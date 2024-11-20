不知道你有沒有接觸過紫外線超音波清洗機?洗眼鏡消毒盒開箱!
餅乾之前去眼鏡行都會拿眼鏡給店員洗眼鏡，而使用洗眼鏡的都是這個紫外線超音波清洗機!
最近餅乾也有這台Gooten 紫外線超音波清洗機 KF242，
他可以清洗眼鏡然後化妝刷、寶寶奶嘴等等，化妝刷具清洗機分享~
現在有這台機器，我就不用再害怕把我眼鏡弄髒了，
因為我常常把我眼鏡弄得髒髒的，常常需要清洗，自從有他之後，我安心很多，
化妝刷也是我常用的東西，我幾乎天天要化妝，
所以化妝用具和海棉撲常常都是厚厚的眼影粉或是粉底，這時候就特別需要這台，
讓我化妝時候，妝感會比較乾淨，非常多優點，
這台Gooten 紫外線超音波清洗機 KF242真的很好用，且非常的實用，太多優點了!
這台Gooten 紫外線超音波清洗機 KF242的 外盒的配色 是白色和寶藍色的配色，
簡單時尚的乾淨配色，外包裝看起來相當的專業，簡潔感讓人覺得看起來舒服，
這台拿起來蠻重的，雖然一小台，可是剛拿到我想說怎麼那麼重，
這台可是台灣製造的喔，這樣我使用起來也比較安心一點，
有時候看到3C產品是台灣做的，我就會變得很放心!紫外線消毒盒分享~
盒子上方是這個Gooten 紫外線超音波清洗機 KF242的產品照，
側邊是可以使東西的圖案，還有另外一邊是這產品的照片，
盒子背面都是英文，也有中文的說明標籤，說明產地等相關訊息，還蠻清楚的，
我沒有使用過這樣產品，只有在給眼鏡行消毒的時候才能看到這樣的東西，
最近有做特價，要買趕快，現在價錢才2000多而已，特價很多，
加上這機器是台灣製作的，真的會比較好一點，這價錢算是可以，
因為這是比較精密的產品，能理解為什麼是這個價錢，加上也有保固，
買3C產品一定要購買有保固的，這點非常的重要，身為一個消費者，這點我一定要跟大家說清楚，
額定電壓:AC 110 V ~ 60 Hz
紫外線波長:253.7 nm ( 無臭氧 )
消耗功率:40 W
水槽容量:650 ml
水槽材質:SUS #304
水槽尺寸:L170 x W100 x H55 mm
產品尺寸:L215 x W148 x H125 mm
配件內容:清洗籃、清洗架
他的材質是類似矽膠，摸起來有彈性的材質，跟蓋子的材質不太一樣，
盒子的形狀事項吐司一樣的形狀，角的形狀是圓形的，看起來簡單又時尚可愛，
上面還有黑色的按鈕，一個是消毒另外一個是清潔，設計非常的簡單乾淨，使用起來很容易，
側邊有插電伏特的顯示，要插電才能使用，
這台白色的Gooten 紫外線超音波清洗機 KF242大小約我手掌大開那麼大，
盒子打開的背部是紫外線燈照管，看起來簡單又乾淨的感覺，
內部是銀色的金屬材質!
✔ 使用體驗再升級！最方便好用的清洗機
雙重清潔 兩倍潔淨！4大有感升級，使用更方便！
✔ 40,000Hz 高效超聲波清洗，35W 大瓦數深層清潔
眼鏡、美甲磨頭、假牙、隱視美、磨牙器，各種難洗的邊邊角角，通通交給超音波清洗機！用最溫和的方式深度清潔，無需搓洗，不傷表面
✔ 紫外線 UVC 99％ 有效消毒
利用波長 253.7nm 的紫外線，破壞微生物機體細胞中的 DNA（脫氧核糖核酸）及 RNA（核糖核酸）的分子結構，在不損傷物品表面的情況下同時達到 99% 消毒效果
✔ 紫外線安全防護
開蓋後紫外線自動關閉：超靈敏感應，1秒都不會照射到眼睛及皮膚
✔ 可分離上蓋，清潔倒水更方便
是上蓋，也是萬能化妝刷的晾乾架
✔ 可分離電源線，清潔倒水更方便
移動、收納時不再拖著一條線，拒絕卡卡不好放
✔ 自訂時間，隨心所欲
清洗時間選擇：3 / 5 / 10 分鐘
消毒時間選擇：5 / 10 / 15 分鐘
✔ 多功能上蓋，也是萬能化妝刷架
不需手持，各種廠牌、大小、形狀的化妝刷都能完美卡上，長形物品也能輕鬆放入
✔ KF242 紫外線超音波清洗機
內含：清洗機 x1、清洗籃 x1、清洗架 x1、電源線 x1
✔ 台灣製好品質，售後服務有保障
通過 EMC、FCC、LVD 等多項認證，使用最安心，台灣生產、製造、銷售，讓你需要服務時永遠找的到人
這是這台清潔盒可以使用的東西
360度無死角清潔：這款清洗機的設計考慮到了細小物件的全方位清潔需求，能夠透過高頻率超音波在水中產生氣泡震動，去除表面的污漬和細菌。這樣的清潔效果非常適合用於清洗首飾、眼鏡、餐具等日常物品，並且不會損害物品材質。
靜音運作：KF242 採用了靜音設計，使用時的噪音相對較低，不會產生較大的聲音干擾日常生活，適合家庭或辦公環境中使用。
節能設計：相比其他品牌，KF242 具備低能耗模式，在保證清潔效果的同時，減少電量消耗。這樣的設計不僅對環境更友好，長期使用下也更加省電。
便捷操作：此款清洗機配有簡易的操作面板，用戶只需輕按按鈕即可選擇清洗模式。它提供不同的清洗時長和模式，根據物品的清潔需求進行設定，讓清洗過程更加方便直觀。
防水安全設計：Gooten 特別注重安全，KF242的防水設計達到IPX5等級，可防止意外水濺入電路，提高清潔機的安全性和耐用性。
金色凸出來是是導電用的接觸點 ，在蓋子的側邊，有兩個金色凸出來形狀，
紫外線防護設計，確保只有在上蓋蓋好時才會啟動，安全性更完整，透明牙套超音波清潔盒開箱!
