高鐵大道與中正南路二段交叉口的坐忘林幾何館。

咖啡機界的愛馬仕_Kees Van Der Westen SLIM JIM Duette 雙孔營業機220V

到清景麟的坐忘林幾何館賞屋，了解台南高鐵新建案的詳細資訊，還有用咖啡機界愛馬仕現萃濃縮咖啡製作的免費美式咖啡、拿鐵可以享用，也太讚~

美式咖啡、拿鐵免費喝

清景麟台南高鐵建案_接待中心空間

在接待櫃台前方規畫了一對一的賞屋解說區、休憩區，與等比例縮小的台南高鐵預售屋_清景麟坐忘林。

■ 坐忘林幾何館_賞屋解說區

由一對一的專案人員說明輔助更加了解台南高鐵新建案_清景麟坐忘林的建築工法、整體空間規劃、施工期程、周邊生活機能等詳細資訊，以評估是否簽訂買房契約。

3C科技_LG StanbyME 無線可移式閨蜜機解說

每個講解區都有放置置物籃，方便前來賞屋的朋朋們放置隨身包包，舒適地坐在自帶溫度感的座椅上，與專案人員細聊。

■ 坐忘林幾何館_休憩區

清景麟美學_MG501 Cuba Chair

這個休憩區，不說還以為是在哪個渡假飯店的公設XD

擺放充滿渡假感的CARL HANSEN &SON的MG501 Cuba Chair，慵懶的坐躺在椅子上，隨意拍都好看~

■ 坐忘林幾何館_拍照打卡區

360度都好拍_坐忘林幾何館

到坐忘林幾何館賞屋，IG質感空間美拍熱點之一，跟著拍輕鬆出片~

IG質感空間美拍

現在的預售屋接待中心都這麼美的嗎！！！

2024最新的台南打卡地標底加！

Ⅳ 坐忘林幾何館樣品屋開箱_日式禪風、無印風、侘寂風裝潢設計

台南新地標_日式美學制震抗震宅

等比例縮小_清景麟坐忘林建築模型

台南高鐵新建案_樣品屋A3

毛森江老師操刀！

秉持著「人的原點是真、建築原點是人、空間的原點是記憶」的原則，將生活和實際想法放入樣品屋中。

走進這個空間，經由選用的質感家居物件、傢具陳設搭配，感受俯拾之間對於生活的熱情。

台南高鐵新建案_樣品屋A5

由木介空間設計規劃的樣品屋A5，選用白色、木色的家居物件為主色系，以簡單色調成就柔和的設計思維，給予每個走進這個空間的朋朋們，可以將一身疲憊通通拋出這個空間之外的舒服放鬆感，拋除繁雜回歸寧靜。

選用白色、木色的家居物件為主色系，以簡單色調成就柔和的設計思維，給予每個走進這個空間的朋朋們，可以將一身疲憊通通拋出這個空間之外的舒服放鬆感，拋除繁雜回歸寧靜。

台南高鐵新建案_樣品屋A6

台南在地的空間設計公司─小工制作空間設計。

■ AlfaSafe耐震系統工法

耐震住宅新指標_AlfaSafe耐震系統工法模型

1 │圓形結構，具高度圍束力

外方為一根沒有中斷的鋼筋纏繞而成一個圍束緊密的一個結構，讓它沒有斷點圍束力更好更安全；

2 │內核心內圓，外核心一體成型鋼筋

內圓是採用最穩定的形狀：圓形，也是一根到底的概念，外圍束內圍束的概念，圍束起來特別安全有韌性，讓日後的建築在軟腳的地方達到更加安全、抗震，居住安全有保障；

3 │雙重耐震

使得建築物的抗震韌性有效提升，當地震來臨時，有更加安全、保障的抗震能力，不再害怕遇上地震，住得更安心。

Alfa Safe柱中柱工法可參考：

戴雲發技師解說-Alfa Safe柱中柱

一棟耐震的優質好宅，需要同時具備優良的結構規劃設計，以及精準確實的施工品質，AlfaSafe耐震系統工法掌握四大創新優勢_創新4S工法：系統規則化、規格標準化、防呆配件化、作業效率化。

從設計、規劃到施工採一條龍的思維，工法內部所有鋼筋均採用一體成型的概念製作，經過精密的設計、尺寸規劃，同時採用配件式的組件施作，大幅提升結構的耐震能力，在工地現場全部使用防呆化配件，以使綁紮作業達到精準施作的目的，與規劃完善的前置作業，配合SOP精準施工提升作業效率，保障建築結構的安全及品質。

■ 豐收國際獎項

2023、2024國際大獎

清景麟在2023年、2024年，短短兩年的時間已獲得各大國際設計獎項，由左到右依序是：

√ 2023 法國創新設計 Novum Design Awards 金獎

√ 2024 柏林設計大獎 Berlin Design Awards 銀獎

√ 2024 WILD Design Awards 金獎

√ 2023 英國倫敦傑出地產大獎 OPAL 優勝獎

√ 2023 美國謬思設計 MUSE Design Awards 銀獎

Ⅴ 預約賞屋資訊

√ 預約賞屋日期：2024/11/06(三)

√ 可打電話或官網預約賞屋

■ 優惠資訊_抽免費日本來回機票

√ 📢 坐忘林賞屋、購屋帶您飛日本！

抽免費日本來回機票活動網址

📍活動時間：113/11/09~113/12/15

📍活動對象：

1. 賞屋：於活動期間預約並前往【坐忘林】賞屋。

2. 購屋：於活動期間完成【坐忘林】購屋簽約。

📍活動辦法：

於貼文拍照 + 留言「我要抽日本東京機票」 + 公開分享貼文，一組顧客可獲得一張「日本東京來回機票」抽獎券。

📍活動贈品：

賞屋客：日本東京「單人」來回機票乙組（價值新台幣2萬元）。

已購客：日本東京「雙人」來回機票乙組（價值新台幣5萬元）。

📍抽獎時間：

於113/12/21(六) 11：00 抽出活動獎項，中獎資訊將於當日18：00前公佈於清景麟坐忘林FB粉絲頁。

P.S.注意事項詳見活動貼文

■ 坐忘林購屋好禮_清景麟Ft.森CASA朝日燒開箱

購屋專屬_獨家VIP限量聯名禮盒

只送不賣！

確認購屋、簽妥訂單後即送清景麟與森CASA朝日燒聯名的獨家VIP限量聯名禮盒。

質感木盒

日本手作陶杯_朝日燒

朝日燒起源

源自日本宇治、專為皇室製作的陶器─朝日燒。

此次獨家VIP限量聯名禮盒的朝日燒，是由第十六代傳人─松林豊齋先生親手製作，使用宇治鎮當地的陶土，設計這款簡約優雅的陶杯，上層淺清微妙藍色的月白釉象徵著藍天；瑩潤光亮的古典黑釉則是呼應映襯山林的氣息，代表著清景麟對大自然的珍愛與敬重。

獨家VIP限量聯名禮盒內容

有一個超過400年歷史的日本手作陶杯─朝日燒，搭配精選的麟咖啡限定精品咖啡。

Ⅵ 台南歸仁景點推薦相關資訊

坐忘林幾何館

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⏰ 營業時間

每天 10：00~19：00

📍 地址： 台南市歸仁區高鐵大道& 中正南路二段

📞 電話：06 303 3311



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■ 品牌資訊

清景麟坐忘林官網

清景麟坐忘林FB粉絲頁

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