不葷主義ＸNO MEATING 一植肉 聯名推出創意素食料理，讓吃葷的你吃素也能大飽口福！

最後更新時間 2024-11-17

台中素食餐廳推薦不少人一定會提到公益路美食戰區的「不葷主義台中店」，裝潢質感清新溫暖，加上多道精緻有創意的素食料理，讓吃葷的我們吃素也是大飽口福。近期不葷主義還和台畜新創品牌的「NO MEATING 一植肉」聯名推出一道創意素食料理『松露燒賣』，口感就像在吃肉一樣！此外一植肉還推出一款素食禮盒「香鬆愛餡蛋捲禮盒」，酥脆蛋捲＋滿餡頂級植物香鬆，每咬一口都覺得很有魔力！

不葷主義台中店｜店家位置｜停車資訊

台中素食料理推薦的「不葷主義」，就位在公益路上，一旁就是一笈壽司、NINI台中店，地理位置算是相當好，而且能競爭激烈的公益路美食戰區有一席之地，真的很不簡單，店面磅礡大氣看得很舒服。

來不葷主義吃素食料理停車不難，雖然沒有附特約場場，但附近步行2～3分鐘就有許多付費停車場，可以參考上圖哦～

不葷主義台中店｜內用環境

不葷主義的裝潢質感很清新，採用木頭傢俱搭配現代設計色調，有如家的溫馨感。座位規劃以2~4人和圓桌為主，空間寬敞舒適，當作台中聚餐餐廳很舒服。

在座位區的後方是料理區，透明玻璃櫥窗可以看到餐點製造過程，環境很乾淨，開放式空間真的讓人很放心～

台中素食餐推薦｜不葷主義

松露燒賣

一植肉是台畜旗下的植物肉品牌，從100% Plant-Based著手，低人工添加，採用純植飲食的天然純粹，還原食材真實的味道，所以和台中蔬食餐廳的不葷主義聯名這道【松露燒賣】的蔬食料理，除了不葷主義台中店吃的到外，台北店也有哦～另外想吃一植肉料理的你們，一植肉除了與不葷主義聯名外，不也有與四家餐廳進行『星級聯名』，像是養心茶樓、炒炒新亞洲蔬食、養心沙龍及YACHE 韓式蔬食，聯名推出創新菜哦～

說實在吃港式燒賣很少有素食口味的，一植肉這次推出的松露燒賣就讓人很驚喜，跟港粵點心精髓一樣，有圓渾飽滿的外型和薄透的外皮，讓人食指大動。

裡面的內餡是飽滿松露、鮮菇、植物肉，咬下去口感和肉很像，不會讓人有在吃素肉的感覺，而且有著松露、香菇的特殊香味，口感和味道層次都很豐富。

油燜桂竹筍｜煙燻豆包絲

豆包撥成絲狀，口感很像是雞肉絲，但有點濕潤沒有雞肉絲的乾澀感，味道上帶點木質的煙燻香，會讓人一直想吃。

油燜桂竹筍中的桂竹筍口感很清脆，味道香香辣辣，適合當作開胃菜。

絲瓜鮮湯包

外面的湯包都會加豬絞肉，但台中蔬食餐廳的不葷主義，直接把絲瓜切丁包著薄透的湯包皮中，蒸過有著絲瓜本身的鮮甜飽滿湯汁，沒有過多的調味，入口全是清甜的味道，是款長輩和小孩都會喜歡的清爽滋味。

冰花鍋貼

冰花鍋貼的冰花造型真的好美，每一顆鍋貼都是手工包製，顆顆飽滿圓渾，看得好誘人！

底部酥脆的冰花鍋貼，包著高麗菜餡料，加上花生粉、芹菜提味，很多汁且清爽，吃起來口感層次很豐富，一點也沒有吃素食的素味！

流沙芋泥球

流沙芋泥球可是不葷主義的熱門菜，結合古早味的米香＋圓滾滾的芋泥球，讓整體擺盤變得超級精緻，底下的米香沒有過多的調味，甯寶到時吃的很開心～

芋泥球外皮非常酥脆，咬開中間是甜而不膩的芋泥，然後是流沙瀑布的金沙蛋黃，鹹甜交織滋味保留著芋泥的香氣，香甜不甜膩，連不太吃芋頭的彭把拔都說好吃！

松露炒飯

松露炒飯約兩人的份量，炒飯加入蛋、蔥花、紅蘿蔔、松露去大火拌炒，米飯粒粒分明且都有裹上松露，入口濃郁迷人的松露香實在很好吃。

糖醋雞丁

不葷主義的糖醋雞丁真的必點，素肉先炸後炒再裹上酸甜的糖醋醬汁，調味比例非常好不會太膩，口感和味道就跟葷食一模ㄧ樣，配白飯吃很下飯。

老罈酸菜魚

喜歡吃辣的朋友千萬不要錯過不葷主義這道「老罈酸菜魚」，份量適合多人聚餐點來分享，一上桌就聞的到酸菜的陣陣酸味，引人唾液一直分泌。

裡面的魚片很特別，是用山藥泥和猴頭菇做成的，再以油泡成型，口感軟軟的跟魚肉有點相似，鍋底的酸菜湯，裡面有加入酸白菜、鹹菜和泡椒，味道酸爽美味，加上小辣的後勁，吃起來很過癮開胃。

