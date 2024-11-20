宜蘭蘇澳的南方澳漁港除了有許多美食，還有一處可以飽覽海港風貌及山海相鄰美景的地方， 南方澳景觀台 就是值得一訪的拍照景點，這裡由高處能俯瞰蔚藍的太平洋及漁港風光，附近的內埤海灘、筆架山、豆腐岬、龜山島、蘇澳港、南方澳大橋皆能一眼入目，180度零死角視野絕佳。這一篇就帶你欣賞景觀台上的景色，並且告訴你怎麼去才是最短路徑

南方澳景觀台｜簡 介

南方澳景觀台原本稱作「昭安觀景台」位於台9丁線5.5公里處(舊蘇花公路)，海拔約140公尺，擴大改建停車場後成為南方澳觀景平台，優美的海港景致、內埤海灘一覽無遺，是賞海觀景的絕佳位置。

南方澳景觀台｜怎麼去最短路徑告訴你

如果開車來使用導航的話，路線會指引你直接從蘇花改到東澳去再繞回來，這樣將多花費半小時時間，距離也多了20公里左右，所以建議不要用導航

怎麼去才是最短路徑 ?

請直接從蘇澳市區往舊蘇花公路(台9丁) 行駛即可，不到五分鐘便可抵達南方澳景觀台

公路旁就有停車場非常方便，只是沒有洗手間和遮陰的地方，天氣晴朗適合拍美照但就是有些曬而已，停好車順著右前方走2分鐘馬上能看見景觀平台，實在太平易近人啦

雖然是假日來不過沒有什麼遊客，也好也好，可以盡情拍照，原本的木棧道近期已經改鋪成水泥地了，左邊望見藍藍大海心情超級興奮

▼還沒到景觀台時，這個角度可以先拍一張，可愛的小山丘與港灣合影收集一張

哇 眼前為之一亮，好清澈的藍色天空

景觀木棧道非常寬敞整個平台面積也不小，好像直通蔚藍天際，前方的無敵海景正在等著你，那遼闊的視野讓人心情都舒暢了起來

遊客不多任你開心擺拍~

站立於觀景台的任何一處都可以俯瞰海景

▼對照著景觀台上的導覽圖，可以知道眼前的景點有哪些，右起 內埤海灘、筆架山、南方澳漁港、豆腐岬、蘇澳港、南方澳大橋… 跟著介紹遊歷一遍

▼蘇澳港 風光

平常到蘇澳港、南方澳漁港旅遊，頂多是欣賞港口船隻或者尋覓美食小吃，這還是初次站在高處鳥瞰，角度不同別有一番風情，天氣特別晴朗怎麼拍怎麼美，在這裡的視野絕對超過180度

清澈爽朗的晴天，遠遠可見龜山島的身影，你找到它了嗎 ?

▼龜山島

▼南方澳大橋、南方澳第一拍賣魚市場

重建後的新南方澳大橋清晰可見，

圖文介紹如下

【新南方澳跨海大橋】「鯖浪奇緣」為新意象主題建造｜已於2022/12/18通車｜橋上近距離欣賞鯖魚裝置地景

『南方澳第一拍賣魚市場』全新啟用，空間明亮乾淨，大船入港造型為當地新地標

▼筆架山、南方澳漁港 風光

呈現長型的港口就是 南方澳漁港 ，後面則是 筆架山， 當初選在這裡建造漁港正是因為這裡有 「陸連島」 的優越地理環境，面對太平洋形成天然屏障，能夠抵擋湧浪侵襲南方澳的土地，而這個「陸連島」的山形很像案桌上的筆架，於是當地人稱他為 筆架山 。而早在十九世紀被稱為 「賊仔澳山」

遠遠遙望 筆架山 的山形覺得挺可愛，而長型深邃的南方澳港灣似乎在它的屏障保護下，顯得平靜安寧

走到觀景台的右方，右側即是一處美美的弧形海灣，

也就是著名的 內埤海灘 (又叫情人灣)

▼內埤海灘 風光

海天一色的 內埤海灘 (情人灣) 雖然擁有浪漫的美名，其實這裡地形特殊、海象險惡，為 陡降型海灘 ，如果到此處遊玩建議在岸旁的步道及涼亭欣賞風景就好，看似平靜的海面底下卻暗潮洶湧 ，有利告示牌警示不宜戲水，也曾發生多次意外，提醒民眾務必注意安全喔

當天有一群遊客帶著空拍機來拍，想必空拍的遼闊景色一定更令人讚嘆，我們光是在景觀台上就已經駐足許久，被這一幕風景吸引到不想離開，大海與藍天還有潔白幻化的雲彩，純樸寧靜的港灣~構成一幅絕美的明信片

站在景觀台右側也是很好拍的角度，攝影者須在前方的階梯往上拍，筆架山好像就在我的腳下，圓潤的山丘形狀特別明顯和可愛

盡情的大拍特拍之後我們離開景觀平台回到南方澳漁港，港口的船隻整齊並列停靠 ，偶爾隨著浪潮起伏波動，每一次來都還是很喜歡看看這樣的風景

近觀 南方澳跨海大橋

宜蘭蘇澳景點 南方澳景觀台是欣賞山海與港灣景色的地點，如果你還沒來過很推薦你到南方澳時順道一訪。好天氣來個身心療癒舒暢之旅，隨後再 到漁港吃吃美食 !! 阿芬鮮魚湯、無名蝦餅、阿嬤ㄟ肉粽、阿賽喇冰、廖榮川米糕、五鮮握壽司 都是不錯的選擇喔

南方澳景觀台｜景點資訊

■位置 : 宜蘭縣蘇澳鎮 蘇花公路108公里處

■時間 : 全年 24小時開放