水根行肉乾 | 彰化伴手禮推薦，2025過年禮盒「新年三代豬」。

水根行 | 彰化伴手禮推薦，在彰化相當具知名度肉乾老店「水根行」在彰化市民權市場經營多年，承載一甲子的經典美味，水根是第一代創始人名字，最早在民權市場擺攤，後來有了現今固定店面，以真材實料肉乾、肉鬆打出知名度，目前由第三代接手，除了傳承美味肉乾，更創造出多種特色口味，包裝設計也好看，成為彰化必買特色伴手禮。

彰化伴手禮 水根行彰化創始店

傳統與創新的合併，由第三代老闆接手，延續爺爺的理念。位於民權市場裡的水根行是在地相當知名肉乾老店，從飼養豬隻的農場到生產包裝皆嚴格控管，通過HACCP、ISO22000等合格證明，讓消費者吃得安心，肉鬆產品還有潔淨標章認證，結合不同大小包裝、禮盒，擄獲各個世代的心。

水根行肉乾堅持6大無添加

無添加香精香料、無添加亞硝酸鹽、無添加防腐劑、無添加味精、無添加人工色素、無添加人工甘味劑

其實十年前曾經採訪過水根肉乾，那時是開放式的店面，還可看到掛曬香腸的畫面，現在成伴手禮門市，門口乾淨清爽，常吸引外地遊客來購買。

水根行彰化創始店可以購買商品外，在台中新光三越B2地下美食街也有櫃位可以購買。

▲肉乾、條子肉乾、圓燒豬肉乾、肉鬆、碳烤魷魚絲、碳烤魷魚切片、大卷片，商品選擇性多，現場都還有提供試吃讓客人挑選，讓人感覺親切。

光是圓燒豬肉乾就出了好幾款口味，其中檸檬口味特別受到歡迎，加入新鮮檸檬，不添加香精，吃起來多了股清香風味。

隨行盒真空包，簡約美學設計讓人方便攜帶，送禮也很精巧可愛。

圓燒豬肉乾-鮮檸檬(分享包)/120g

經典厚片豬肉乾(分享包)/150g

古早味薄片豬肉乾(分享包)/130g

新年喜氣曙光再現，簍空窗花透視設計，更顯內盒金色細膩高雅質感，人氣三入組三入組，古早、經典與創新口味一次享受。

開箱2025過年禮盒「新年三代豬禮盒」。包裝設計為夾鏈袋，吃不完方便封口，簡約典雅的外包裝搭配美味肉乾，送禮特別有面子！:)

檸檬圓燒豬肉乾分享包

加入新鮮檸檬汁，果酸香氣自然，檸檬微酸風味平衡肉乾鹹香，為熱銷商品NO.1。

一打開檸檬圓燒肉乾分享包，撲鼻而來的檸檬香氣，檸檬榨汁融入豬肉乾裡，除了厚實的口感，吃起來清爽不膩，絕對是大人小孩都適合的口味。

檸檬風味一吃讓人停不下來，造型可愛討喜，圓圓的肉乾像一片片金幣，烘烤時降低肉乾的油膩感，用心就藏在細節裡。

經典厚片豬肉乾(分享包)

最經典的古早味最是耐吃！厚實的口感大口咬下超滿足，鹹鹹甜甜風味，糖、鹽、白胡椒、青花桂末、高粱酒，天然香料醃製，自然的調味吃起來風味自然，而且入口吃得到纖維感。

厚片豬肉乾厚度扎實，我個人很愛這種口感，而且鹹鹹甜甜的適合當下酒菜、配飲料或者是追劇零食。

古早味薄片豬肉乾(分享包)

這包是比較薄一些的豬肉乾，一樣是糖、鹽、白胡椒、青花桂末、高粱酒，天然香料醃製，但厚度比較薄一點，加入天然蜜糖讓口味更加出色，吃起來稍微軟一點，一樣吃的到豬肉絲絲纖維。

另外還有幾款人氣商品也是值得特別推薦

青花椒圓燒肉乾(分享包)

條子豬肉乾原味(分享包)

純豬肉鬆原味

青花椒圓燒肉乾

這款創意口味讓人一吃驚喜，使用江津九葉青花椒、大紅袍花椒、二荊條辣椒、朝天椒，吃起來在嘴裡散發出微微的辣味，接著是舌尖麻味散開，對於敢吃辣的人來講剛剛好，不敢吃辣也不會感覺太辣。

微辣的風味讓人吃了很過癮，吃肉乾也能有創意口味。

條子豬肉乾原味

這種條子肉乾多年前就在水根行購買過，一條一根好入口，使用當日現宰低溫配送的新鮮豬肉，搭配獨家秘釀醬汁烘烤，軟嫩細緻、口感Q彈，越吃越涮嘴，放在辦公室想吃隨時來上幾根，真的很方便。

純豬肉鬆原味

相當厲害的純豬肉鬆，吃的到豬肉烘炒後的絲絲纖維，口感酥脆，手工捶打、撥絲，保留纖維以增加口感，採用自然原料調味，無太重鹹味，還取得潔淨標章，是水根行裡人氣商品，小朋友也能安心食用喔！另外門店還售有寶寶跟年長者可吃的元氣肉鬆可供選擇，商品相當多元，一家老小的佐餐可以一站購足。

一般肉鬆都會搭配白粥食用，我個人則是喜歡配白飯，包飯糰、夾饅頭、肉鬆皮蛋豆腐都很好搭配，吃起來酥香不鹹膩。

彰化伴手禮水根行選用優質食材堅持無添加，讓消費者吃得安心，完整保留了第一代創辦者對無添加香精嫩精的堅持，迎合現在人喜愛的包裝設計，自用或者送禮都相當適合。

水根行春節禮盒早鳥優惠火熱開跑！