淡淡的幸福

不葷主義這道『淡淡的幸福』是必點招牌菜，蛋白油鍋拌炒、蛋黃用蒸的，最後在放上半熟蛋黃，吃的到雞蛋濃郁的香味和不同的口感，而且裡面還有嫩豆腐、美生菜、甜椒、黑木耳，再加上灑了七味粉，味道香氣更提升，拌入飯中簡直超美味。

三杯猴頭菇

三杯猴頭菇，口感跟吃雞腿肉很像，很軟嫩又很多汁，調味上很醇厚不鹹膩，猴頭菇完全都有入味，吃起來有薑、麻油、醬油的香氣，會讓人一塊一塊接著吃。

乾煸四季豆

乾煸四季豆不會太過油膩，鹹香爽脆口感，配上鹹中帶甜的調味，非常下飯。

蟲草竹笙湯

喜歡清爽湯品的朋友，蟲草竹笙湯很適合你們！湯色清澈，入口清甜滋潤不油不膩，還吃得多種菇類、蟲草、竹笙、金針花，給小孩也不會太重口味。

芋頭西米露

芋頭控一定要點！這芋頭西米露吃的到芋頭的雙重口感，有絲滑的芋泥、有口感的芋頭塊，甜而不膩味道非常濃厚，就連小孩也吵個要吃。

不葷主義｜菜單

用餐限90分鐘。

收10%服務費。

僅收現金、無刷卡。

菜色上均會清楚標示出蛋素、奶素或蛋奶素及辣度。

若無特別標示，代表全素。

官方完整菜單：不葷主義FB

不葷主義台中店｜餐廳資訊

地址：台中市南屯區公益路二段21號

電話：04-23238111

時間：11:30-15:00、17:30-21:30

官網：https://www.nomeating.com

IG：https://www.instagram.com/no.meating/

FB：https://www.facebook.com/nomeating?locale=zh_TW

不葷主義台北店｜餐廳資訊

地址：台北市松山區南京東路三段275號2樓

電話：02-25459977

時間：11:30-15:00、17:30-21:30

文末分享｜一植肉香鬆愛餡蛋捲禮盒

一植肉全新推出「香鬆愛餡蛋捲禮盒」，是款蛋素的素食禮盒，復刻台式經典味道而且還是無肉成分的蛋捲，很適合當作伴手禮，甚至帶出國送禮還不怕被海關查驗。

禮盒包裝很有質感，以綠色植物為軸，加上附贈的綠色提袋，呼應品牌之意。

禮盒裡面12入的香鬆愛餡蛋捲，包裝的色彩搭配很有活力。

一植肉蛋捲禮盒一盒內有兩種口味，分別為經典塔香蛋捲、貴妃烏龍蛋捲，而且每根蛋捲都是獨立包裝，不只不用擔心吃不完的保存方法，還很方便帶出門即拆即吃。

蛋捲我不是沒吃過，但一植肉蛋捲讓我蠻驚艷的，層層堆疊的蛋捲皮很酥，光是要把蛋捲撥成兩半就很費力，我想是因為選用了天天直送的水洗蛋，加上獨家麵粉配方，讓蛋捲皮更酥脆更香濃，而且沒有添加奶油和水，可以扎實的吃到蛋捲內的蛋香味！

一植肉的植物香鬆蛋捲，內餡填的很滿完全看不出一點空隙，而且香鬆是以大豆蛋白、豌豆粉為主原料製成，加入進口葡萄籽油手工拌炒，讓素食肉鬆變得比傳統肉鬆還更有纖維感。

經典塔香蛋捲，在植物肉鬆內加入了冷風乾燥過的台灣九層塔，吃起來口感跟肉鬆很像，味道很不錯帶有淡淡的九層塔香氣，鹹香滋味和微甜蛋香的蛋捲皮搭配再一起，沒想到意外的平衡好吃。

大多數的茶蛋捲都是在蛋捲皮加入茶葉，一植肉卻是把貴妃烏龍直接加入植物肉鬆內，這樣的吃法真的很獨特，但卻一點也不衝突，配茶配咖啡享用我覺得都蠻適合的！

貴妃烏龍香鬆蛋捲，是加入了炭培茶葉研磨後的茶粉，鹹香的香鬆內帶有茶香，配上蛋香酥脆的蛋捲，吃起來還蠻涮口的，我個人倒是很喜歡呢！

一植肉 香鬆愛餡蛋捲禮盒｜購買連結

一植肉 官網：https://shop.nomeating.com/

香鬆愛餡蛋捲禮盒：https://reurl.cc/4dxOzK

IG：https://www.instagram.com/ no.meating/

FB：https://www.facebook.com/ nomeating?locale=zh_TW