分離式上蓋及電源線，方便使用後清潔、倒水，
讓清潔工作更便利💗洗劑使用中性洗劑即可喔 !
插入插頭插電就可以使用了，
黑色那條在正前方，就能閃出紅色的數字，這是幾分鐘的顯示，
左邊按鈕是殺毒用，右邊是洗淨用的按鈕，相當簡單容易使用，
我要殺毒的器具有我的按摩棒還有夾子跟粉刺棒跟常用的小把剪刀，
給他用殺毒的，放進去銀色的箱子內，蓋上蓋子，
按一下一個太陽的按鈕，他很容易觸碰很容易就能感應了，
跑出來是5和10及15的數字，蓋好蓋子就可以幫他們殺毒了，
可以從菱形的隙縫中看見裡面有藍色的光顯示出來，
我只按五分鐘，依照你想要殺毒的時間自行做調整，
我等了五分鐘，終於把這些器具都殺毒好了，取出來，
接著掉入400ML的水在Gooten 紫外線超音波清洗機 KF242機器裡面，
我眼鏡有點不乾淨，也可以使用這台來做清潔，超音波清潔，
我把眼鏡放入水中，蓋上蓋子按一下清潔的按鈕，
等待3分鐘就可以做清潔，在菱形的隙縫中可以看到水在波動的樣子，
清潔完成過後，把蓋子打開，可以看到我的眼鏡似乎被洗得很乾淨，
真的似乎洗得很乾淨，
然後我在把我氣墊粉餅的粉撲，放進水裡面做清潔，
等待一段時間，拿出來看可以看到粉撲變得很乾淨，洗得蠻乾淨的，
清潔過後
這個機器也可以洗淨我的化妝刷具，刷具的頭部還有粉在上面，刷具身也有粉紅色，不是很乾淨，美甲用具清潔推薦!
我把這些刷具分別放入在菱形的口上，按下超音波清潔按鈕，
等待一段時間後，把清潔好的刷具拿出來，可以看到刷頭都變得很乾淨了，
刷具的拿的地方很髒，所以我想把他們都放進水裡面用超聲波，來洗淨他的刷具身體，
放入置水中，蓋好蓋子，在押按鈕，等個約3分鐘，
機器停下來之後，把刷具拿起來看，真的清洗得很乾淨，
真的有明顯的差異，
而且水也從原本的透明無色，變得很混濁，這樣就知道這台機器如何把東西清潔得乾乾淨淨，
而這個髒水也很好倒乾淨，很輕鬆就可以倒得很乾淨了，
手也不容易沾到水，使用起來方便又輕鬆，
整體使用下來我的感覺是，在清潔器具或是洗淨眼鏡等，很多東西都可以使用他讓我的東西變乾淨，
使用上來相當方便!
這款是升級款的，在這前一代跟這一代有差別，以下是他們的差別~
以上是和上一代的比較!!
寫得相當明顯，gooten 紫外線超聲波清潔盒評價!
我使用這台Gooten 紫外線超音波清洗機 KF242的心得~
LIFEMATE Gooten 紫外線超聲波清潔盒真的是居家清潔小幫手！
它幫你把眼鏡、手錶、飾品、甚至隱形眼鏡盒都洗得乾乾淨淨。
這台機器結合超聲波和紫外線雙重清潔，像是「深層洗＋紫外線消毒」的雙管齊下模式，讓你只要輕輕一按，就能安心清潔各種小物。
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