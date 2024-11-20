他可以清洗眼鏡然後化妝刷、寶寶奶嘴等等，化妝刷具清洗機分享~

現在有這台機器，我就不用再害怕把我眼鏡弄髒了，

因為我常常把我眼鏡弄得髒髒的，常常需要清洗，自從有他之後，我安心很多，

化妝刷也是我常用的東西，我幾乎天天要化妝，

所以化妝用具和海棉撲常常都是厚厚的眼影粉或是粉底，這時候就特別需要這台，

讓我化妝時候，妝感會比較乾淨，非常多優點，

簡單時尚的乾淨配色，外包裝看起來相當的專業，簡潔感讓人覺得看起來舒服，

這台拿起來蠻重的，雖然一小台，可是剛拿到我想說怎麼那麼重，

這台可是台灣製造的喔，這樣我使用起來也比較安心一點，

有時候看到3C產品是台灣做的，我就會變得很放心!紫外線消毒盒分享~

側邊是可以使東西的圖案，還有另外一邊是這產品的照片，

盒子背面都是英文，也有中文的說明標籤，說明產地等相關訊息，還蠻清楚的，

我沒有使用過這樣產品，只有在給眼鏡行消毒的時候才能看到這樣的東西，

Gooten 紫外線超音波清洗機 KF242(氣質全白)，售價$3480元；

最近有做特價，要買趕快，現在價錢才2000多而已，特價很多，

加上這機器是台灣製作的，真的會比較好一點，這價錢算是可以，

因為這是比較精密的產品，能理解為什麼是這個價錢，加上也有保固，

買3C產品一定要購買有保固的，這點非常的重要，身為一個消費者，這點我一定要跟大家說清楚，